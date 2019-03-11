Обамеянг был уверен, что забьет "Юнайтед" с пенальти

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что был полностью уверен в себе, исполняя пенальти против "Манчестер Юнайтед".

Именно Обамеянг, реализовав заработанный Александром Лакасеттом пенальти, упрочил победу "канониров" над "красными дьяволами" в воскресенье — 2:0.

Что интересно, в предыдущий уикенд Пьер-Эмерик не смог забить с 11-метровой отметки "Тоттенхэму". Однако габонец сделал правильные выводы и на сей раз пробил иначе.

"Я был уверен в себе, мои партнеры по команде вселили в меня уверенность. Лака доверил мне пенальти, и это был классный поступок с его стороны".

"Я был очень сосредоточен. Против "Тоттенхэма" я совершил ошибку, в последний момент отведя взгляд с Льориса и посмотрев на мяч, но сегодня я не смотрел на мяч до конца".

"Я всегда знал где расположен мяч, и тебе просто нужно практиковать такие вещи. Я знал, что это будет тяжело, но я был очень уверен в себе", — сообщил Обамеянг Sky Sports.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Обамеянг, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2019 06:15

Количество просмотров Просмотров: 1593

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 11.03.2019 07:55 # van-der-slav
    Для реализации пенки в ворота мю нужно просто попасть в створ, де хеич не могет все равно.

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  2. alexomck 11.03.2019 07:08 # alexomck
    мог и пяткой катнуть, Де Хеа не умеет в пенки.

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  3. redwhitegun 11.03.2019 06:56 # redwhitegun
    Молодец что забил, но так бить нельзя...

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  4. reams 11.03.2019 06:48 # reams
    лучше б петушне забил

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  5. tot35 11.03.2019 06:20 # tot35
    Красаучик давно не забивал. Надеюсь прорвет тебя.
    Аля возглавишь список

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  6. vahrom 11.03.2019 06:18 # vahrom
    И всё равно ударил отвратительно.

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