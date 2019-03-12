Канчельскис советует Бэйлу перейти в "Юнайтед"
Экс-вингер "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что звезда "Реала" Гарет Бэйл придаст импульс своей карьере, если решится перейти к "красным дьяволам" грядущим летом.
Как и "Реал" в целом, Бэйл довольно неудачно проводит этот сезон. Еще одним ударом по 29-летнему валлийцу стало возвращение на тренерский мостик Зинедина Зидана, с которым, по собственному признанию Гарета, они перестали разговаривать в прошлом году.
По мнению Канчельскиса, выходом из этой непростой ситуации для Бэйла стало бы возвращение в Премьер-Лигу. Андрей советует бывшему игроку "Тоттенхэма" присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.
"Невозможно отрицать, что в данный момент "Реал" играет ниже своего уровня, и никакой игрок, никакой тренер не может этим наслаждаться".
"Я правда верю, что Бэйл смог бы преобразить свою карьеру, перейди он в "Манчестер Юнайтед". Убежден, Бэйл нуждается в том, чтобы его любили, а болельщики "Юнайтед" и Сульшер обеспечили бы ему это".
"Если Бэйлу суждено покинуть "Реал", то у "Юнайтед" будет огромное преимущество, потому что они являются одним из немногих клубов, которые могут позволить себе его зарплату".
"Я не удивлюсь, если руководство "Юнайтед" задумается о его приобретении, особенно учитывая истекающие летом контракты некоторых игроков", — сообщил Канчельскис Bwin.
12.03.2019 07:00
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Последние комментарии:
Ждем Санчос 2.0 позиция: правый лазарет.
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Бейл классный игрок, с удовольствием увидел бы его в мю. Только не надо такую большую зарплату, как у санчеса, не-то остальные игроки бунтовать начнут
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Еще одного престарелого нахлебника им как раз не хватает
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Канчельскис дело говорит. Санчеса сплавить/усыпить, Бэйла купить..))
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Щас бы дорогую стеклотару собирать
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