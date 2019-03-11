Атаковавший Грилиша фанат отправился в тюрьму на 14 недель

Фанат "Бирмингема", атаковавший полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша в воскресном матче Чемпионшипа, был приговорен к 14 неделям тюремного заключения.

Напомним, в самом начале дерби на "Сент Эндрюс" на поле выбежал посторонний и, прежде чем был обезврежен стюардами, успел ударить Грилиша сзади по голове.



При этом 23-летний Грилиш не только продолжил игру, но и забил единственный в матче гол, назвав эту победу лучшим днем в своей жизни.



Атаковавшим Джека оказался 27-летий Пол Митчелл, который уже сегодня утром предстал перед судом, признав свою вину по обоим пунктам — за вторжение на поле и нападение на человека.



Как сообщает The Independent, теперь ближайшие три месяца с небольшим Митчелл проведет в тюрьме. Кроме того, в своей жизни Пол уже никогда не сможет посетить матч "Бирмингема".