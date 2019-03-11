"Юнайтед" не готов сделать Де Хеа своим самым высокооплачиваемым игроком

"Манчестер Юнайтед" занял твердую позицию в переговорах с Давидом Де Хеа и отказывается делать испанского голкипера своим самым высокооплачиваемым игроком.

Как известно, переговоры с Де Хеа о новой сделке ведутся уже несколько месяцев, а ранее в этом сезоне клуб был вынужден воспользоваться своей опцией по автоматическому продлению действующего контракта Давида на 12 месяцев — до июня 2020.



28-летний игрок сборной Испании совсем не прочь продлить свое пребывание на "Олд Траффорд", но хочет, чтобы новым контрактом "красные дьяволы" подтвердили его статус лидера команды и одного из лучших голкиперов мира.



Де Хеа резонно указывает, что приносит команде больше пользы, чем нападающий Алексис Санчес, чье недельное жалование составляет 400-500 тысяч фунтов, в зависимости от бонусов.



Однако Evening Standard стало известно, что в "Юнайтед" не готовы платить Де Хеа столько же, сколько и Санчесу. "Дьяволы" "всего лишь" согласны сделать Давида самым высокооплачиваемым голкипером в истории с зарплатой в 350 тыс. фунтов в неделю.



Пока что Де Хеа не соглашается на предлагаемые условия, и в "Юнайтед" опасаются, что клуб будет вынужден продать Давида, если тот не поумерит свои аппетиты к лету.



Также на "Олд Траффорд" появились опасения, что эта ситуация начала негативно влиять на форму Де Хеа. Давид достаточно давно не совершал больших спасений, как в выездном матче с "Тоттенхэмом" два месяца назад, а в последних играл против "Саутгемптона" и "Арсенала" пропускал после дальних ударов.