"Юнайтед" готов отпустить Санчеса в аренду

Нападающий Алексис Санчес не входит в планы тренера Оле Гуннара Сульшера и сможет уйти из "Манчестер Юнайтед" грядущим летом — даже если только в аренду.

Если насчет постоянного контракта Сульшера практически не остается никаких сомнений, то будущее Санчеса в тумане. Карьера Алексиса в "Юнайтед" после его перехода из "Арсенала" в январе 2018 складывается совершенно провально.



30-летний чилиец превратился в большую обузу для клуба с "Олд Траффорд", ведь недельная зарплата Алексиса может достигать 500 тысяч фунтов с учетом бонусов. Это является помехой к приглашению новичков и продлению контрактов с имеющимися игроками, которые хотят получать столько же.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Сульшер не собирается держать Санчеса в своей команде. В "Юнайтед" отлично понимают, что им едва ли удастся найти покупателя на игрока, который играет так плохо и получает астрономическую зарплату, поэтому открыты к варианту с уходом Алексиса в аренду.



"Красные дьяволы" надеются, что возможность взять экс-игрока "Барселоны" во временное пользование заинтересует клубы. Если Санчесу удастся реабилитировать свою карьеру за пределами Манчестера, избавиться от Алексиса насовсем будет проще.