Азар рад набранному против "волков" очку

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар считает, что домашняя ничья против новичка Премьер-Лиги "Вулверхэмптона" стала хорошим результатом для его команды.

В воскресном матче на "Стэмфорд Бридж" "синие" безуспешно пытались взломать насыщенную оборону соперника, а в начале второго тайма ошиблись сами и пропустили.

"Волки" использовали свой первый же момент, и все шло к их минимальной победе, но в компенсированное время Азар дальним ударом вырвал для своей команды ничью — 1:1. Несмотря на потерю двух важных очков, Эден склонен считать этот результат положительным, ведь "Челси" был вознагражден за то, что не опускал руки до самого конца.

"Три месяца назад мы, возможно, проиграли бы такого рода матч. Это хорошее очко для нас. Впереди у нас тяжелый выезд к "Эвертону", и нам нужна победа".

"У нас хороший командный дух. Это заметно весь последний месяц — мы преобразились после поражения 6:0 от "Сити".

"Думаю, то был переломный момент. Мы сказали себе, что должны сделать это сообща — нам предстоит еще три-четыре месяца, и мы хотим финишировать в топ-4. Это главная цель для клуба", — сообщил Азар Sky Sports.


Метки Азар, Вулверхэмптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. ofori-twumasi 11.03.2019 18:03 # ofori-twumasi
    Согласен с Хазардом. Волки очень мощно обороняются, против такой команды играть сложно. Не зря они сразу за топ-6 идут.

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  2. blackdreamer 11.03.2019 17:00 # blackdreamer
    игрок уровня брайтона
    обводчик и вечный на карандаше у реала

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  3. h22o 11.03.2019 16:54 # h22o
    заберите его уже из Челси, 3ае6ал хуйню нести и играть сам с собой..

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  4. tra-hall 11.03.2019 16:43 # tra-hall
    Брайтону забьёт интересно?? Наёмник

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  5. girasimus 11.03.2019 16:31 # girasimus
    Ну а чего зря пукан рвать?
    ЛЕ 100% за вами.

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  6. staryi-eblan 11.03.2019 16:19 # staryi-eblan
    В следующем туре злющий Эвертон после порки от Ньюкасла. Звездиец.

    Там-то рыло Пенсам злые Конфетники начистят

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  7. ganinilyha 11.03.2019 16:02 # ganinilyha
    Хейтеры сосать. Всё по плану.

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