Гвардиола готов провести в "Сити" следующие четыре года

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов провести в клубе с "Этихад" следующие четыре года.

На прошлой неделе в итальянской прессе появились слухи, что после окончания этого сезона Гвардиола перейдет на работу в "Ювентус", однако сам же Хосеп назвал подобный сценарий "невозможным".

Каталонец также напомнил, что у него есть рассчитанный до июня 2021 контракт. Но The Telegraph стало известно о планах Гвардиолы задержаться в "Сити" на более длительный срок.

По информации издания, экс-наставник "Баварии" и "Барселоны" сообщил своим друзьям, что открыт к идее заключить новый контракт с "горожанами" — до 2023 года. Таким образом, Хосеп получил бы возможность продлить свое пребывание в клубе до семи лет.

При этом арабские владельцы "Сити" еще амбициознее и помышляют о том, чтобы Гвардиола остался в клубе на целое десятилетие и построил бы династию.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2019 12:30

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  1. gandalf 11.03.2019 14:14 # gandalf
    ГЕНИЙ!

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  2. zairon 11.03.2019 13:52 # zairon
    Гейская династия

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  3. ilovemanutd 11.03.2019 13:50 # ilovemanutd
    У них там прям гармония я вижу

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  4. mc-od 11.03.2019 13:36 # mc-od
    09.03.2019 11:41 # удалить
    mc-od

    Скоро прокомментируют этот фейк, дадут официальное опровержение. У "лысого шарлатана" контракт с "горожанами" до лета 21 года. Думаю, продлят на год или два.

    Можете скринить..)) C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    Источник: http://fapl.ru/posts/69302/?c=1

    Говорю же, наверняка еще на год или 2 продлят с ним контракт. Хэйтерам и прочим неадекватам не унывать. Просто реальность, она такая..))

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  5. martingor 11.03.2019 13:12 # martingor
    А что место хорошее и платять кул и разводить черножопых не деньги можно и болельщики лохи

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  6. pistolero-lfc 11.03.2019 12:55 # pistolero-lfc
    "Но сначала повысьте мне зарплату", сообщил Гвардиола клубному телевидению.

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  7. scholes22 11.03.2019 12:39 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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  8. chebrec 11.03.2019 12:36 # chebrec
    Эй ей ей ей ей не надо не надо!!!

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