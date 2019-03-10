Сульшер: "Рефери будет расстроен назначением пенальти"

Оле Гуннар Сульшер Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что рефери Джонатан Мосс ошибочно назначил пенальти в матче с "Арсеналом", и это решение надломило "красных дьяволов".

В воскресенье Сульшер потерпел свое первое поражение в Премьер-Лиге у руля "Юнайтед" — 2:0. Подопечные Оле Гуннара Сульшера пропустили первыми и в дальнейшем предпринимали попытки отыграться — вплоть до 69-й минуты, когда Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал заработанный Александром Лакасеттом пенальти.

После второго пропущенного гола "дьяволы" уже не сопротивлялись, и Сульшеру досадно от того, что рефери оказал такое большое влияние на игру.

"Мы медленно начали — возможно, ощущая последствия матча в среду вечером, но мы создавали моменты, а когда они забили первый гол, игра изменилась".

"Сегодня мы создали гораздо больше моментов, чем когда победили их в Кубке Англии. Иногда такое случается, мы дважды попали в каркас ворот и имели пять очень больших моментов".

"Рефери будет расстроен, когда пересмотрит тот эпизод. Я не думаю, что это пенальти".

"Нам просто требовалось сражаться до конца, но мы не были в полном порядке. Это один из тех дней, когда ты должен подняться, отряхнуться и идти дальше. Впереди нас ждет "Вулверхэмптон" в четвертьфинале Кубка Англии, и мы предвкушаем этот матч", — сообщил Сульшер Sky Sports.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. blackbirdofk 10.03.2019 23:05 # blackbirdofk
    Габонский Джейми Варди и французский Чарли Остин норм так ныряют по очереди

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  2. skychnie-oboi 10.03.2019 23:03 # skychnie-oboi
    СаФ разок проротировал и все.
    Он думал что теперь пойдет как по маслу наивный хлопчик.

    Начинай ротировать(хотя это уже мейнстрим после Гвардиолы) иначе назад отправишься во свой Мельде.

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