Уго Льорис предупредил "Тоттенхэм"

Уго Льорис Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис предупредил, что любая осечка в оставшихся матчах сезона может оставить команду без путевки в Лигу Чемпионов.

В четырех последних матчах Премьер-Лиги "Тоттенхэм" набрал только одно очко — благодаря Льорису, который отразил пенальти Пьер-Эмерика Обамеянга в дерби против "Арсенала" и спас для своей команды ничью.

Уго обеспокоен ситуацией в Премьер-Лиге, где "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" буквально дышат в спину его команде, и предупреждает, что "шпорам" теперь, возможно, потребуется выиграть все свои оставшиеся матчи.

"Пока слишком рано говорить, что будет, если мы не попадем в Лигу Чемпионов. Я не хочу говорить о гипотетических вещах. Посмотрим, как все сложится и чего мы заслуживаем".

"Мы все еще ведем борьбу, и это самое важное, но нам определенно нужно что-то изменить, особенно в выездных матчах. Мы знаем, что за два оставшихся места в топ-4 будет идти очень упорная борьба до самого конца".

"Обеспокоен ли я нашей формой в лиге? Да, ведь мы уже четыре матча не можем победить. Особенно против команд, против которых ты ожидаешь набирать очки. Проигрывать матчи тяжело, и это осложняет многие вещи для нас".

"Несколько месяцев назад у нас был хороший отрыв, но теперь он сократился, и у нас больше нет джокера в рукаве. Нам нужно выиграть каждый из оставшихся матчей", — цитирует Льориса Daily Mirror.


Метки Льорис, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. zairon 11.03.2019 13:54 # zairon
    Да, вам ведь еще отгребать от ливера и мешков. Это еще минимум два всера.

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  2. denkik 11.03.2019 13:44 # denkik
    Команда, у которой уже 9 поражений в сезоне, просто не может быть на 3 месте. Это нонсенс

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  3. ray-black 11.03.2019 13:27 # ray-black
    Должна же эта полоса закончиться. За три недели есть время привести мысли в порядок и отдохнуть физически.

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  4. chebrec 11.03.2019 13:24 # chebrec
    После продажи кепы нужно льориса подписать

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  5. pistolero-lfc 11.03.2019 13:02 # pistolero-lfc
    Норм Кейн вернулся после травмы и похоронил сезон своего клуба

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