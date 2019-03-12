"Юнайтед" готов отпустить Санчеса в аренду
Нападающий Алексис Санчес не входит в планы тренера Оле Гуннара Сульшера и сможет уйти из "Манчестер Юнайтед" грядущим летом — даже если только в аренду.
Если насчет постоянного контракта Сульшера практически не остается никаких сомнений, то будущее Санчеса в тумане. Карьера Алексиса в "Юнайтед" после его перехода из "Арсенала" в январе 2018 складывается совершенно провально.
30-летний чилиец превратился в большую обузу для клуба с "Олд Траффорд", ведь недельная зарплата Алексиса может достигать 500 тысяч фунтов с учетом бонусов. Это является помехой к приглашению новичков и продлению контрактов с имеющимися игроками, которые хотят получать столько же.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Сульшер не собирается держать Санчеса в своей команде. В "Юнайтед" отлично понимают, что им едва ли удастся найти покупателя на игрока, который играет так плохо и получает астрономическую зарплату, поэтому открыты к варианту с уходом Алексиса в аренду.
"Красные дьяволы" надеются, что возможность взять экс-игрока "Барселоны" во временное пользование заинтересует клубы. Если Санчесу удастся реабилитировать свою карьеру за пределами Манчестера, избавиться от Алексиса насовсем будет проще.
12.03.2019 10:00
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Последние комментарии:
The Sun лишь бы что-то написать
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Вот и непонятно, что его сгубило:
красивая игра Арсенала
примитивная игра мюшек
чрезмерно высокая зп
свое непомерное чсв
мавр
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как же все таки здорово Арсенал его тогда поменял на Генриха.
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одно из лучших последних действий Сени насчет собачника
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Нормальный он разводняк устроил Мю вместе с Моуром!!!!
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