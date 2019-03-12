Канчельскис советует Бэйлу перейти в "Юнайтед"

Гарет Бэйл Экс-вингер "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что звезда "Реала" Гарет Бэйл придаст импульс своей карьере, если решится перейти к "красным дьяволам" грядущим летом.

Как и "Реал" в целом, Бэйл довольно неудачно проводит этот сезон. Еще одним ударом по 29-летнему валлийцу стало возвращение на тренерский мостик Зинедина Зидана, с которым, по собственному признанию Гарета, они перестали разговаривать в прошлом году.

По мнению Канчельскиса, выходом из этой непростой ситуации для Бэйла стало бы возвращение в Премьер-Лигу. Андрей советует бывшему игроку "Тоттенхэма" присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.

"Невозможно отрицать, что в данный момент "Реал" играет ниже своего уровня, и никакой игрок, никакой тренер не может этим наслаждаться".

"Я правда верю, что Бэйл смог бы преобразить свою карьеру, перейди он в "Манчестер Юнайтед". Убежден, Бэйл нуждается в том, чтобы его любили, а болельщики "Юнайтед" и Сульшер обеспечили бы ему это".

"Если Бэйлу суждено покинуть "Реал", то у "Юнайтед" будет огромное преимущество, потому что они являются одним из немногих клубов, которые могут позволить себе его зарплату".

"Я не удивлюсь, если руководство "Юнайтед" задумается о его приобретении, особенно учитывая истекающие летом контракты некоторых игроков", — сообщил Канчельскис Bwin.


Метки Бэйл, Канчельскис, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2019 07:00

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  1. fc-oil 12.03.2019 08:18 # fc-oil
    Ждем Санчос 2.0 позиция: правый лазарет.

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  2. lambert757 12.03.2019 08:12 # lambert757
    Бейл классный игрок, с удовольствием увидел бы его в мю. Только не надо такую большую зарплату, как у санчеса, не-то остальные игроки бунтовать начнут

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  3. liverfun 12.03.2019 07:58 # liverfun
    Еще одного престарелого нахлебника им как раз не хватает

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  4. mc-od 12.03.2019 07:25 # mc-od
    Канчельскис дело говорит. Санчеса сплавить/усыпить, Бэйла купить..))

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  5. dragonishka 12.03.2019 07:25 # dragonishka
    Щас бы дорогую стеклотару собирать

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