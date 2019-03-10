"Арсенал" победил "Юнайтед" и поднялся на четвертое место

"Арсенал" нанес Оле Гуннару Сульшеру его первое поражение в Премьер-Лиге у руля "Манчестер Юнайтед" — 2:0.

Относительно 1:1 в дерби с "Тоттенхэмом" в стартовом составе "канониров" появились Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Сеад Колашинац, Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг, заменив Шкодрана Мустафи, Маттео Гендузи, Генриха Мхитаряна и Алекса Ивоби.



По сравнению с триумфальной победой 1:3 над ПСЖ в Лиге Чемпионов тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер убрал из команды Эрика Байи, Скотта Мактоминея и Андреаса Перейру, выпустив вместо них Диогу Далота, Поля Погба и Неманью Матича.



Начало матча осталось за хозяевами — они могли открыть счет уже на второй минуте, но Александр Лакасетт слегка не поспел на прострел Колашинаца с левого фланга.



"Юнайтед" удалось огрызнуться на девятой минуте, когда Люк Шоу как на блюдечке выложил мяч для Ромелу Лукаку, но тот попал в перекладину.



Несмотря на момент Лукаку, игровое преимущество оставалось на стороне "Арсенала", и на 12-й минуте счет был открыт. Гранит Джака смог нанести удар без сопротивления из-за пределов штрафной площади, застав Давида Де Хеа врасплох — 1:0.



На 19-й минуте гости еще раз обстучали каркас ворот Бернда Лено. Это Фред приложился по мячу с дистанции и угодил в штангу.



В дальнейшем шла открытая и обоюдоопасная игра — обе команды устремлялись вперед при первой же возможности, однако голкиперов не напрягали.



Во втором тайме темп стал более рваным. "Дьяволы" начал прибирать инициативу, а "канониры" вскоре перешли на контратаки.



На 68-й минуте Лакасетт на скорости ворвался в штрафную площадь и был лишен равновесия Фредом. Рефери Джонатан Мосс назначил пенальти, который был реализован Обамеянгом — 2:0.



На 71-й минуте Лакасетт упустил шанс сделать счет крупным, пробив мимо из выгодной позиции. Гости уже были просто без сил, чтобы попытаться переломить игру.



Достаточно постыдное поражение от "Ренна" в Лиге Европы разозлило "Арсенал", тогда как "Манчестер Юнайтед", напротив, оказался опустошен — морально и физически — своим матчем на европейской арене.



"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче