Макаллистер: "Ливерпуль" выиграет титул с перевесом в одно очко"

Ливерпуль Бывший полузащитник "Ливерпуля" Гари Макаллистер ожидает, что команда Юргена Клоппа выиграет титул Премьер-Лиги, опередив "Манчестер Сити" на одно очко.

В данный момент "красные" вынуждены догонять "Сити", уступая лидеру один балл при восьми матчах, что осталось сыграть каждой из команд.

Макаллистер, который за два сезона на "Энфилде" успел выиграть Кубок Англии, Кубок Лиги и Кубок УЕФА, уверен, что борьба пойдет до последнего тура, но предпочтение отдает именно "Ливерпулю".

"Я изучал расписание обеих команд на концовку сезона и попытался спрогнозировать исход каждого матча. Я думал, что "Манчестер Сити" останется на вершине, но после подсчета всех результатов оказалось, что "Ливерпуль" выйдет победителем и финиширует с одним очком преимущества".

"Существует громадное давление, и игроки "Ливерпуля" это почувствуют — пускай даже они будут уверять в обратном. Вокруг много шумихи от того факта, что "Ливерпуль" так давно не становился чемпионом".

"Однако они просто должны двигаться матч за матчем, настраиваясь на каждый матч изолированно от других", — сообщил Макаллистер Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Макаллистер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 833

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 12.03.2019 15:53 # pistolero-lfc
    чёт Макаллистер маловато подорвал пуканов

    (ответить)

  2. leon-britton 12.03.2019 15:50 # leon-britton
    Очередной колбасник, принимающий желаемое за действительное. Колбаса обосрется в следующих матчах и утонет в моче, изливаемой на нее со всех сторон. Скриньте мое мнение - мнение эксперта.

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 12.03.2019 15:50 # lexa-arsenal
    Позор

    (ответить)

  4. lfcynwa 12.03.2019 15:48 # lfcynwa
    колбасные оракулы подъехали

    (ответить)

  5. cunningham 12.03.2019 15:48 # cunningham
    диванный прогнозист.

    (ответить)

  6. hammersmith 12.03.2019 15:48 # hammersmith
    этим очком был мозамед салаз

    (ответить)

  7. ofori-twumasi 12.03.2019 15:39 # ofori-twumasi
    Желаемое за действительное выдает.

    (ответить)

  8. mancityman 12.03.2019 15:35 # mancityman
    )))))))))))))))))))

    (ответить)

  9. el-tirador 12.03.2019 15:27 # el-tirador
    макалистер тот еще портовый обрыган. Он как sraptan с хуя не спрыгивает и кукарекает, что в голову взбредет.

    (ответить)

  10. alexomck 12.03.2019 15:21 # alexomck
    1 Ливерпуль 38 94
    2 Манчестер Сити 38 91

    (ответить)

  11. shmanisa 12.03.2019 15:03 # shmanisa
    Их в порту овном не корми, дай попрогнозировать. Но прогнозы то говенные.... В итоге, получать в очко на финише... Опять, кто-нибудь из пеликанов подскользнется.

    (ответить)

  12. dragonishka 12.03.2019 15:02 # dragonishka
    Тут один матч тяжело спрогнозировать, а он 16 просчитал.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: