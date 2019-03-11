Гвардиола готов провести в "Сити" следующие четыре года
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов провести в клубе с "Этихад" следующие четыре года.
На прошлой неделе в итальянской прессе появились слухи, что после окончания этого сезона Гвардиола перейдет на работу в "Ювентус", однако сам же Хосеп назвал подобный сценарий "невозможным".
Каталонец также напомнил, что у него есть рассчитанный до июня 2021 контракт. Но The Telegraph стало известно о планах Гвардиолы задержаться в "Сити" на более длительный срок.
По информации издания, экс-наставник "Баварии" и "Барселоны" сообщил своим друзьям, что открыт к идее заключить новый контракт с "горожанами" — до 2023 года. Таким образом, Хосеп получил бы возможность продлить свое пребывание в клубе до семи лет.
При этом арабские владельцы "Сити" еще амбициознее и помышляют о том, чтобы Гвардиола остался в клубе на целое десятилетие и построил бы династию.
11.03.2019 12:30
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ГЕНИЙ!
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Гейская династия
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У них там прям гармония я вижу
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09.03.2019 11:41 # удалить
mc-od
Скоро прокомментируют этот фейк, дадут официальное опровержение. У "лысого шарлатана" контракт с "горожанами" до лета 21 года. Думаю, продлят на год или два.
Можете скринить..)) C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/69302/?c=1
Говорю же, наверняка еще на год или 2 продлят с ним контракт. Хэйтерам и прочим неадекватам не унывать. Просто реальность, она такая..))
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А что место хорошее и платять кул и разводить черножопых не деньги можно и болельщики лохи
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"Но сначала повысьте мне зарплату", сообщил Гвардиола клубному телевидению.
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КОРОЛЬ!!!
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Эй ей ей ей ей не надо не надо!!!
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