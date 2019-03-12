Гвардиола сравнил концовку сезона Премьер-Лиги с отдельным турниром

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что концовка сезона Премьер-Лиги и заочное противостояние с "Ливерпулем" будут похожи на обособленный турнир.

Выиграв 10 из 11 последних матчей в чемпионате, "горожане" смогли перехватить лидерство и теперь опережают "красных" на одно очко. Обеим командам остается провести по восемь поединков.

Готовясь к финишному спурту, Гвардиола предположил, что предыдущие 30 матчей теперь не играют роли.

"Победой против "Уотфорда" мы начали соревнование из девяти матчей. Это соревнование не из 38 матчей, а соревнование из девяти матчей, и первый из них мы уже сыграли".

"Мы добились победы, но нам некогда особо раздумывать о своей ситуации, несмотря на то, что следующий матч в Премьер-Лиге мы сыграем через 21 день".

"Во вторник нас ждет финал за путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Затем будет матч в Кубке Англии против "Суонси", который, хоть и проиграл "Норвичу", но произвел на меня большое впечатление. Поэтому мы будем двигаться матч за матчем", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 746

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Последние комментарии:




  1. griezmann 12.03.2019 14:06 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  2. leon-britton 12.03.2019 13:50 # leon-britton
    Лысый король обоссыт колбасу, скриньте.

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  3. mancityman 12.03.2019 13:39 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  4. mc-od 12.03.2019 13:17 # mc-od
    Да ладно уже такое постить, Михажло. Уверен, местным неадекватам Пеп уже опостылел со своими адекватными речами.

    Вот годный видос про малолеток, смотрим пока не стерли. Друг нашел, случайно.))
    https://imgur.com/oeHbGyM

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  5. girasimus 12.03.2019 13:13 # girasimus
    Кроме Ливерпуля уже упомянуть некого? Ведь есть такие клубы как Челси, вполне подходящий мешок.

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