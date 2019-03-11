Семь вещей, что мы узнали в 30-м туре

В 30-м туре Премьер-Лиге двое лидеров одержали по победе, а из оставшихся команд топ-6 выиграть сумел только "Арсенал", нанесший Оле Гуннару Сульшеру его первое поражение у руля "Манчестер Юнайтед" в чемпионате. Пора подвести итоги уикенда.





"Брайтон" снова побеждает в дерби с "Пэлас"



Похоже, "Брайтону" удалось преодолеть свой сложный зимний период в чемпионате. Вслед за вымученной победой над "Хаддерсфилдом" пришел и успех на поле "Кристал Пэлас" — принципиального соперника, матчи с которыми считаются настоящими дерби. Впервые за 35 лет "Брайтону" удалось дважды за сезон обыграть "орлов".



Что помогло команде Криса Хьютона? "Чайки" здорово оборонялись, но главное — великолепно использовали свои шансы на чужой половине поля. Гленн Мюррей (которого не было в старте до травмы Флорина Андоне) снова забил бывшему клубу, а Антони Нокар забил мастерским ударом уже при счете 1:1, когда казалось, что ход встречи повернулся в сторону "Пэлас". Возможно, команде Роя Ходжсона в эту субботу не повезло, но два поражения от "Брайтона" — это пока самый неприятный момента сезона, который "орлы" проводят на постоянных контрастах в результатах. Тут же все однозначно: проигрывать этому сопернику дважды за сезон для "Кристал Пэлас" нельзя.



Проблемы "Тоттенхэма" продолжаются



В течение прошедшей недели "шпоры" впервые с 2011 года пробились в четвертьфинал Лиги Чемпионов, обыграв дортмундскую "Боруссию", и объявили о том, что в этом четвертьфинале они таки рассчитывают сыграть на своем новом стадионе. Возвращение к обыденным делам в Премьер-Лиге испортило "Тоттенхэму" настроение. Маурисио Почетттино отправился на трибуну отбывать двухматчевый "бан", а его команда снова проиграла — да еще и на поле "Саутгемптона", бывшего клуба своего менеджера.



Харри Кейн традиционно залечил травму раньше ожидаемого, но после его возвращения "Тоттенхэм" вообще не может победить в чемпионате. У команды Почеттино всего одно очко в четырех последних матчах. О борьбе за титуле все давно забыли, под угрозой место в первой четверке. Причем, сам Кейн забивает регулярно, и снова он сделал эту в субботу на стадионе "Сент Мэри". Более того, как раз в этой встрече "Тоттенхэм" наиграл на комфортный результат еще до перерыва, но Кейн и партнеры свои моменты упускали, а после перерыва позволили "Саутгемптону" вернуться в игру. Команда Ральфа Хазенхюттля преобразилась внезапно. Так же внезапно она забила два гола, да еще и в такое время, что "Тоттенхэм" просто не успел прийти в чувство. Глобально это лучше сделать как можно быстрее: сразу три команды наступают "шпорам" на пятки, и в нынешнем темпе им место в первой четверке не удержать.



"Кардифф" реагирует на поражения



Три подряд поражения с общим счетом 1:10 напомнили о том, насколько в реальности класс игроков "Кардиффа" уступает почти всем командам Премьер-Лиги. Но отчаиваться валлийцы не собираются: им снова понадобился домашний матч и хороший настрой, чтобы взять три очка и напомнить о том, что они будут биться вопреки своей слабости.



Не отнимая ничего у "Кардиффа", стоит подчеркнуть: им также понадобился податливый "Вест Хэм". У команды Мануэля Пеллегрини в этом сезоне серьезные проблемы с мотивацией на аутсайдеров, и субботняя игра это проиллюстрировала. "Кардифф", в отличие от гостей, начал агрессивно. Забив дважды и поймав кураж, команда Уорнока уже не позволила более мастеровитым гостям как-то нащупать свои игру. В конечном счете, валлийским болельщикам даже не пришлось переживать за результат — скорее, счет мог только увеличиться.



Брендан Роджерс впервые побеждает



У Клода Пюэля и Джейми Варди были непростые отношения, но Брендан Роджерс отдачу от лучшего форварда "Лестера" получает моментально. В прошлом туре Варди поразил ворота "Уотфорда". В первой домашней игре Роджерса (с "Фулхэмом") он забил дважды и также отдал голевой пас на Юри Тилеманса, для которого это гол стал первым в составе "Лестера". Варди, в свою очередь, в субботу открыл для себя в "Лестере" вторую сотню.



"Лестер" доминировал над "Фулхэмом" до перерыва, но забил только раз и каким-то образом позволил аутсайдерам вернуться в игру во втором тайме. Казалось, что Роджерс на грани еще одной неудачи "не по игре", но Варди пришел на помощь менеджеру в ключевой момент и разрядил обстановку своим дублем. Брендан одержал свою первую победу в новом клубе и, похоже, его приход вернул вдохновение в игру главного талисмана "лис".



"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" побеждают



Лидерам в этом туре пришлось непросто, но оба претендента на титул свои победы одержали. "Манчестер Сити" был сильнее "Уотфорда", но чемпионам понадобилась ошибка арбитра, чтобы забить первый гол в матче и снять напряжение, вызванное очень солидными действиями соперника в обороне. Его автор Рахим Стерлинг затем добавил еще два — они были забиты по правилам. Сам хет-трик англичанина заставил выглядеть победу "Сити" уверенной, хотя "горожанам" пришлось понервничать до перерыва.



Непросто было и бывшей команде Стерлинга. "Ливерпуль" забил в ворота "Бернли" сразу четыре, но начал он с быстро пропущенного мяча, который Эшли Вествуд забил прямиком с углового. Дубли Роберто Фирмино и Садио Мане сделали свое дело, но Мохамед Салах снова промолчал. Египтянин провел пятый матч в чемпионате без забитого мяча, но Юрген Клопп встал на защиту лучшего бомбардира. По мнению менеджера "Ливерпуля", Салах был лучшим на поле у мерсисайдцев.



"Волки" снова покусали "Челси"



На фоне последних проблем, легко забыть о том, как долго Маурицио Сарри оставался непобедимым (в Премьер-Лиге) во главе "Челси". Впервые с итальянцем "синие" проиграли только в конце ноября "Тоттенхэму", а первое "непозволительное" поражение случилось вообще в декабре — на поле "Вулверхэмптона".



"Волки" были близки к тому, чтобы обыграть "Челси" во второй раз. Гол Рауля Хименеса был единственным до последних минут встречи, пока за "Челси" не вступился дальним ударом Эден Азар. Ничью успехом для команды Сарри также не назвать, а игровые проблемы все те же. Против соперника, решившего обороняться большим числом игроков, "Челси" очень мучительно создает моменты и нуждается либо в подарках от оппонентов, либо в индивидуальных ходах Азара.



"Юнайтед" Сульшера впервые проигрывает



Оле Гуннар Сульшер был героем "Манчестер Юнайтед" во времена соперничества с "Арсеналом", и ему точно не хотелось впервые проигрывать во главе команды именно в поединке с "канонирами". Да, это произошло только в 13-й встрече норвежца в Премьер-Лиге, но "Арсенал" — это тот соперник, которого сам Сульшер наверняка воспринимает очень принципиальным. Да еще и прямой турнирный конкурент команды.



МЮ этот результат простят на фоне камбэка в Париже, но кто знает, какую роль он в итоге сыграет в борьбе за места в четверке. "Юнайтед" Сульшера в кои-то веки отказала удача, забрав назад то, что досталось манкунианцам в игре с ПСЖ. Тут и несколько неиспользованных моментов МЮ, и непривычная ошибка Давида Де Хеа, и вероятная ошибка арбитра, назначившего пенальти в ворота гостей. Первое поражение Сульшера в чемпионате случилось не там, где хотелось бы, но все же важнее то, что случилось оно аж через два с половиной месяца после назначения норвежца.



Иван Громиков специально для FAPL.ru