Атаковавший Грилиша фанат отправился в тюрьму на 14 недель

Джек Грилиш Фанат "Бирмингема", атаковавший полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша в воскресном матче Чемпионшипа, был приговорен к 14 неделям тюремного заключения.

Напомним, в самом начале дерби на "Сент Эндрюс" на поле выбежал посторонний и, прежде чем был обезврежен стюардами, успел ударить Грилиша сзади по голове.

При этом 23-летний Грилиш не только продолжил игру, но и забил единственный в матче гол, назвав эту победу лучшим днем в своей жизни.

Атаковавшим Джека оказался 27-летий Пол Митчелл, который уже сегодня утром предстал перед судом, признав свою вину по обоим пунктам — за вторжение на поле и нападение на человека.

Как сообщает The Independent, теперь ближайшие три месяца с небольшим Митчелл проведет в тюрьме. Кроме того, в своей жизни Пол уже никогда не сможет посетить матч "Бирмингема".


Метки Астон Вилла, Бирмингем, Грилиш, происшествия, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. girasimus 11.03.2019 20:23 # girasimus
    https://youtu.be/gCOUiycidjI

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  2. makeewadim 11.03.2019 19:55 # makeewadim
    Почти как в рашке.

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  3. superglor 11.03.2019 19:04 # superglor
    Пожалели бы человека. Он просто думал что в синих футболках это Челси играли и хотел навсегда получить запрет на посещение их матчей. Вот до чего людей доводит тошнотворный стиль Сарри, а вы в тюрьму. Изверги.

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