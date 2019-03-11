FA обвинила Марку Силву в неподобающем поведении
Главному тренеру "Эвертона" Марку Силве были предъявлены обвинения в неподобающем поведении после поражения 3:2 от "Ньюкасла" в субботу.
На перерыв субботнего матча Премьер-Лиги "ириски" отправлялись, ведя в счете 0:2. Однако во втором тайме у подопечных Силвы случился необъяснимый провал, и они трижды пропустили в течение 20 минут.
После финального свистка Силва вступил в конфронтацию с рефери Ли Мейсоном по поводу целого ряда решений его бригады. Больше всего Марку был возмущен тем, что сразу пятеро игроков "сорок", как ему показалось, находились в офсайде в эпизоде с решающим голом Айозе Переса.
Ассоциация сочла поведение португальского специалиста неподобающим, и теперь Силве необходимо дать ответ на выдвинутые обвинения до вечера четверга.
Напомним, что ранее на этой неделе коллега Силвы из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино был дисквалифицирован на два матча за конфликт с Майком Дином. Правда, поступок аргентинца был отягощен бранной речью.
11.03.2019 21:30
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пылающий физрук неудачник
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В чемпионшип этих предателей .
Они продали руни в манчестер . В город который был врагом графство Ливерпуль .
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