Робертсон предупредил "Баварию", что "Ливерпуль" будет беспощаден

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон предупредил, что его команда будет "беспощадна" к "Баварии" в предстоящем матче Лиги Чемпионов.

В среду вечером "Ливерпуль" и "Бавария" определят судьбу путевки в четвертьфинал турнира после того, как их первая встреча на "Энфилде" завершилась без голов.



Чтобы продолжить борьбу за европейский трофей, "красным" необходимо прервать свою неприятную серию — все три выездных матча на групповом этапе они проиграли. Однако опыт прошлого сезона и воскресная победа 4:2 над "Бернли" вселяют в Робертсона уверенность.



"Против "Бернли" все мы великолепно потрудились, мы быстро реагировали и пускались в отбор, когда теряли мяч, совершали неточный пас или упускали момент".



"Мы хорошо отреагировали на предыдущий результат и смотрелись позитивно. Это нам и требовалось. Мы продолжали идти вперед и были беспощадны, когда у нас появлялись моменты".



"В прошлом сезоне мы хорошо выступали на выезде в Лиге Чемпионов, мы доставляли командам проблемы, и нам нужно сделать это снова".



"В Мюнхене, наверное, будет другая игра, не такая закрытая, потому что их болельщики будут требовать от своей команды атаковать".



"В первую очередь нам нужно постараться сдержать их, а затем, надеюсь, мы воспользуемся своими шансами и пройдем дальше", — цитирует Робертсона Daily Mail.