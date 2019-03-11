Робертсон предупредил "Баварию", что "Ливерпуль" будет беспощаден

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон предупредил, что его команда будет "беспощадна" к "Баварии" в предстоящем матче Лиги Чемпионов.

В среду вечером "Ливерпуль" и "Бавария" определят судьбу путевки в четвертьфинал турнира после того, как их первая встреча на "Энфилде" завершилась без голов.

Чтобы продолжить борьбу за европейский трофей, "красным" необходимо прервать свою неприятную серию — все три выездных матча на групповом этапе они проиграли. Однако опыт прошлого сезона и воскресная победа 4:2 над "Бернли" вселяют в Робертсона уверенность.

"Против "Бернли" все мы великолепно потрудились, мы быстро реагировали и пускались в отбор, когда теряли мяч, совершали неточный пас или упускали момент".

"Мы хорошо отреагировали на предыдущий результат и смотрелись позитивно. Это нам и требовалось. Мы продолжали идти вперед и были беспощадны, когда у нас появлялись моменты".

"В прошлом сезоне мы хорошо выступали на выезде в Лиге Чемпионов, мы доставляли командам проблемы, и нам нужно сделать это снова".

"В Мюнхене, наверное, будет другая игра, не такая закрытая, потому что их болельщики будут требовать от своей команды атаковать".

"В первую очередь нам нужно постараться сдержать их, а затем, надеюсь, мы воспользуемся своими шансами и пройдем дальше", — цитирует Робертсона Daily Mail.


Метки Бавария, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2041

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 11.03.2019 17:49 # chr1s8rown
    Мижайло собрал как блые времена

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  2. el-tirador 11.03.2019 17:32 # el-tirador
    Раскукарекался аки ормен sraptan на хую у дяди Ошота.

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  3. silva77 11.03.2019 17:23 # silva77
    Уахахахахахахахаххахахахаххахахахахахахахаххахахахахахахаххаххахахахахахахахахахахахаххахаа
    Кто Это?

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  4. j-silver 11.03.2019 17:22 # j-silver
    Беспощадно прыгнуть на германский страпон

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  5. cunningham 11.03.2019 17:09 # cunningham
    он вообще в курсе, что они на выезде играют?)

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  6. che-ger 11.03.2019 16:52 # che-ger
    Fapl он такой , почти всегда , заголовок не имел отношений со статьей.

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  7. h22o 11.03.2019 16:45 # h22o
    как только рот отрывают перед матчем, следует провал, и потом после матча и рот и жопа болит

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  8. tra-hall 11.03.2019 16:44 # tra-hall
    А уго за путёвку предупреждает, у кого что болит

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  9. element-ekb 11.03.2019 16:21 # element-ekb
    Сити ждет прохода колбасы.

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  10. lfcynwa 11.03.2019 16:14 # lfcynwa
    Пока лучший защ в мире молчит - можем спать спокойно

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  11. redwhitegun 11.03.2019 16:13 # redwhitegun
    Почти все кто много пиздел до матча в итоге всосали. Только Ван Галь не наврал когда обещал победить ливерпуль)

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  12. machete147703 11.03.2019 16:08 # machete147703
    Значит попадем... Однозначно. Только начинают пиздеть, что мы терминаторы, потом сосем

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  13. mcfc-fantactic 11.03.2019 16:06 # mcfc-fantactic
    Ловрен? Это ты?

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  14. frisby 11.03.2019 16:03 # frisby
    В первую очередь нам нужно постараться сдержать их, а затем, надеюсь, мы воспользуемся своими шансами и пройдем дальше...И где здесь про беспощадность??? ЗАГОЛОВОК

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  15. reams 11.03.2019 15:45 # reams
    Вуахаха

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  16. mancityman 11.03.2019 15:45 # mancityman
    )))))))))))))))))

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  17. pistolero-lfc 11.03.2019 15:26 # pistolero-lfc
    "Против "Бернли" все мы великолепно потрудились, мы быстро реагировали и пускались в отбор, когда теряли мяч, совершали неточный пас или упускали момент".

    "Мы хорошо отреагировали на предыдущий результат и смотрелись позитивно. Это нам и требовалось. Мы продолжали идти вперед и были беспощадны, когда у нас появлялись моменты".

    Источник: http://fapl.ru/posts/69353/#reply


    норм у mihajlo кукуха поехала, что уже Бёрнли от Баварии отличить не может)

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  18. mc-od 11.03.2019 15:14 # mc-od
    Желаю удачи колбаскам, должны схавать немецких сосисок. Но Робертсон это зря..))

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  19. gerrard08 11.03.2019 15:14 # gerrard08
    "Слышь вы пидры мюнхенские, в среду мы не оставим вам ни единого шанса, говорю это вам как лучший защитник мира" - добавил Робертсон в заключении.

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  20. livapu19 11.03.2019 15:10 # livapu19
    надо просто забить первыми

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