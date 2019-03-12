Наби Кейта не сыграет с "Баварией"

Наби Кейта Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" из-за небольшой мышечной травмы.

Как сообщает Sky Sports, Кейта пропустил тренировку "красных" во вторник и не оказался в числе 21 игрока, которого главный тренер Юрген Клопп увез с собой в Мюнхен.

Также в общей группе не был замечен Алекс Окслейд-Чемберлен, который получил небольшое повреждение задней поверхности бедра в матче за резервную команду в минувшую пятницу.

Зато занимались с первой командой защитник Трент Александер-Арнольд и полузащитник Джеймс Милнер, которые пропустили победу 4:2 над "Бернли" в минувшую субботу.


Метки Кейта, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2019 20:00

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  1. alexomck 12.03.2019 20:17 # alexomck
    2 оскар уже захапал, хотя играет паршивенько канеш.

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  2. chr1s8rown 12.03.2019 20:11 # chr1s8rown
    Нам фекира не хватает

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  3. only--liverpool 12.03.2019 20:09 # only--liverpool
    Че то часто ломается

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  4. uyga 12.03.2019 20:06 # uyga
    таа так то отыграл с бернли, правда паршивенько

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  5. hammersmith 12.03.2019 20:05 # hammersmith
    опять обоссался от испуга лошара

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  6. lexa-arsenal 12.03.2019 20:02 # lexa-arsenal
    Наеби Кейта уже начинает топово раскрываться в своем амплуа

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  7. firmino9 12.03.2019 20:01 # firmino9
    Он и не нужен в этом матче. И с Оксом все порядке

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