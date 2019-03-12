Лакасетт сможет сыграть с "Ренном" благодаря успешной апелляции
Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ренна" после того, как УЕФА сократил его дисквалификацию.
Напомним, Лакасетт увидел перед собой прямую красную карточку в первом матче предыдущего раунда против БАТЭ за то, что локтем отмахнулся от соперника.
С учетом характера нарушения, Александр был дисквалифицирован на три матча, не сыграв дома против БАТЭ и пропустил выезд к "Ренну".
Однако в результате апелляции "канонирам" удалось добиться того, что наказание Лакасетта было смягчено на один матч.
Наличие 27-летнего француза в домашнем матче с "Ренном" может быть очень важным для главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери, ведь его команде необходимо забивать минимум дважды после поражения 3:1 на прошлой неделе.
12.03.2019 21:00
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Последние комментарии:
я смотрю скамье до сих пор успокоиться не может.
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Ах ротатор Эмери! Сначала одна обезьяна ныряет на Уэмбли, затем другая, а теперь и это. И всё в течение двух недель
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Прост ору с тех, кто всерьез считает что Арсенал не пройдет дальше. Что вы там курите, ало?
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2 забьем, а дальше йух знает. Это ж мы)
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Значит Эмери снова будет ротировать
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насосал.
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