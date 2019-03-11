Сарри считает, что партнеры по "Челси" подвели Жоржиньо
Наставник "Челси" Маурицио Сарри раскритиковал своих игроков, которые не пожелали активнее двигаться и открываться под передачи Жоржиньо в матче с "Вулверхэмптоном".
В воскресенье "синим" удалось избежать поражения против "волков" только в компенсированное время (1:1), и Сарри в первую очередь обвинил соперника в нежелании играть, а собственным игрокам предъявил претензии по поводу недостаточного движения.
Кого Сарри критиковать совершенно точно не собирается, так это Жоржиньо. Маурицио считает, что его любимчика, замененного на 72-й минуте, подвели партнеры по команде.
"Я являюсь тренером для игроков, а не для болельщиков. Жоржиньо сложно играть, когда другие игроки не двигаются без мяча".
"Он очень хорош, когда идет игра в касание, но сегодня это было невозможно. Он был в беде, а когда я решил перестроиться на 4-2-3-1, Жоржиньо не подходил для этой схемы", — цитирует Сарри Sky Sports.
11.03.2019 00:05
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Последние комментарии:
да жоржиньо и пенку против сити пробил демонстративно отвратительно чтобы показать тиме что ссать на клуб может не только зазнавшаяся малолетка, жалкий клубишка где футболеры ссут на клуб изза своего ЧСВ
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Блин, как же он ему вылизывает...
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Любимчика бегающему за сигами - ч0тко выгораживает.
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Странно это все... ситуация с Жоржиньо напоминает мне ситуевину с Браво!
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