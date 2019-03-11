Сульшер не винит Де Хеа в голе Джаки
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не считает, что ситуация с контрактом стала фактором, помешавшим голкиперу Давиду Де Хеа отразить дальний удар полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки.
Именно гол Джаки на 12-й минуте в итоге стал победным для "канониров". Во втором тайме Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти и установил окончательный счет — 2:0.
Де Хеа очень странным образом среагировал на дальний удар Джаки, если это вообще можно назвать реакцией. Однако Сульшер не винит своего первого номера и не видит никакой связи с затянувшимися переговорами о новом контракте Давида.
"Я не расцениваю это как ошибку. Мы не пошли в прессинг против Джаки. Он, должно быть, бразилец. Потому что он так ударил по мячу, что тот закрутился в воздухе и изменил свое направление, полетев в другую сторону от Давида. Такие вещи случаются".
"Он расстроен каждый раз, когда пропускает гол, потому что он голкипер топ-уровня. Мяч двигался так странно: казалось он летит в одну сторону, а затем он поменял направление".
"Ситуация с контрактом? Это здесь совершенно не при чем. Давид был полностью сосредоточен — он слишком профессионален, чтобы позволить себе отвлечься. Лучшие игроки знают, как сохранять концентрацию, и он был абсолютно великолепен", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.
11.03.2019 09:00
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Последние комментарии:
Нет Оле, он должен быть китайцем, так как только они в совершенстве владеют такими приемами вращения круглых
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Хороший удар зря не пропадет
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Не важно как мы проиграли, главное, мы не набрали очков и позволи набрать их конкурентам. А Лукаку очень нестабильный игрок. За месяц может 10 голов забить, а потом месяц может даже мяча не коснуться. Даже ибрагимович за полгода был намного эффективнее, хотя ему 36 лет
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ой бля,забили левый пеналь,чудом спаслись от лукаку и реша,штанги и минет судьям,первый мяч вообще хз как залетел,а радуются так,будто 3 мировую выиграли.
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На повторе же видно, вратарь сместился в сторону летящего мяча и спокойно взял бы его, а мяч как радиоуправляемый резко поменял направления. Это же надо было так закрутить. Интересно, сам джака хотел так или случайно получилось
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Ветер
Во всем виноват ветер
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