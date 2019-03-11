Сульшер готов сражаться за попадание в топ-4 до самого финиша

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что борьба за попадание в топ-4 Премьер-Лиги продолжится до самого конца.

Накануне "красные дьяволы" упустили возможность догнать по очкам третий "Тоттенхэм", впервые при Сульшере проиграв в рамках Премьер-Лиги — 2:0 против "Арсенала".



Таким образом, "Тоттенхэм" остался на свое месте, а "Арсенал" оттеснил "Юнайтед" на пятую позицию. Однако плотность в этой области таблицы чрезвычайно высока, и Оле Гуннар заранее готовится сражаться до самого конца.



"Это очень упорная борьба. Я не думаю, что уже настал момент нервничать. "Тоттенхэм" проиграл, мы проиграли, а "Челси" сыграл вничью, так что борьба продолжится до финиша, до самых последних матчей".



"Мы самостоятельно обеспечили себе отличные шансы, чтобы быть в этой борьбе, мы в двух очках от четвертой строчки, в трех от третьей, так что мы в отличном положении", — цитирует Сульшера Sky Sports.