Гвардиола сравнил концовку сезона Премьер-Лиги с отдельным турниром
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что концовка сезона Премьер-Лиги и заочное противостояние с "Ливерпулем" будут похожи на обособленный турнир.
Выиграв 10 из 11 последних матчей в чемпионате, "горожане" смогли перехватить лидерство и теперь опережают "красных" на одно очко. Обеим командам остается провести по восемь поединков.
Готовясь к финишному спурту, Гвардиола предположил, что предыдущие 30 матчей теперь не играют роли.
"Победой против "Уотфорда" мы начали соревнование из девяти матчей. Это соревнование не из 38 матчей, а соревнование из девяти матчей, и первый из них мы уже сыграли".
"Мы добились победы, но нам некогда особо раздумывать о своей ситуации, несмотря на то, что следующий матч в Премьер-Лиге мы сыграем через 21 день".
"Во вторник нас ждет финал за путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Затем будет матч в Кубке Англии против "Суонси", который, хоть и проиграл "Норвичу", но произвел на меня большое впечатление. Поэтому мы будем двигаться матч за матчем", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
12.03.2019 13:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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Лысый король обоссыт колбасу, скриньте.
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КОРОЛЬ!!!
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Да ладно уже такое постить, Михажло. Уверен, местным неадекватам Пеп уже опостылел со своими адекватными речами.
Вот годный видос про малолеток, смотрим пока не стерли. Друг нашел, случайно.))
https://imgur.com/oeHbGyM
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Кроме Ливерпуля уже упомянуть некого? Ведь есть такие клубы как Челси, вполне подходящий мешок.
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