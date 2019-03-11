"Юнайтед" не готов сделать Де Хеа своим самым высокооплачиваемым игроком

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" занял твердую позицию в переговорах с Давидом Де Хеа и отказывается делать испанского голкипера своим самым высокооплачиваемым игроком.

Как известно, переговоры с Де Хеа о новой сделке ведутся уже несколько месяцев, а ранее в этом сезоне клуб был вынужден воспользоваться своей опцией по автоматическому продлению действующего контракта Давида на 12 месяцев — до июня 2020.

28-летний игрок сборной Испании совсем не прочь продлить свое пребывание на "Олд Траффорд", но хочет, чтобы новым контрактом "красные дьяволы" подтвердили его статус лидера команды и одного из лучших голкиперов мира.

Де Хеа резонно указывает, что приносит команде больше пользы, чем нападающий Алексис Санчес, чье недельное жалование составляет 400-500 тысяч фунтов, в зависимости от бонусов.

Однако Evening Standard стало известно, что в "Юнайтед" не готовы платить Де Хеа столько же, сколько и Санчесу. "Дьяволы" "всего лишь" согласны сделать Давида самым высокооплачиваемым голкипером в истории с зарплатой в 350 тыс. фунтов в неделю.

Пока что Де Хеа не соглашается на предлагаемые условия, и в "Юнайтед" опасаются, что клуб будет вынужден продать Давида, если тот не поумерит свои аппетиты к лету.

Также на "Олд Траффорд" появились опасения, что эта ситуация начала негативно влиять на форму Де Хеа. Давид достаточно давно не совершал больших спасений, как в выездном матче с "Тоттенхэмом" два месяца назад, а в последних играл против "Саутгемптона" и "Арсенала" пропускал после дальних ударов.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. jappstamm 11.03.2019 17:40 # jappstamm
    Санчез+Де Хеа+50 мультов= Мбаппе

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  2. chr1s8rown 11.03.2019 17:38 # chr1s8rown
    Дырхеа красавчик
    Знает в каком клубе играет

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  3. j-silver 11.03.2019 17:30 # j-silver
    Санчес разрушит мю из нутры. Жозе гений, аве жозе

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  4. lfc-in-my-heart 11.03.2019 17:29 # lfc-in-my-heart
    Всё, абсолютно все доят скамо-мешок!

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  5. liverfun 11.03.2019 17:20 # liverfun
    ну в команде где сунчес получает больше 400к, травматичный и средний мартиаль 250к, де хея в силу былых заслуг адекватно требует себе больше всех, в 5 последних сезонах был четырежды признан лучшим игроком.
    кстати,ща псж вполне может включиться и легко предложить ему эти деньги, не хватает им норм кипера, чуть-чуть только подождать надо испанцу

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  6. lambert757 11.03.2019 17:13 # lambert757
    Вроде как в руководстве команды не глупые люди находятся. Чем они думали, когда соглашались на такую зарплату санчесу. Конечно лидеры команды захотят тоже себе такую зарплату и имеют на это все основания. С чего это этот мертвый игрок в два-три раза больше должен получать тех, которые намного лучше играюь

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  7. wolfsmensch 11.03.2019 17:07 # wolfsmensch
    Маур конечно знатную свинью (санчеса) подложил МЮ

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  8. avdeev 11.03.2019 17:05 # avdeev
    Последнее время не блещет Давид, пора к основе Дина Хендерсона подтягивать, в Шеффилд Юнайтед в аренде пылит.

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  9. reams 11.03.2019 17:04 # reams
    четко Джака помог мюшникам сэкономить нехило баблища, ну что за топарик, хех

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