Обамеянг был уверен, что забьет "Юнайтед" с пенальти

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что был полностью уверен в себе, исполняя пенальти против "Манчестер Юнайтед".

Именно Обамеянг, реализовав заработанный Александром Лакасеттом пенальти, упрочил победу "канониров" над "красными дьяволами" в воскресенье — 2:0.



Что интересно, в предыдущий уикенд Пьер-Эмерик не смог забить с 11-метровой отметки "Тоттенхэму". Однако габонец сделал правильные выводы и на сей раз пробил иначе.



"Я был уверен в себе, мои партнеры по команде вселили в меня уверенность. Лака доверил мне пенальти, и это был классный поступок с его стороны".



"Я был очень сосредоточен. Против "Тоттенхэма" я совершил ошибку, в последний момент отведя взгляд с Льориса и посмотрев на мяч, но сегодня я не смотрел на мяч до конца".



"Я всегда знал где расположен мяч, и тебе просто нужно практиковать такие вещи. Я знал, что это будет тяжело, но я был очень уверен в себе", — сообщил Обамеянг Sky Sports.