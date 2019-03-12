Салах готов пожертвовать мечтой о Лиге Чемпионов ради титула

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что готов пожертвовать своей персональной мечтой о Лиге Чемпионов ради первого для мерсисайдского клуба титула Премьер-Лиги.

За восемь матчей до завершения сезона Премьер-Лиги "красные" находятся в одном очке позади "Манчестер Сити". Команда Юргена Клоппа должна не только выигрывать свои матчи, но и надеяться на осечку конкурента, чтобы завоевать столь желанный трофей.

Желанной целью для "Ливерпуля" является и Лига Чемпионов — к хорошему выступлению на европейской арене "красных" подстегивает прошлогодний финал, в котором они уступили "Реалу". Однако Салах отлично понимает, что для клуба важнее.

"Буду честен с вами. Для меня самое престижное соревнование — это Лига Чемпионов. Однако весь наш город и клуб мечтают о победе в Премьер-Лиге".

"Поэтому я с радостью пожертвую своей мечтой ради их мечты, но если нам удастся выиграть то и другое, это будет замечательно. Мы постараемся сделать это", — цитирует Салаха Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 562

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 12.03.2019 08:41 # ganinilyha
    Уже расстопырили очко перед Баварией. Ну и чемпмк тоже за Сити.

    (ответить)

  2. che-ger 12.03.2019 08:36 # che-ger
    Как же смешно читать коментарии тех кто в прошлом сезоне боготворили Салаха а теперь кидаются говном в него . Перед матчем с баварцами стилает соломку , яснопонятно.

    (ответить)

  3. chr1s8rown 12.03.2019 08:35 # chr1s8rown
    Не в этом году лч.
    В след апл .
    Коррумпированная фа не дадут нам золото пока уефа не накажет голубых шлюх

    (ответить)

  4. jack-willsher 12.03.2019 08:12 # jack-willsher
    но у клопа нет яиц чтоб посадить эту лживую улыбку на банку. и никогда не был

    (ответить)

  5. blackdreamer 12.03.2019 08:11 # blackdreamer
    если ты будешь так и играть то следующий сезон точно наш

    (ответить)

  6. jack-willsher 12.03.2019 08:09 # jack-willsher
    ссыкливая переоцененка. ливерпуль и то и другое не выиграет пока ты выходишь в старте

    (ответить)

  7. hammersmith 12.03.2019 08:02 # hammersmith
    лучше бы думал о том как гол забить даунидза. чемпион хуев.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: