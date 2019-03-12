Наби Кейта не сыграет с "Баварией"
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" из-за небольшой мышечной травмы.
Как сообщает Sky Sports, Кейта пропустил тренировку "красных" во вторник и не оказался в числе 21 игрока, которого главный тренер Юрген Клопп увез с собой в Мюнхен.
Также в общей группе не был замечен Алекс Окслейд-Чемберлен, который получил небольшое повреждение задней поверхности бедра в матче за резервную команду в минувшую пятницу.
Зато занимались с первой командой защитник Трент Александер-Арнольд и полузащитник Джеймс Милнер, которые пропустили победу 4:2 над "Бернли" в минувшую субботу.
12.03.2019 20:00
Просмотров: 441
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
2 оскар уже захапал, хотя играет паршивенько канеш.
(ответить)
Нам фекира не хватает
(ответить)
Че то часто ломается
(ответить)
таа так то отыграл с бернли, правда паршивенько
(ответить)
опять обоссался от испуга лошара
(ответить)
Наеби Кейта уже начинает топово раскрываться в своем амплуа
(ответить)
Он и не нужен в этом матче. И с Оксом все порядке
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий