Азар рад набранному против "волков" очку

Плеймейкер "Челси" Эден Азар считает, что домашняя ничья против новичка Премьер-Лиги "Вулверхэмптона" стала хорошим результатом для его команды.

В воскресном матче на "Стэмфорд Бридж" "синие" безуспешно пытались взломать насыщенную оборону соперника, а в начале второго тайма ошиблись сами и пропустили.



"Волки" использовали свой первый же момент, и все шло к их минимальной победе, но в компенсированное время Азар дальним ударом вырвал для своей команды ничью — 1:1. Несмотря на потерю двух важных очков, Эден склонен считать этот результат положительным, ведь "Челси" был вознагражден за то, что не опускал руки до самого конца.



"Три месяца назад мы, возможно, проиграли бы такого рода матч. Это хорошее очко для нас. Впереди у нас тяжелый выезд к "Эвертону", и нам нужна победа".



"У нас хороший командный дух. Это заметно весь последний месяц — мы преобразились после поражения 6:0 от "Сити".



"Думаю, то был переломный момент. Мы сказали себе, что должны сделать это сообща — нам предстоит еще три-четыре месяца, и мы хотим финишировать в топ-4. Это главная цель для клуба", — сообщил Азар Sky Sports.