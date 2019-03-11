Луи Ван Галь ушел на пенсию

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь объявил о завершении карьеры.

Напомним, экс-рулевой "Аякса", "Барселоны" и "Баварии" возглавил "красных дьяволов" в 2014 году, заступив на место уволенного Дэвида Мойеса. Тогда Ван Галь заключил трехлетний контракт, но провел на "Олд Траффорд" только два сезона.



В своем первом сезоне Ван Галь финишировал четвертым в Премьер-Лиге — на три места и шесть очков выше, чем годом ранее. Следующую же кампанию Луи завершил завоеванием Кубка Англии, но затем был отправлен в отставку.



С тех пор голландец при любом удобном случае критиковал "Юнайтед" за общение с Жозе Моуриньо у него за спиной. Луи неоднократно говорил, что не берется за новую работу лишь потому, что хочет заставить "дьяволов" выплатить ему максимальную компенсацию.



В конце концов Ван Галь так и не решился приступить к новой работе, а сегодня, в возрасте 67 лет, объявил об уходе на пенсию.



"Теперь я пенсионер. У меня нет амбиций, чтобы работать техническим директором или телевизионным экспертом".



"22 года назад моя жена бросила свою работу, чтобы последовать за мной, когда я уезжал за рубеж. Я сказал ей, что закончу тренировать в 55, но вместо этого работал до 65. Она имеет право на совместную жизнь со мной вне футбола. Могу сказать, она очень рада".



"Думаю, я бы все еще мог поработать техническим директором. Однако в этой роли ты не можешь присутствовать на тренировках или говорить вещи, которые могут расстроить тренера, директоров или медиа. Я не хочу такой работы", — сообщил Ван Галь в эфире VTBL.



