Гвардиола сравнил концовку сезона Премьер-Лиги с отдельным турниром

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что концовка сезона Премьер-Лиги и заочное противостояние с "Ливерпулем" будут похожи на обособленный турнир.

Выиграв 10 из 11 последних матчей в чемпионате, "горожане" смогли перехватить лидерство и теперь опережают "красных" на одно очко. Обеим командам остается провести по восемь поединков.



Готовясь к финишному спурту, Гвардиола предположил, что предыдущие 30 матчей теперь не играют роли.



"Победой против "Уотфорда" мы начали соревнование из девяти матчей. Это соревнование не из 38 матчей, а соревнование из девяти матчей, и первый из них мы уже сыграли".



"Мы добились победы, но нам некогда особо раздумывать о своей ситуации, несмотря на то, что следующий матч в Премьер-Лиге мы сыграем через 21 день".



"Во вторник нас ждет финал за путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Затем будет матч в Кубке Англии против "Суонси", который, хоть и проиграл "Норвичу", но произвел на меня большое впечатление. Поэтому мы будем двигаться матч за матчем", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.