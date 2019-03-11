Робертсон предупредил "Баварию", что "Ливерпуль" будет беспощаден
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон предупредил, что его команда будет "беспощадна" к "Баварии" в предстоящем матче Лиги Чемпионов.
В среду вечером "Ливерпуль" и "Бавария" определят судьбу путевки в четвертьфинал турнира после того, как их первая встреча на "Энфилде" завершилась без голов.
Чтобы продолжить борьбу за европейский трофей, "красным" необходимо прервать свою неприятную серию — все три выездных матча на групповом этапе они проиграли. Однако опыт прошлого сезона и воскресная победа 4:2 над "Бернли" вселяют в Робертсона уверенность.
"Против "Бернли" все мы великолепно потрудились, мы быстро реагировали и пускались в отбор, когда теряли мяч, совершали неточный пас или упускали момент".
"Мы хорошо отреагировали на предыдущий результат и смотрелись позитивно. Это нам и требовалось. Мы продолжали идти вперед и были беспощадны, когда у нас появлялись моменты".
"В прошлом сезоне мы хорошо выступали на выезде в Лиге Чемпионов, мы доставляли командам проблемы, и нам нужно сделать это снова".
"В Мюнхене, наверное, будет другая игра, не такая закрытая, потому что их болельщики будут требовать от своей команды атаковать".
"В первую очередь нам нужно постараться сдержать их, а затем, надеюсь, мы воспользуемся своими шансами и пройдем дальше", — цитирует Робертсона Daily Mail.
11.03.2019 15:00
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Последние комментарии:
Мижайло собрал как блые времена
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Раскукарекался аки ормен sraptan на хую у дяди Ошота.
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Уахахахахахахахаххахахахаххахахахахахахахаххахахахахахахаххаххахахахахахахахахахахахаххахаа
Кто Это?
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Беспощадно прыгнуть на германский страпон
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он вообще в курсе, что они на выезде играют?)
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Fapl он такой , почти всегда , заголовок не имел отношений со статьей.
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как только рот отрывают перед матчем, следует провал, и потом после матча и рот и жопа болит
(ответить)
А уго за путёвку предупреждает, у кого что болит
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Сити ждет прохода колбасы.
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Пока лучший защ в мире молчит - можем спать спокойно
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Почти все кто много пиздел до матча в итоге всосали. Только Ван Галь не наврал когда обещал победить ливерпуль)
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Значит попадем... Однозначно. Только начинают пиздеть, что мы терминаторы, потом сосем
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Ловрен? Это ты?
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В первую очередь нам нужно постараться сдержать их, а затем, надеюсь, мы воспользуемся своими шансами и пройдем дальше...И где здесь про беспощадность??? ЗАГОЛОВОК
(ответить)
Вуахаха
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)))))))))))))))))
(ответить)
"Против "Бернли" все мы великолепно потрудились, мы быстро реагировали и пускались в отбор, когда теряли мяч, совершали неточный пас или упускали момент".
"Мы хорошо отреагировали на предыдущий результат и смотрелись позитивно. Это нам и требовалось. Мы продолжали идти вперед и были беспощадны, когда у нас появлялись моменты".
Источник: http://fapl.ru/posts/69353/#reply
норм у mihajlo кукуха поехала, что уже Бёрнли от Баварии отличить не может)
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Желаю удачи колбаскам, должны схавать немецких сосисок. Но Робертсон это зря..))
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"Слышь вы пидры мюнхенские, в среду мы не оставим вам ни единого шанса, говорю это вам как лучший защитник мира" - добавил Робертсон в заключении.
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надо просто забить первыми
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