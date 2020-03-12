Гвардиола рассчитывает на дальнейший прогресс Стерлинга

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его вингер Рахим Стерлинг все еще может прибавить.

В минувший уикенд Стерлинг забил все три гола своей команды в победном матче против "Уотфорда" (3:1). Если учитывать все соревнования, то в этом сезоне Рахим отметился уже 18 мячами и 10 результативными передачами за "горожан".



Тем не менее, Гвардиола все еще видит аспекты, в которых 24-летний англичанин может прибавить. Именно этого тренер и будет требовать от своего подопечного.



"В последнем матче он дважды не стал преследовать своего крайнего защитника, причем во втором случае оппонент избавился от него. Он совершил две, три или четыре потери мяча, хотя их вполне можно было избежать и предотвратить последовавшие контратаки. Также есть много других вещей".



"Конечно, я доволен его результативностью и этими тремя голами. Если бы он сыграл так и первый тайм, затем забив три гола, я был бы счастливейшим человеком в мире".



"Но я думаю, это хорошо и для меня, что мы все еще можем стать лучше. Этот первый тайм не был его лучшим в сезоне. Я сказал об этом Рахиму, и мы над этим поработаем", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.