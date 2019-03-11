Луи Ван Галь ушел на пенсию
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь объявил о завершении карьеры.
Напомним, экс-рулевой "Аякса", "Барселоны" и "Баварии" возглавил "красных дьяволов" в 2014 году, заступив на место уволенного Дэвида Мойеса. Тогда Ван Галь заключил трехлетний контракт, но провел на "Олд Траффорд" только два сезона.
В своем первом сезоне Ван Галь финишировал четвертым в Премьер-Лиге — на три места и шесть очков выше, чем годом ранее. Следующую же кампанию Луи завершил завоеванием Кубка Англии, но затем был отправлен в отставку.
С тех пор голландец при любом удобном случае критиковал "Юнайтед" за общение с Жозе Моуриньо у него за спиной. Луи неоднократно говорил, что не берется за новую работу лишь потому, что хочет заставить "дьяволов" выплатить ему максимальную компенсацию.
В конце концов Ван Галь так и не решился приступить к новой работе, а сегодня, в возрасте 67 лет, объявил об уходе на пенсию.
"Теперь я пенсионер. У меня нет амбиций, чтобы работать техническим директором или телевизионным экспертом".
"22 года назад моя жена бросила свою работу, чтобы последовать за мной, когда я уезжал за рубеж. Я сказал ей, что закончу тренировать в 55, но вместо этого работал до 65. Она имеет право на совместную жизнь со мной вне футбола. Могу сказать, она очень рада".
"Думаю, я бы все еще мог поработать техническим директором. Однако в этой роли ты не можешь присутствовать на тренировках или говорить вещи, которые могут расстроить тренера, директоров или медиа. Я не хочу такой работы", — сообщил Ван Галь в эфире VTBL.
11.03.2019 22:00
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Последние комментарии:
Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Ван Гал четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас. (c)
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В отличие от португальца оставил более менее положительные воспоминания. Да и вообще из всех трёх тренеров после эры САФа показал себя самым адекватным, хоть и не всегда команда играла здорово. Дебют Марсиаля и очные встречи с «Ливерпулем» навсегда останутся в памяти. Пока, ещё один дедушка! Хорошей тебе пенсии.
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Философ спасибо за Рэшфорда, Лингарда и Марсьялья
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красавчик. давай до свидания.
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