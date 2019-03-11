Клопп развеял опасения насчет Окслейд-Чемберлена

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп развеял опасения насчет состояния здоровья полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.

Напомним, в прошлую пятницу Окслейд-Чемберлен впервые за 11 последних месяцев, прошедших после травмы крестообразных связок колена, появился на футбольном поле.



Алекс вышел в стартовом составе на матч резервных команд "Ливерпуля" и "Дерби", однако был заменен за пять минут до перерыва — вскоре после того, как с гримасой боли схватился за заднюю поверхность правого бедра.



Однако ничего страшного не случилось, а поспешная замена просто была мерой предосторожности. Таким образом, Окслейд-Чемберлен продолжит улучшать свою форму.



"Мы не были удивлены его ранней заменой, это нормально. Хорошая новость в том, что его колено в идеальном состоянии — с ним ничего не произошло, а это единственное, что нас беспокоило".



"Футбольные матчи отличаются от тренировок. Возможно, именно поэтому он почувствовал некоторый мышечный дискомфорт. Слава богу, мы были достаточно умны, чтобы заменить его, пускай это и случилось на пять минут раньше, чем мы планировали. В этом был смысл. Ничего такого не случилось".



"Мы всегда говорили, что ему требуется время. Может быть я немного виноват, что слишком восхищался насчет возвращения Окса. Если бы никто не спросил меня, я бы и не начал говорить, но меня спросили, а я сказал правду, а правда в том, что он выглядит восхитительно во время тренировок", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".