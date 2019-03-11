Сульшер не винит Де Хеа в голе Джаки

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не считает, что ситуация с контрактом стала фактором, помешавшим голкиперу Давиду Де Хеа отразить дальний удар полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки.

Именно гол Джаки на 12-й минуте в итоге стал победным для "канониров". Во втором тайме Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти и установил окончательный счет — 2:0.



Де Хеа очень странным образом среагировал на дальний удар Джаки, если это вообще можно назвать реакцией. Однако Сульшер не винит своего первого номера и не видит никакой связи с затянувшимися переговорами о новом контракте Давида.



"Я не расцениваю это как ошибку. Мы не пошли в прессинг против Джаки. Он, должно быть, бразилец. Потому что он так ударил по мячу, что тот закрутился в воздухе и изменил свое направление, полетев в другую сторону от Давида. Такие вещи случаются".



"Он расстроен каждый раз, когда пропускает гол, потому что он голкипер топ-уровня. Мяч двигался так странно: казалось он летит в одну сторону, а затем он поменял направление".



"Ситуация с контрактом? Это здесь совершенно не при чем. Давид был полностью сосредоточен — он слишком профессионален, чтобы позволить себе отвлечься. Лучшие игроки знают, как сохранять концентрацию, и он был абсолютно великолепен", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.