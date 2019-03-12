Анонс матча "Манчестер Сити" — "Шальке-04"

Во вторник вечером "Манчестер Сити" постарается присоединиться к компании "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов.

Когда состоялась жеребьевка 1/8 финала, пара "Сити" и "Шальке-04" выглядела одной из наиболее предсказуемых — все ждали комфортной победы чемпионов Премьер-Лиги.



Однако выезд в Гельзенкирхен получился невероятно сложным для "горожан", которым пришлось проявить свой характер, забив два поздних гола вдесятером и вырвав победу 2:3.



Этот результат, а также сенсационные победы "Аякса" и "Юнайтед" в других матчах 1/8 финала не должны позволить "Сити" расслабиться на ответную встречу, даже несмотря на то, что теперь "Шальке-04" необходимо забивать минимум дважды.



"Что случилось в первом матче, может случиться и во втором. Поэтому наша задача не слишком изменилось. Нам все еще предстоит проделать большую работу".



"В этом соревновании может случиться что угодно. Нам потребуются невероятные усилия в эпичных ситуациях, чтобы продвигаться по турниру. Мы постараемся провести идеальный матч", — говорил на пресс-конференции Хосеп Гвардиола.



- В каждом из 27 предыдущих случаев команда, выигрывавшая первый выездной матч стадии плей-офф Лиги Чемпионов, забивая три или более голов, проходила дальше.



- "Сити" выиграл все три последних встречи с "Шальке-04" на европейской арене, включая 5:1 дома в полуфинале Кубка обладателей кубков сезона 1969/70.



- "Сити" проиграл лишь один из 10 последних домашних матчей против немецких команд с учетом всех соревнований — 1:3 против "Баварии" в сезоне 2013/14.



- "Шальке-04" выиграл только один из девяти последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов — 3:4 в гостях у "Реала" в сезоне 2014/15.



- "Сити" проиграл оба последних домашних матча в плей-офф Лиги Чемпионов — оба с счетом 1:2, против "Баварии" и "Ливерпуля".



- Как тренер, Гвардиола никогда не проигрывал "Шальке-04" в семи встречах с учетом всех соревнований — пять побед и две ничьи.



- "Шальке-04" находится в неважной форме, проиграв пять из шести последних матчей во всех турнирах, включая поражение 2:3 от "Сити". В данный момент "горняки" находятся в четырех очках от зоны вылета Бундеслиги.



- "Сити" будет лишен дисквалифицированных Николаса Отаменди и Фернандиньо. Эмерик Лапорт может вернуться после травмы задней поверхности бедра. Клаудио Браво и Кевин Де Брюйне травмированы, а Джон Стоунс под вопросом.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Манчестер Сити" (Англия) — "Шальке-04" (Германия). Первый матч — 3:2

Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция