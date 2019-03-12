"Реал" хочет забрать из "Челси" не только Азара, но и Канте

Плеймейкер Эден Азар — не единственный игрок "Челси", которого хочет приобрести "Реал" грядущим летом. В вишлист Королевского клуба входит и опорный полузащитник "синих" Нголо Канте.

Накануне Зинедин Зидан вернулся на должность главного тренера и теперь, как ожидается, получит полный карт-бланш от президента клуба Флорентино Переса на летнее трансферное окно.



По информации The Independent, Зидану был обещан бюджет в 300 миллионов фунтов, а среди целей Зинедина, помимо Азара, также называются Кристиан Эриксен из "Тоттенхэма", Неймар с Килианом Мбаппе из ПСЖ.



Evening Standard спешит добавить, что Зидан попытается приобрести и своего соотечественника Канте, который в предыдущие годы зарекомендовал себя одним из лучших опорников мира, а в этом сезоне вынужден играть атакующего полузащитника.



"Реал" готов предложить Нголо прибавку относительно его нынешней зарплаты в 290 тыс. фунтов в неделю, возможность работать с Зиданом и сражаться за трофеи, а самое важное — вернуться на излюбленную позицию.