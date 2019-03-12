Анонс матча "Манчестер Сити" — "Шальке-04"
Во вторник вечером "Манчестер Сити" постарается присоединиться к компании "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов.
Когда состоялась жеребьевка 1/8 финала, пара "Сити" и "Шальке-04" выглядела одной из наиболее предсказуемых — все ждали комфортной победы чемпионов Премьер-Лиги.
Однако выезд в Гельзенкирхен получился невероятно сложным для "горожан", которым пришлось проявить свой характер, забив два поздних гола вдесятером и вырвав победу 2:3.
Этот результат, а также сенсационные победы "Аякса" и "Юнайтед" в других матчах 1/8 финала не должны позволить "Сити" расслабиться на ответную встречу, даже несмотря на то, что теперь "Шальке-04" необходимо забивать минимум дважды.
"Что случилось в первом матче, может случиться и во втором. Поэтому наша задача не слишком изменилось. Нам все еще предстоит проделать большую работу".
"В этом соревновании может случиться что угодно. Нам потребуются невероятные усилия в эпичных ситуациях, чтобы продвигаться по турниру. Мы постараемся провести идеальный матч", — говорил на пресс-конференции Хосеп Гвардиола.
- В каждом из 27 предыдущих случаев команда, выигрывавшая первый выездной матч стадии плей-офф Лиги Чемпионов, забивая три или более голов, проходила дальше.
- "Сити" выиграл все три последних встречи с "Шальке-04" на европейской арене, включая 5:1 дома в полуфинале Кубка обладателей кубков сезона 1969/70.
- "Сити" проиграл лишь один из 10 последних домашних матчей против немецких команд с учетом всех соревнований — 1:3 против "Баварии" в сезоне 2013/14.
- "Шальке-04" выиграл только один из девяти последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов — 3:4 в гостях у "Реала" в сезоне 2014/15.
- "Сити" проиграл оба последних домашних матча в плей-офф Лиги Чемпионов — оба с счетом 1:2, против "Баварии" и "Ливерпуля".
- Как тренер, Гвардиола никогда не проигрывал "Шальке-04" в семи встречах с учетом всех соревнований — пять побед и две ничьи.
- "Шальке-04" находится в неважной форме, проиграв пять из шести последних матчей во всех турнирах, включая поражение 2:3 от "Сити". В данный момент "горняки" находятся в четырех очках от зоны вылета Бундеслиги.
- "Сити" будет лишен дисквалифицированных Николаса Отаменди и Фернандиньо. Эмерик Лапорт может вернуться после травмы задней поверхности бедра. Клаудио Браво и Кевин Де Брюйне травмированы, а Джон Стоунс под вопросом.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Манчестер Сити" (Англия) — "Шальке-04" (Германия). Первый матч — 3:2
Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция
12.03.2019 11:00
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Последние комментарии:
Помню как пинсы после покупки Пулишича писали, что он не замена Жопару и они будут вдвоём играть. Ехехехехехехех)) сук жаль Канте Зидан забрать не сможет, тогда бы шестьнольси точно в Вест Хэм превратился.
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Юве будет долбиться об автобус Семёна, шансов не много.
Сити против Шальке 50 на 50 шансы.
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В прошлом году Челси взял Кубок Англии, безусловно это престижно, старейший трофей, но лично я бы предпочел бы видеть команду в финале ЛЧ, хоть и проигранном, хотя бы в полуфинале
ахахха, типичный портовый обрыган на спортсе, у них уже даже полуфинал трофей))
вот что бестрофейность полувековая делает.
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Почему не показывают Сити? И первую игру не показали.
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если мы теряем азара и канте, то скорее всего это начало конца.
с нынешним финансированием и проблема абрама выход только в том, чтобы продать клуб.
Нужно смотреть правде в лицо, а правда такова( уже лет 5 об этом утверждаю), челси команда 1 игрока, а с приходом канте, 2-х игроков. Эти 2 игрока - это и есть основа локального успеха Челси. Без этих игроков мы просто станем арсеналом 2010-2019 годов.
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А ведь у Сити тоже оказываеться было какой тт история.В 69/70 годах даже в полуфинале обладателей кубков была.А все говорять что до 2008 годах Ман Сити была середняком)))))))))
(ответить)
Сити то спокойно пройдут, но вот Ливер вряд ли, тяжко будет
(ответить)
Челси-06
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Шеснольси покапока. Без Азара и Канте это помойка 10-12 места
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Спокойно побеждаем на классе. И едем дальше, KPACUBO конечно же.))
C'mon CITY!
(ответить)
проход сити и юве
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Самая неинтересная пара.
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кста, за что настоящему "патриоту" МЮ Сульшеру пол оклада Моура отсыпают. он кроме ссаного чемпа викингов выиграл что-то?
у МЮ, вестимо, уже политика переплачивать всем подряд.
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