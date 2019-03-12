Салах готов пожертвовать мечтой о Лиге Чемпионов ради титула

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что готов пожертвовать своей персональной мечтой о Лиге Чемпионов ради первого для мерсисайдского клуба титула Премьер-Лиги.

За восемь матчей до завершения сезона Премьер-Лиги "красные" находятся в одном очке позади "Манчестер Сити". Команда Юргена Клоппа должна не только выигрывать свои матчи, но и надеяться на осечку конкурента, чтобы завоевать столь желанный трофей.



Желанной целью для "Ливерпуля" является и Лига Чемпионов — к хорошему выступлению на европейской арене "красных" подстегивает прошлогодний финал, в котором они уступили "Реалу". Однако Салах отлично понимает, что для клуба важнее.



"Буду честен с вами. Для меня самое престижное соревнование — это Лига Чемпионов. Однако весь наш город и клуб мечтают о победе в Премьер-Лиге".



"Поэтому я с радостью пожертвую своей мечтой ради их мечты, но если нам удастся выиграть то и другое, это будет замечательно. Мы постараемся сделать это", — цитирует Салаха Sky Sports.