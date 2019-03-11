Гвардиола готов провести в "Сити" следующие четыре года

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов провести в клубе с "Этихад" следующие четыре года.

На прошлой неделе в итальянской прессе появились слухи, что после окончания этого сезона Гвардиола перейдет на работу в "Ювентус", однако сам же Хосеп назвал подобный сценарий "невозможным".



Каталонец также напомнил, что у него есть рассчитанный до июня 2021 контракт. Но The Telegraph стало известно о планах Гвардиолы задержаться в "Сити" на более длительный срок.



По информации издания, экс-наставник "Баварии" и "Барселоны" сообщил своим друзьям, что открыт к идее заключить новый контракт с "горожанами" — до 2023 года. Таким образом, Хосеп получил бы возможность продлить свое пребывание в клубе до семи лет.



При этом арабские владельцы "Сити" еще амбициознее и помышляют о том, чтобы Гвардиола остался в клубе на целое десятилетие и построил бы династию.