Зинедин Зидан вернулся в "Реал"

Зинедин Зидан вычеркнул себя из числа претендентов на должности главных тренеров "Челси" и "Манчестер Юнайтед", сенсационным образом вернувшись в "Реал".

Напомним, Зидан покинул Мадрид в мае прошлого года — спустя считанные дни после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов. По слухам, Зинедин тогда поссорился с президентом Королевского клуба Флорентино Пересом, который против воли француза решил продать в "Ювентус" Криштиану Роналду.



На место Зидана был срочно приглашен Хулен Лопетеги, в результате уволенный из сборной Испании перед самым Чемпионатом Мира в России — а вскоре уволенный и из "Реала", провалив старт сезона.



Из рук Лопетеги "Реал" подхватил Сантьяго Солари, однако стабилизировать ситуацию ему толком не удалось, а после вылета из Лиги Чемпионов от "Аякса" Перес окончательно решился на вторую за сезон смену тренера.



С возвращением на "Сантьяго Бернабеу" связывали уволенного в декабре из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, однако Перес остановил свой выбор на Зидане, который сегодня заключил контракт до июня 2022.



Отметим, что эта новость напрямую связана с английскими клубами, ведь Зидан на протяжении нескольких месяцев считался одним из фаворитов на роль постоянного рулевого "Юнайтед", а также назывался возможным сменщиком Маурицио Сарри в "Челси".



Главным же бенефициаром этой новости может стать "Тоттенхэм", чей наставник Маурисио Почеттино считался целью Переса на грядущее лето. Теперь ни "Юнайтед", который собирается назначить Сульшера, ни "Реал", вернувший Зидана, не угрожают тому, чтобы аргентинец продолжил свою работу в Северном Лондоне.