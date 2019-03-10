Сульшер: "Рефери будет расстроен назначением пенальти"
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что рефери Джонатан Мосс ошибочно назначил пенальти в матче с "Арсеналом", и это решение надломило "красных дьяволов".
В воскресенье Сульшер потерпел свое первое поражение в Премьер-Лиге у руля "Юнайтед" — 2:0. Подопечные Оле Гуннара Сульшера пропустили первыми и в дальнейшем предпринимали попытки отыграться — вплоть до 69-й минуты, когда Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал заработанный Александром Лакасеттом пенальти.
После второго пропущенного гола "дьяволы" уже не сопротивлялись, и Сульшеру досадно от того, что рефери оказал такое большое влияние на игру.
"Мы медленно начали — возможно, ощущая последствия матча в среду вечером, но мы создавали моменты, а когда они забили первый гол, игра изменилась".
"Сегодня мы создали гораздо больше моментов, чем когда победили их в Кубке Англии. Иногда такое случается, мы дважды попали в каркас ворот и имели пять очень больших моментов".
"Рефери будет расстроен, когда пересмотрит тот эпизод. Я не думаю, что это пенальти".
"Нам просто требовалось сражаться до конца, но мы не были в полном порядке. Это один из тех дней, когда ты должен подняться, отряхнуться и идти дальше. Впереди нас ждет "Вулверхэмптон" в четвертьфинале Кубка Англии, и мы предвкушаем этот матч", — сообщил Сульшер Sky Sports.
10.03.2019 23:00
Просмотров: 228
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Габонский Джейми Варди и французский Чарли Остин норм так ныряют по очереди
(ответить)
СаФ разок проротировал и все.
Он думал что теперь пойдет как по маслу наивный хлопчик.
Начинай ротировать(хотя это уже мейнстрим после Гвардиолы) иначе назад отправишься во свой Мельде.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий