Клопп: "У Салаха нет проблем с уверенностью в себе"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг предположения о том, что нападающий Мохамед Салах растерял уверенность в себе.

В субботу "красные" отпраздновали победу 4:2 над "Бернли", но Салаху вновь не удалось отличиться. Теперь Мохамед может похвастать лишь одним голом в восьми последних матчах с учетом всех соревнований.



Однако Клопп продолжает отчаянно защищать 26-летнего египтянина, которого он даже называет лучшим игроком матча с "Бернли".



"Две недели назад (против "Уотфорда") мы забили пять голов. Затем мы не забили против "Эвертона", и каждый стал просить меня более атакующего состава! Когда мы не забьем в следующий раз, вы попросите меня снова".



"У нас нет проблем с уверенностью в себе. У нас не было проблем после матча с "Эвертоном". Не думайте, что все написанное вами влияет на нас. Большинство вещей нас не интересует! Вы поднимаете большой шум, когда мы забиваем пять голов, и называете нас лучшей атакующей командой в мире, затем мы забиваем ноль голов, и вы говорите, что у нас проблемы с атакой".



"В этом матче, на мой взгляд, Мо был лучшим игроком на поле, хотя он и не забил. Не уверен, найдет ли это отражение на рейтингах, потому что он нападающий, и он не забил, но у нас нет проблем с уверенностью в себе. Наши дела идут хорошо", — цитирует Клоппа Goal.