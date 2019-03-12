Лакасетт сможет сыграть с "Ренном" благодаря успешной апелляции

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ренна" после того, как УЕФА сократил его дисквалификацию.

Напомним, Лакасетт увидел перед собой прямую красную карточку в первом матче предыдущего раунда против БАТЭ за то, что локтем отмахнулся от соперника.



С учетом характера нарушения, Александр был дисквалифицирован на три матча, не сыграв дома против БАТЭ и пропустил выезд к "Ренну".



Однако в результате апелляции "канонирам" удалось добиться того, что наказание Лакасетта было смягчено на один матч.



Наличие 27-летнего француза в домашнем матче с "Ренном" может быть очень важным для главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери, ведь его команде необходимо забивать минимум дважды после поражения 3:1 на прошлой неделе.