"Реал" хочет забрать из "Челси" не только Азара, но и Канте
Плеймейкер Эден Азар — не единственный игрок "Челси", которого хочет приобрести "Реал" грядущим летом. В вишлист Королевского клуба входит и опорный полузащитник "синих" Нголо Канте.
Накануне Зинедин Зидан вернулся на должность главного тренера и теперь, как ожидается, получит полный карт-бланш от президента клуба Флорентино Переса на летнее трансферное окно.
По информации The Independent, Зидану был обещан бюджет в 300 миллионов фунтов, а среди целей Зинедина, помимо Азара, также называются Кристиан Эриксен из "Тоттенхэма", Неймар с Килианом Мбаппе из ПСЖ.
Evening Standard спешит добавить, что Зидан попытается приобрести и своего соотечественника Канте, который в предыдущие годы зарекомендовал себя одним из лучших опорников мира, а в этом сезоне вынужден играть атакующего полузащитника.
"Реал" готов предложить Нголо прибавку относительно его нынешней зарплаты в 290 тыс. фунтов в неделю, возможность работать с Зиданом и сражаться за трофеи, а самое важное — вернуться на излюбленную позицию.
12.03.2019 19:00
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Последние комментарии:
миша, долго спишь, я об этом еще утром запостил новость на фупель
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сложно будет
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Вот так вот бесцеремонно ссут на свой фарм-клуб.
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ради трофеев и ЛЧ перейдет, негоже таким футболистам с мольде и прочим биомусором в ле катать
в итоге не более 120 лямов за азара и около 100 за канте
шестьнольси ггвп
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300млн только на азара с эриксеном хватит. мбаппе точно никто не продаст, на счет канте хз, если предложат 150млн или больше,то абрамович уже будет думать.
по идее английским клубам нужно нахуй эту ла лигу слать, и самим выкупать оттуда лучших игроков, финансы позволяют
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пол лярда за 2 человека. норм бы так, жаль только бан на летнее ТО скорее всего не снимут, на земнее пое6ать, так что пол лярдика в след. окно можно тратить на целый топ состав, ору) но с высокой долей вероятности оба останутся в Челси, особенно Канте, Азар врятли пойдет в тонущий среал, от куда наоборот все бегут, зази без рона 0, все это прекрасно понимают
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