Макаллистер: "Ливерпуль" выиграет титул с перевесом в одно очко"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Гари Макаллистер ожидает, что команда Юргена Клоппа выиграет титул Премьер-Лиги, опередив "Манчестер Сити" на одно очко.

В данный момент "красные" вынуждены догонять "Сити", уступая лидеру один балл при восьми матчах, что осталось сыграть каждой из команд.



Макаллистер, который за два сезона на "Энфилде" успел выиграть Кубок Англии, Кубок Лиги и Кубок УЕФА, уверен, что борьба пойдет до последнего тура, но предпочтение отдает именно "Ливерпулю".



"Я изучал расписание обеих команд на концовку сезона и попытался спрогнозировать исход каждого матча. Я думал, что "Манчестер Сити" останется на вершине, но после подсчета всех результатов оказалось, что "Ливерпуль" выйдет победителем и финиширует с одним очком преимущества".



"Существует громадное давление, и игроки "Ливерпуля" это почувствуют — пускай даже они будут уверять в обратном. Вокруг много шумихи от того факта, что "Ливерпуль" так давно не становился чемпионом".



"Однако они просто должны двигаться матч за матчем, настраиваясь на каждый матч изолированно от других", — сообщил Макаллистер Sky Sports.