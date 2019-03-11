"Арсенал" извинился перед Смоллингом

"Арсенал" извинился перед защитником "Манчестер Юнайтед" Крисом Смоллингом, который был вынужден контактировать с выбежавшим на поле болельщиком в воскресном матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс".

В тот самый день, когда полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш пострадал от фаната "Бирмингема" в матче Чемпионшипа, в английском футболе случился еще один столь же неприятный эпизод.



После второго гола "Арсенала" на футбольное поле выбежал болельщик, дотронувшись до Смоллинга. Фанат был без промедлений задержан и передан полиции.



Также лондонский клуб выпустил официальное заявление, сообщив, что этому фанату было пожизненно запрещено посещать домашние и выездные матчи "Арсенала".



"Мы бы хотели извиниться перед Крисом и "Манчестер Юнайтед". Мы полностью осуждаем поведение этого индивидуума", — дополнительно говорится в заявлении "канониров".