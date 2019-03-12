Сульшер подпишет постоянный контракт с МЮ во время международной паузы

"Манчестер Юнайтед" хочет подтвердить назначение Оле Гуннара Сульшера постоянным рулевым во время ближайшего международного перерыва.

Когда Сульшер заступал на тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре после увольнения Жозе Моуриньо, он воспринимался исключительно временной фигурой. Ожидалось, что по окончании сезона Оле Гуннар вернется в "Мольде".



Однако уже в первом матче Сульшера "Юнайтед" показал себя совершенно другой командой, нежели в предыдущие месяцы при Моуриньо. С течением времени Оле Гуннар начал считаться полноценным кандидатом на роль постоянного рулевого, наравне с Маурисио Почеттино и Зинедином Зиданом.



К настоящему моменту 46-летний норвежец может похвастать 14 победам в 18 матчах в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера, а после триумфа против ПСЖ в Лиге Чемпионов не осталось никаких сомнений, что Сульшер получит эту работу на постоянной основе.



Изначально "Юнайтед" планировал произвести назначение только по окончании сезона, однако Daily Mirror стало известно, что боссы клуба более не видят необходимости тянуть с тем, что и так очевидно.



В ближайшую субботу "дьяволы" совершат выезд к "Вулверхэмптону" в рамках 1/4 финала Кубка Англии, после чего будет 10-дневный международный перерыв, во время которого Оле Гуннар, вероятно, и избавится от приставки "временный".



Таким образом, уже на следующий матч Премьер-Лиги — против "Уотфорда" 30 марта — Сульшер может вывести свою команду, имея долгосрочный контракт.