Ван Дейк потребовал от "Ливерпуля" улучшить игру на выезде в Лиге Чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк предупредил свою команду о необходимости улучшить свою игру на выезде, чтобы не вылететь из Лиги Чемпионов.

К ответной встрече с "Баварией" в Мюнхене в рамка 1/8 финала, "красные" подходят, проиграв все три своих выездных матча на групповом этапе европейского соревнования.



Поскольку первая встреча с чемпионами Бундеслиги завершилась 0:0, поражение в ответной было бы недопустимо. Учитывая это, Виргил требует от своей команды добавить.



"Нам нужно быть готовыми к большой битве, потому что они, наверно, будут давить изо всех сил, особенно в начале матча".



"Они очень хорошо сыграли здесь. Они были компактны, особенно в обороне, и проявили большое уважение к нам. Думаю, они слегка изменили свой привычный стиль игры. Нам будет тяжело, и нам нужно сыграть лучше, чем в последних выездных матчах в Лиге Чемпионов".



"Матчи на групповой стадии получились не такими, как мы того хотели, но мы все-таки вышли в плей-офф. Мы сыграли первый матч 0:0, и теперь мы хотим сделать все возможное, чтобы пройти дальше. Мы знаем, что это будет очень тяжелый матч", — цитирует Ван Дейка The Telegraph.