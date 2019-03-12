Виейра надеется, что "Арсенал" вылетит из Лиги Европы
Легенда и бывший капитан "Арсенала" Патрик Виейра надеется, что команда Унаи Эмери вылетит из Лиги Европы.
На прошлой неделе английские команды преподнесли две сенсации во Франции. Но если "Манчестер Юнайтед" выбил из Лиги Чемпионов ПСЖ, то "Арсенал" проиграл в Лиге Европы "Ренну" со счетом 3:1.
Таким образом, "канониры" поставили под большой вопрос свое дальнейшее участие в турнире и теперь обязаны забивать минимум дважды в ответном матче. Несмотря на свою очевидную связь с "Арсеналом", Виейра, который с этого сезона тренирует "Ниццу", желает удачи своим соотечественникам из "Ренна".
"Я не видел этот матч ("Ренн" — "Арсенал"), но результат меня не удивляет. У "Ренна" действительно хорошая команда по меркам Лиги 1".
"По своему потенциалу они способны забить против любой команды в любую минуту матча. Их победа — это очень хорошо для французского футбола".
"Все мы поддерживаем "Ренн", да и все французские команды в Лиге Европы. Надеюсь, они пройдут в следующий раунд, когда в четверг отправятся в Лондон", — цитирует Виейра Daily Mirror.
12.03.2019 14:00
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я всегда знал что он шл**ха, ушел в Юве за ушастиком, еслеб его поколение ( в Арсенале) реализовывало хотя бы 4-ть моментов что они имели, они как минимум его дважды взяли.....
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Кокой то не виейра
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А потом четверку просрут. Нормальный кэп, арсеналовский)
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