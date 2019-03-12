В "Бешикташе" недовольны Кариусом

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш заявил, что недоволен голкипером Лорисом Кариусом, намекнув на досрочное возвращение игрока в "Ливерпуль".

Оглушительное фиаско в последнем финале Лиги Чемпионов против "Реала" поставило крест на карьере Кариуса в мерсисайдском клубе, хотя в Стамбул он уехал только на правах двухлетней аренды.



Уйдя из под пристального внимания, 25-летний немец не смог восстановить свою игру. Как признается Гюнеш, Кариус не играл бы за "Бешикташ", будь здоров первый номер команды Толга Зенгин.



"Он виноват в пропущенных голах в последнем матче. Кариус значительно стагнировал, у него что-то не в порядке с заряженностью, мотивацией и энтузиазом по отношению к игре".



"И так происходит с самого начала. Он особо не чувствует себя частью команды, и нам нужно найти этому решение, хотя я, конечно, частично сам в этом виноват".



"Что-то не в порядке, но также ему и не везет. Он талантлив, однако наше сотрудничество не складывается, и это проблема".



"Давайте я скажу так: будь Толга в строю, я бы использовал его", — цитирует Гюнеша Daily Mail.