Эмерсон: "Мы боимся, что Азар может уйти"

Защитник "Челси" Эмерсон Палмери признался, что в команде опасаются ухода полузащитника Эдена Азара.

Азар никогда не скрывал, что "Реал" является клубом его мечты, а теперь во главе "сливочных" вновь находится кумир Эдена Зинедин Зидан.



Учитывая также тот факт, что игрок сборной Бельгии приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту, его судьба выглядит все более определенной.



Тем не менее, Эмерсон отказывается верить в уход Азара, забившего 13 голов в этом сезоне Премьер-Лиги. Палмери страшно, насколько тяжелой могла бы быть эта потеря.



"Каждый день он демонстрирует, насколько важен для нас. Естественно, у нас в команде полно классных игроков, но он на другом уровне. Он один из лучших в мире".



"Лично я не могу себе представить, что он уйдет, но футбол бывает непредсказуем. Как и болельщики "Челси", мы боимся, что он может уйти. Я все еще верю, что он останется, и мы очень хотим сохранить его", — сообщил Эмерсон Sky Sports.