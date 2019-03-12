Канчельскис советует Бэйлу перейти в "Юнайтед"

Экс-вингер "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что звезда "Реала" Гарет Бэйл придаст импульс своей карьере, если решится перейти к "красным дьяволам" грядущим летом.

Как и "Реал" в целом, Бэйл довольно неудачно проводит этот сезон. Еще одним ударом по 29-летнему валлийцу стало возвращение на тренерский мостик Зинедина Зидана, с которым, по собственному признанию Гарета, они перестали разговаривать в прошлом году.



По мнению Канчельскиса, выходом из этой непростой ситуации для Бэйла стало бы возвращение в Премьер-Лигу. Андрей советует бывшему игроку "Тоттенхэма" присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.



"Невозможно отрицать, что в данный момент "Реал" играет ниже своего уровня, и никакой игрок, никакой тренер не может этим наслаждаться".



"Я правда верю, что Бэйл смог бы преобразить свою карьеру, перейди он в "Манчестер Юнайтед". Убежден, Бэйл нуждается в том, чтобы его любили, а болельщики "Юнайтед" и Сульшер обеспечили бы ему это".



"Если Бэйлу суждено покинуть "Реал", то у "Юнайтед" будет огромное преимущество, потому что они являются одним из немногих клубов, которые могут позволить себе его зарплату".



"Я не удивлюсь, если руководство "Юнайтед" задумается о его приобретении, особенно учитывая истекающие летом контракты некоторых игроков", — сообщил Канчельскис Bwin.