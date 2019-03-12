В "Бешикташе" недовольны Кариусом
Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш заявил, что недоволен голкипером Лорисом Кариусом, намекнув на досрочное возвращение игрока в "Ливерпуль".
Оглушительное фиаско в последнем финале Лиги Чемпионов против "Реала" поставило крест на карьере Кариуса в мерсисайдском клубе, хотя в Стамбул он уехал только на правах двухлетней аренды.
Уйдя из под пристального внимания, 25-летний немец не смог восстановить свою игру. Как признается Гюнеш, Кариус не играл бы за "Бешикташ", будь здоров первый номер команды Толга Зенгин.
"Он виноват в пропущенных голах в последнем матче. Кариус значительно стагнировал, у него что-то не в порядке с заряженностью, мотивацией и энтузиазом по отношению к игре".
"И так происходит с самого начала. Он особо не чувствует себя частью команды, и нам нужно найти этому решение, хотя я, конечно, частично сам в этом виноват".
"Что-то не в порядке, но также ему и не везет. Он талантлив, однако наше сотрудничество не складывается, и это проблема".
"Давайте я скажу так: будь Толга в строю, я бы использовал его", — цитирует Гюнеша Daily Mail.
12.03.2019 12:00
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Спустить арийца на донер-кебаб, это мясо ни на что больше не пригодно
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ах ах ах колбасники снова будут с мучиться кариусом ах ах ору чот над ними
карма безтрофейника она такая
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раздвигает ноги. как типичный пенс
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Сломали парня, в этом проблема Англии. Медиа способны уничтожить любого.
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тупая обезьяна выше считает деньги скузерни, за семерку там не впихнем, будто свои считает, ну что за тупой черножопый недоносок, а всч то какой у этой обезьяны)), прям член совета директоров лузерки.
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Думаю даже лямов за 7 не впихнем его уже никому.
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Пиздец Миха фотки подбирает :)
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Легенда Ливерпуля. Удачи!
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