"Арсенал" извинился перед Смоллингом

Крис Смоллинг и болельщик "Арсенал" извинился перед защитником "Манчестер Юнайтед" Крисом Смоллингом, который был вынужден контактировать с выбежавшим на поле болельщиком в воскресном матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс".

В тот самый день, когда полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш пострадал от фаната "Бирмингема" в матче Чемпионшипа, в английском футболе случился еще один столь же неприятный эпизод.

После второго гола "Арсенала" на футбольное поле выбежал болельщик, дотронувшись до Смоллинга. Фанат был без промедлений задержан и передан полиции.

Также лондонский клуб выпустил официальное заявление, сообщив, что этому фанату было пожизненно запрещено посещать домашние и выездные матчи "Арсенала".

"Мы бы хотели извиниться перед Крисом и "Манчестер Юнайтед". Мы полностью осуждаем поведение этого индивидуума", — дополнительно говорится в заявлении "канониров".


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, происшествия, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2019 08:00

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  1. the2pac 11.03.2019 08:44 # the2pac
    могут и ножом пырнуть так...

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  2. akadam 11.03.2019 08:09 # akadam
    Весна. У психов обострение.

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