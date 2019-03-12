"Реал" обратился насчет Эдена Азара

"Реал" уже обратился к "Челси" насчет покупки плеймейкера Эдена Азара, что совпало с возвращением идола бельгийца Зинедина Зидана на должность главного тренера Королевского клуба.

Устав наблюдать за мучениями клуба, который он покинул спустя считанные дни после прошлогоднего финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", Зидан согласился восстановить сожженные мосты с президентом "Реала" Флорентино Пересом.



Зидан получил на "Сантьяго Бернабеу" контракт до 2022 года, а также определенные гарантии насчет трансферного бюджета на грядущее лето. Первым знаковым приобретением Зинедина после этого "камбэка" может стать как раз Азар.



Как утверждает The Telegraph в эксклюзивном материале, перед самым восстановлением Зидана в должности "Реал" обратился к "Челси" насчет условий летнего трансфера Эдена, у которого после окончания этого сезона останется только 12 месяцев по контракту.



Теперь, как ожидается, Азар сообщит "синим", что не будет подписывать новый контракт, несмотря на предлагаемые 300 тысяч фунтов в неделю, и хочет поработать с Зиданом, восхищение которым он никогда не скрывал. Истекающий контракт Эдена просто не оставит "Челси" выбора, однако лондонцы хотят выручить за свою звезду 100 млн. фунтов.



На "Стэмфорд Бридж" все еще надеются, что обращение в Спортивный арбитражный суд поможет им, по крайней мере, отложить вступление в силу трансферного запрета ФИФА и потратить деньги с продажи Азара. Но даже если этого не произойдет, грядущим летом к "синим" присоединится Кристиан Пулишич, играющий в похожей роли с Эденом.