Сарри считает, что партнеры по "Челси" подвели Жоржиньо

Наставник "Челси" Маурицио Сарри раскритиковал своих игроков, которые не пожелали активнее двигаться и открываться под передачи Жоржиньо в матче с "Вулверхэмптоном".

В воскресенье "синим" удалось избежать поражения против "волков" только в компенсированное время (1:1), и Сарри в первую очередь обвинил соперника в нежелании играть, а собственным игрокам предъявил претензии по поводу недостаточного движения.



Кого Сарри критиковать совершенно точно не собирается, так это Жоржиньо. Маурицио считает, что его любимчика, замененного на 72-й минуте, подвели партнеры по команде.



"Я являюсь тренером для игроков, а не для болельщиков. Жоржиньо сложно играть, когда другие игроки не двигаются без мяча".



"Он очень хорош, когда идет игра в касание, но сегодня это было невозможно. Он был в беде, а когда я решил перестроиться на 4-2-3-1, Жоржиньо не подходил для этой схемы", — цитирует Сарри Sky Sports.