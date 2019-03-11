Обамеянг был уверен, что забьет "Юнайтед" с пенальти
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что был полностью уверен в себе, исполняя пенальти против "Манчестер Юнайтед".
Именно Обамеянг, реализовав заработанный Александром Лакасеттом пенальти, упрочил победу "канониров" над "красными дьяволами" в воскресенье — 2:0.
Что интересно, в предыдущий уикенд Пьер-Эмерик не смог забить с 11-метровой отметки "Тоттенхэму". Однако габонец сделал правильные выводы и на сей раз пробил иначе.
"Я был уверен в себе, мои партнеры по команде вселили в меня уверенность. Лака доверил мне пенальти, и это был классный поступок с его стороны".
"Я был очень сосредоточен. Против "Тоттенхэма" я совершил ошибку, в последний момент отведя взгляд с Льориса и посмотрев на мяч, но сегодня я не смотрел на мяч до конца".
"Я всегда знал где расположен мяч, и тебе просто нужно практиковать такие вещи. Я знал, что это будет тяжело, но я был очень уверен в себе", — сообщил Обамеянг Sky Sports.
11.03.2019 06:15
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Для реализации пенки в ворота мю нужно просто попасть в створ, де хеич не могет все равно.
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мог и пяткой катнуть, Де Хеа не умеет в пенки.
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Молодец что забил, но так бить нельзя...
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лучше б петушне забил
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Красаучик давно не забивал. Надеюсь прорвет тебя.
Аля возглавишь список
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И всё равно ударил отвратительно.
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