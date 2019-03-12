Ван Дейк потребовал от "Ливерпуля" улучшить игру на выезде в Лиге Чемпионов

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк предупредил свою команду о необходимости улучшить свою игру на выезде, чтобы не вылететь из Лиги Чемпионов.

К ответной встрече с "Баварией" в Мюнхене в рамка 1/8 финала, "красные" подходят, проиграв все три своих выездных матча на групповом этапе европейского соревнования.

Поскольку первая встреча с чемпионами Бундеслиги завершилась 0:0, поражение в ответной было бы недопустимо. Учитывая это, Виргил требует от своей команды добавить.

"Нам нужно быть готовыми к большой битве, потому что они, наверно, будут давить изо всех сил, особенно в начале матча".

"Они очень хорошо сыграли здесь. Они были компактны, особенно в обороне, и проявили большое уважение к нам. Думаю, они слегка изменили свой привычный стиль игры. Нам будет тяжело, и нам нужно сыграть лучше, чем в последних выездных матчах в Лиге Чемпионов".

"Матчи на групповой стадии получились не такими, как мы того хотели, но мы все-таки вышли в плей-офф. Мы сыграли первый матч 0:0, и теперь мы хотим сделать все возможное, чтобы пройти дальше. Мы знаем, что это будет очень тяжелый матч", — цитирует Ван Дейка The Telegraph.


Метки Бавария, Ван Дейк, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2019 09:00

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  1. xin 12.03.2019 10:37 # xin
    Этот сайт стал прибежищем лгбт-сторонников? Почему все пишут про какие-то страпоны и шершавые?

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  2. j-silver 12.03.2019 09:16 # j-silver
    баварский страпон уже наточен и ждет шершавых обрыганов из портовой помойки. willkommen

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