Сульшер: "Рефери будет расстроен назначением пенальти"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что рефери Джонатан Мосс ошибочно назначил пенальти в матче с "Арсеналом", и это решение надломило "красных дьяволов".

В воскресенье Сульшер потерпел свое первое поражение в Премьер-Лиге у руля "Юнайтед" — 2:0. Подопечные Оле Гуннара Сульшера пропустили первыми и в дальнейшем предпринимали попытки отыграться — вплоть до 69-й минуты, когда Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал заработанный Александром Лакасеттом пенальти.



После второго пропущенного гола "дьяволы" уже не сопротивлялись, и Сульшеру досадно от того, что рефери оказал такое большое влияние на игру.



"Мы медленно начали — возможно, ощущая последствия матча в среду вечером, но мы создавали моменты, а когда они забили первый гол, игра изменилась".



"Сегодня мы создали гораздо больше моментов, чем когда победили их в Кубке Англии. Иногда такое случается, мы дважды попали в каркас ворот и имели пять очень больших моментов".



"Рефери будет расстроен, когда пересмотрит тот эпизод. Я не думаю, что это пенальти".



"Нам просто требовалось сражаться до конца, но мы не были в полном порядке. Это один из тех дней, когда ты должен подняться, отряхнуться и идти дальше. Впереди нас ждет "Вулверхэмптон" в четвертьфинале Кубка Англии, и мы предвкушаем этот матч", — сообщил Сульшер Sky Sports.