В "Бешикташе" недовольны Кариусом

Лорис Кариус Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш заявил, что недоволен голкипером Лорисом Кариусом, намекнув на досрочное возвращение игрока в "Ливерпуль".

Оглушительное фиаско в последнем финале Лиги Чемпионов против "Реала" поставило крест на карьере Кариуса в мерсисайдском клубе, хотя в Стамбул он уехал только на правах двухлетней аренды.

Уйдя из под пристального внимания, 25-летний немец не смог восстановить свою игру. Как признается Гюнеш, Кариус не играл бы за "Бешикташ", будь здоров первый номер команды Толга Зенгин.

"Он виноват в пропущенных голах в последнем матче. Кариус значительно стагнировал, у него что-то не в порядке с заряженностью, мотивацией и энтузиазом по отношению к игре".

"И так происходит с самого начала. Он особо не чувствует себя частью команды, и нам нужно найти этому решение, хотя я, конечно, частично сам в этом виноват".

"Что-то не в порядке, но также ему и не везет. Он талантлив, однако наше сотрудничество не складывается, и это проблема".

"Давайте я скажу так: будь Толга в строю, я бы использовал его", — цитирует Гюнеша Daily Mail.


Метки Бешикташ, Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1025

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lfcallday 12.03.2019 12:32 # lfcallday
    Спустить арийца на донер-кебаб, это мясо ни на что больше не пригодно

    (ответить)

  2. j-silver 12.03.2019 12:29 # j-silver
    ах ах ах колбасники снова будут с мучиться кариусом ах ах ору чот над ними
    карма безтрофейника она такая

    (ответить)

  3. narcot 12.03.2019 12:21 # narcot
    раздвигает ноги. как типичный пенс

    (ответить)

  4. bes-ter 12.03.2019 12:15 # bes-ter
    Сломали парня, в этом проблема Англии. Медиа способны уничтожить любого.

    (ответить)

  5. mancityman 12.03.2019 12:15 # mancityman
    тупая обезьяна выше считает деньги скузерни, за семерку там не впихнем, будто свои считает, ну что за тупой черножопый недоносок, а всч то какой у этой обезьяны)), прям член совета директоров лузерки.

    (ответить)

  6. gerrard08 12.03.2019 12:08 # gerrard08
    Думаю даже лямов за 7 не впихнем его уже никому.

    (ответить)

  7. suddenly 12.03.2019 12:04 # suddenly
    Пиздец Миха фотки подбирает :)

    (ответить)

  8. mc-od 12.03.2019 12:02 # mc-od
    Легенда Ливерпуля. Удачи!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: