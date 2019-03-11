Уго Льорис предупредил "Тоттенхэм"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис предупредил, что любая осечка в оставшихся матчах сезона может оставить команду без путевки в Лигу Чемпионов.

В четырех последних матчах Премьер-Лиги "Тоттенхэм" набрал только одно очко — благодаря Льорису, который отразил пенальти Пьер-Эмерика Обамеянга в дерби против "Арсенала" и спас для своей команды ничью.



Уго обеспокоен ситуацией в Премьер-Лиге, где "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" буквально дышат в спину его команде, и предупреждает, что "шпорам" теперь, возможно, потребуется выиграть все свои оставшиеся матчи.



"Пока слишком рано говорить, что будет, если мы не попадем в Лигу Чемпионов. Я не хочу говорить о гипотетических вещах. Посмотрим, как все сложится и чего мы заслуживаем".



"Мы все еще ведем борьбу, и это самое важное, но нам определенно нужно что-то изменить, особенно в выездных матчах. Мы знаем, что за два оставшихся места в топ-4 будет идти очень упорная борьба до самого конца".



"Обеспокоен ли я нашей формой в лиге? Да, ведь мы уже четыре матча не можем победить. Особенно против команд, против которых ты ожидаешь набирать очки. Проигрывать матчи тяжело, и это осложняет многие вещи для нас".



"Несколько месяцев назад у нас был хороший отрыв, но теперь он сократился, и у нас больше нет джокера в рукаве. Нам нужно выиграть каждый из оставшихся матчей", — цитирует Льориса Daily Mirror.