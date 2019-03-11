"Юнайтед" не готов сделать Де Хеа своим самым высокооплачиваемым игроком
"Манчестер Юнайтед" занял твердую позицию в переговорах с Давидом Де Хеа и отказывается делать испанского голкипера своим самым высокооплачиваемым игроком.
Как известно, переговоры с Де Хеа о новой сделке ведутся уже несколько месяцев, а ранее в этом сезоне клуб был вынужден воспользоваться своей опцией по автоматическому продлению действующего контракта Давида на 12 месяцев — до июня 2020.
28-летний игрок сборной Испании совсем не прочь продлить свое пребывание на "Олд Траффорд", но хочет, чтобы новым контрактом "красные дьяволы" подтвердили его статус лидера команды и одного из лучших голкиперов мира.
Де Хеа резонно указывает, что приносит команде больше пользы, чем нападающий Алексис Санчес, чье недельное жалование составляет 400-500 тысяч фунтов, в зависимости от бонусов.
Однако Evening Standard стало известно, что в "Юнайтед" не готовы платить Де Хеа столько же, сколько и Санчесу. "Дьяволы" "всего лишь" согласны сделать Давида самым высокооплачиваемым голкипером в истории с зарплатой в 350 тыс. фунтов в неделю.
Пока что Де Хеа не соглашается на предлагаемые условия, и в "Юнайтед" опасаются, что клуб будет вынужден продать Давида, если тот не поумерит свои аппетиты к лету.
Также на "Олд Траффорд" появились опасения, что эта ситуация начала негативно влиять на форму Де Хеа. Давид достаточно давно не совершал больших спасений, как в выездном матче с "Тоттенхэмом" два месяца назад, а в последних играл против "Саутгемптона" и "Арсенала" пропускал после дальних ударов.
11.03.2019 17:00
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Последние комментарии:
Санчез+Де Хеа+50 мультов= Мбаппе
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Дырхеа красавчик
Знает в каком клубе играет
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Санчес разрушит мю из нутры. Жозе гений, аве жозе
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Всё, абсолютно все доят скамо-мешок!
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ну в команде где сунчес получает больше 400к, травматичный и средний мартиаль 250к, де хея в силу былых заслуг адекватно требует себе больше всех, в 5 последних сезонах был четырежды признан лучшим игроком.
кстати,ща псж вполне может включиться и легко предложить ему эти деньги, не хватает им норм кипера, чуть-чуть только подождать надо испанцу
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Вроде как в руководстве команды не глупые люди находятся. Чем они думали, когда соглашались на такую зарплату санчесу. Конечно лидеры команды захотят тоже себе такую зарплату и имеют на это все основания. С чего это этот мертвый игрок в два-три раза больше должен получать тех, которые намного лучше играюь
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Маур конечно знатную свинью (санчеса) подложил МЮ
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Последнее время не блещет Давид, пора к основе Дина Хендерсона подтягивать, в Шеффилд Юнайтед в аренде пылит.
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четко Джака помог мюшникам сэкономить нехило баблища, ну что за топарик, хех
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