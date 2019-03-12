Салах готов пожертвовать мечтой о Лиге Чемпионов ради титула
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что готов пожертвовать своей персональной мечтой о Лиге Чемпионов ради первого для мерсисайдского клуба титула Премьер-Лиги.
За восемь матчей до завершения сезона Премьер-Лиги "красные" находятся в одном очке позади "Манчестер Сити". Команда Юргена Клоппа должна не только выигрывать свои матчи, но и надеяться на осечку конкурента, чтобы завоевать столь желанный трофей.
Желанной целью для "Ливерпуля" является и Лига Чемпионов — к хорошему выступлению на европейской арене "красных" подстегивает прошлогодний финал, в котором они уступили "Реалу". Однако Салах отлично понимает, что для клуба важнее.
"Буду честен с вами. Для меня самое престижное соревнование — это Лига Чемпионов. Однако весь наш город и клуб мечтают о победе в Премьер-Лиге".
"Поэтому я с радостью пожертвую своей мечтой ради их мечты, но если нам удастся выиграть то и другое, это будет замечательно. Мы постараемся сделать это", — цитирует Салаха Sky Sports.
12.03.2019 08:00
Просмотров: 562
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Уже расстопырили очко перед Баварией. Ну и чемпмк тоже за Сити.
(ответить)
Как же смешно читать коментарии тех кто в прошлом сезоне боготворили Салаха а теперь кидаются говном в него . Перед матчем с баварцами стилает соломку , яснопонятно.
(ответить)
Не в этом году лч.
В след апл .
Коррумпированная фа не дадут нам золото пока уефа не накажет голубых шлюх
(ответить)
но у клопа нет яиц чтоб посадить эту лживую улыбку на банку. и никогда не был
(ответить)
если ты будешь так и играть то следующий сезон точно наш
(ответить)
ссыкливая переоцененка. ливерпуль и то и другое не выиграет пока ты выходишь в старте
(ответить)
лучше бы думал о том как гол забить даунидза. чемпион хуев.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий