Наби Кейта не сыграет с "Баварией"

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" из-за небольшой мышечной травмы.

Как сообщает Sky Sports, Кейта пропустил тренировку "красных" во вторник и не оказался в числе 21 игрока, которого главный тренер Юрген Клопп увез с собой в Мюнхен.



Также в общей группе не был замечен Алекс Окслейд-Чемберлен, который получил небольшое повреждение задней поверхности бедра в матче за резервную команду в минувшую пятницу.



Зато занимались с первой командой защитник Трент Александер-Арнольд и полузащитник Джеймс Милнер, которые пропустили победу 4:2 над "Бернли" в минувшую субботу.