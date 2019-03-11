Клопп: "У Салаха нет проблем с уверенностью в себе"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг предположения о том, что нападающий Мохамед Салах растерял уверенность в себе.
В субботу "красные" отпраздновали победу 4:2 над "Бернли", но Салаху вновь не удалось отличиться. Теперь Мохамед может похвастать лишь одним голом в восьми последних матчах с учетом всех соревнований.
Однако Клопп продолжает отчаянно защищать 26-летнего египтянина, которого он даже называет лучшим игроком матча с "Бернли".
"Две недели назад (против "Уотфорда") мы забили пять голов. Затем мы не забили против "Эвертона", и каждый стал просить меня более атакующего состава! Когда мы не забьем в следующий раз, вы попросите меня снова".
"У нас нет проблем с уверенностью в себе. У нас не было проблем после матча с "Эвертоном". Не думайте, что все написанное вами влияет на нас. Большинство вещей нас не интересует! Вы поднимаете большой шум, когда мы забиваем пять голов, и называете нас лучшей атакующей командой в мире, затем мы забиваем ноль голов, и вы говорите, что у нас проблемы с атакой".
"В этом матче, на мой взгляд, Мо был лучшим игроком на поле, хотя он и не забил. Не уверен, найдет ли это отражение на рейтингах, потому что он нападающий, и он не забил, но у нас нет проблем с уверенностью в себе. Наши дела идут хорошо", — цитирует Клоппа Goal.
11.03.2019 11:00
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Последние комментарии:
Салах не топ, у Лестера Варди в таких матчах как с Эвертоном вытягивал, у Челси Коста, у Сити Агуэро, у Леверпуля нет ТОП напа..... Без него не стать чемпионом.
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Еще матчей 5 не забьет, может и начнет задумываться...
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По любому он влияет на игру. Он не страцкер в конце концов. В прошлом сезоне у него пёрло, в позапрошлом Мане фигачил будь здоров. Фирмино вон по центру играет, а забивает меньше значительно и никто про него ничего плохого не говорит. В любом случае говорить надо об атакующей тройке. Их общая результативность в порядке и Салах там играет не последнюю роль, в конце концов он на поле не только для того, чтобы забивать самому.
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Ну, вроде, он набирает опять форму. У него был спад, в том числе связанный с отсутствием Фирмино, но сейчас он выглядит определённо лучше. Так что голы должны придти.
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Слабейший в составе колбасы на сегодняшний день. Любой нормальный тренер, имеющий яйца в штанах, а не омлет, уже усадил бы его на лавку и дал играть тому же Шакири, который в отличнейшей форме. Скриньте.
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не везет Мо, играет он прилично. Радует что Мане и Бобби форму набрали как раз вовремя) когда и Салах начнет забивать вообще красную машину будет не остановить!!!
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