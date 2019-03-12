"Юнайтед" продлил контракт с Перейрой на следующий сезон

"Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и автоматически продлил на 12 месяцев контракт с полузащитником Андреасом Перейрой.

Таким образом, "красные дьяволы" решили не отпускать 23-летнего бразильца свободным агентом по окончании этого сезона.



В этом сезоне Перейра сыграл 14 матчей за "Юнайтед", включая восемь при Оле Гуннаре Сульшере, и этого оказалось достаточно, чтобы убедить норвежского тренера, с которым он знаком еще по резерву, в необходимости продлить сотрудничество, сообщает Sky Sports.



"Он является продуктом академии, он обладает большой энергией и драйвом. Возможно, нам удалось найти более подходящую позицию для него. Он больше 8-й номер или 10-й, чем опорник", — говорил недавно Сульшер.