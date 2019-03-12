"Юнайтед" готов отпустить Санчеса в аренду

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес не входит в планы тренера Оле Гуннара Сульшера и сможет уйти из "Манчестер Юнайтед" грядущим летом — даже если только в аренду.

Если насчет постоянного контракта Сульшера практически не остается никаких сомнений, то будущее Санчеса в тумане. Карьера Алексиса в "Юнайтед" после его перехода из "Арсенала" в январе 2018 складывается совершенно провально.

30-летний чилиец превратился в большую обузу для клуба с "Олд Траффорд", ведь недельная зарплата Алексиса может достигать 500 тысяч фунтов с учетом бонусов. Это является помехой к приглашению новичков и продлению контрактов с имеющимися игроками, которые хотят получать столько же.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Сульшер не собирается держать Санчеса в своей команде. В "Юнайтед" отлично понимают, что им едва ли удастся найти покупателя на игрока, который играет так плохо и получает астрономическую зарплату, поэтому открыты к варианту с уходом Алексиса в аренду.

"Красные дьяволы" надеются, что возможность взять экс-игрока "Барселоны" во временное пользование заинтересует клубы. Если Санчесу удастся реабилитировать свою карьеру за пределами Манчестера, избавиться от Алексиса насовсем будет проще.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2019 10:00

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  1. qwerd 12.03.2019 10:41 # qwerd
    The Sun лишь бы что-то написать

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  2. reams 12.03.2019 10:16 # reams
    Вот и непонятно, что его сгубило:
    красивая игра Арсенала
    примитивная игра мюшек
    чрезмерно высокая зп
    свое непомерное чсв
    мавр

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  3. acceptodessa 12.03.2019 10:11 # acceptodessa
    как же все таки здорово Арсенал его тогда поменял на Генриха.

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  4. sheef 12.03.2019 10:05 # sheef
    одно из лучших последних действий Сени насчет собачника

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  5. karomuslo 12.03.2019 10:03 # karomuslo
    Нормальный он разводняк устроил Мю вместе с Моуром!!!!

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