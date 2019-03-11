Сульшер готов сражаться за попадание в топ-4 до самого финиша
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что борьба за попадание в топ-4 Премьер-Лиги продолжится до самого конца.
Накануне "красные дьяволы" упустили возможность догнать по очкам третий "Тоттенхэм", впервые при Сульшере проиграв в рамках Премьер-Лиги — 2:0 против "Арсенала".
Таким образом, "Тоттенхэм" остался на свое месте, а "Арсенал" оттеснил "Юнайтед" на пятую позицию. Однако плотность в этой области таблицы чрезвычайно высока, и Оле Гуннар заранее готовится сражаться до самого конца.
"Это очень упорная борьба. Я не думаю, что уже настал момент нервничать. "Тоттенхэм" проиграл, мы проиграли, а "Челси" сыграл вничью, так что борьба продолжится до финиша, до самых последних матчей".
"Мы самостоятельно обеспечили себе отличные шансы, чтобы быть в этой борьбе, мы в двух очках от четвертой строчки, в трех от третьей, так что мы в отличном положении", — цитирует Сульшера Sky Sports.
11.03.2019 07:00
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Последние комментарии:
Просто фартануло гунерам
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В ЛЧ 2-3 клуба которых нам по силам пройти могут попасть. Если выйдем в полуфинал ЛЧ, то скорее там нужно идти до финиша. Хотя в этом сезоне жребий невезучий, так что не факт.
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МЮ на 3,пенсы на 4,геи на 5 ,петухи на 6(скриньте)
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Вот такие вот у нас яйца, добавил в конце
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