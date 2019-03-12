Лакасетт сможет сыграть с "Ренном" благодаря успешной апелляции

Александр Лакасетт Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ренна" после того, как УЕФА сократил его дисквалификацию.

Напомним, Лакасетт увидел перед собой прямую красную карточку в первом матче предыдущего раунда против БАТЭ за то, что локтем отмахнулся от соперника.

С учетом характера нарушения, Александр был дисквалифицирован на три матча, не сыграв дома против БАТЭ и пропустил выезд к "Ренну".

Однако в результате апелляции "канонирам" удалось добиться того, что наказание Лакасетта было смягчено на один матч.

Наличие 27-летнего француза в домашнем матче с "Ренном" может быть очень важным для главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери, ведь его команде необходимо забивать минимум дважды после поражения 3:1 на прошлой неделе.


Метки Арсенал, дисквалификации, Лакасетт, Лига Европы, Ренн, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 12.03.2019 22:07 # acceptodessa
    я смотрю скамье до сих пор успокоиться не может.

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  2. blackbirdofk 12.03.2019 21:36 # blackbirdofk
    Ах ротатор Эмери! Сначала одна обезьяна ныряет на Уэмбли, затем другая, а теперь и это. И всё в течение двух недель

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  3. redwhitegun 12.03.2019 21:30 # redwhitegun
    Прост ору с тех, кто всерьез считает что Арсенал не пройдет дальше. Что вы там курите, ало?

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  4. element-ekb 12.03.2019 21:25 # element-ekb
    2 забьем, а дальше йух знает. Это ж мы)

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  5. ben-arfa 12.03.2019 21:05 # ben-arfa
    Значит Эмери снова будет ротировать

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  6. lahmatyj 12.03.2019 21:01 # lahmatyj
    насосал.

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