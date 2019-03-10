"Арсенал" победил "Юнайтед" и поднялся на четвертое место
"Арсенал" нанес Оле Гуннару Сульшеру его первое поражение в Премьер-Лиге у руля "Манчестер Юнайтед" — 2:0.
Относительно 1:1 в дерби с "Тоттенхэмом" в стартовом составе "канониров" появились Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Сеад Колашинац, Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг, заменив Шкодрана Мустафи, Маттео Гендузи, Генриха Мхитаряна и Алекса Ивоби.
По сравнению с триумфальной победой 1:3 над ПСЖ в Лиге Чемпионов тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер убрал из команды Эрика Байи, Скотта Мактоминея и Андреаса Перейру, выпустив вместо них Диогу Далота, Поля Погба и Неманью Матича.
Начало матча осталось за хозяевами — они могли открыть счет уже на второй минуте, но Александр Лакасетт слегка не поспел на прострел Колашинаца с левого фланга.
"Юнайтед" удалось огрызнуться на девятой минуте, когда Люк Шоу как на блюдечке выложил мяч для Ромелу Лукаку, но тот попал в перекладину.
Несмотря на момент Лукаку, игровое преимущество оставалось на стороне "Арсенала", и на 12-й минуте счет был открыт. Гранит Джака смог нанести удар без сопротивления из-за пределов штрафной площади, застав Давида Де Хеа врасплох — 1:0.
На 19-й минуте гости еще раз обстучали каркас ворот Бернда Лено. Это Фред приложился по мячу с дистанции и угодил в штангу.
В дальнейшем шла открытая и обоюдоопасная игра — обе команды устремлялись вперед при первой же возможности, однако голкиперов не напрягали.
Во втором тайме темп стал более рваным. "Дьяволы" начал прибирать инициативу, а "канониры" вскоре перешли на контратаки.
На 68-й минуте Лакасетт на скорости ворвался в штрафную площадь и был лишен равновесия Фредом. Рефери Джонатан Мосс назначил пенальти, который был реализован Обамеянгом — 2:0.
На 71-й минуте Лакасетт упустил шанс сделать счет крупным, пробив мимо из выгодной позиции. Гости уже были просто без сил, чтобы попытаться переломить игру.
Достаточно постыдное поражение от "Ренна" в Лиге Европы разозлило "Арсенал", тогда как "Манчестер Юнайтед", напротив, оказался опустошен — морально и физически — своим матчем на европейской арене.
"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
10.03.2019 21:30
Просмотров: 5635
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не всегда же отскакивать скаму
(ответить)
Сарри: Вулвз не зоетли играть в футбол
10.03.2019 22:49 #
xin
Зато МС поиграли в футбол 6-0. Ахаха, ну что за довнич
Источник: http://fapl.ru/posts/69340/?c=1#c6839772
(ответить)
слушайте настоящую музыку детки
https://youtu.be/nmF0mZPvUmY?t=3798
(ответить)
Бред жжег как я предсказал.
Гол из его зоны и заработал пенальти
За сколько купили негра
(ответить)
Yo no se lo que dice marico contrario, pero su culo esta ardiendo.
La verdad
(ответить)
Ну наконец то ебнули МУМУ, молорики Арс, Сульшер суши весла)))))))
(ответить)
• «Манчестер Сити» приготовил 172 млн. фунтов на трио из «Реала»: Иско, Ассенсио и Одриосола.
[Don Balon]
(ответить)
• «Манчестер Сити» готов выкупить 19-летнего крайнего защитника «Норвич Сити» Макса Ааронса, несмотря на то, что у него действует долгосрочный контракт, сообщает TeamTalk.
Скауты «горожан», которые наблюдали за футболистом, остались под большим впечатлением от его игры, и считают, что он может закрепиться на Этихаде.
В 33-х матчах этого сезона, Ааронс забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.
Нужен?
(ответить)
рано или поздно должны были проиграть. Важнее было пройти в 1/4 лч, много сил отдано. Адекватных гуннеров с победой, заслужено.
(ответить)
Especialista en huevos contrario вскукарекал на латыни, типа он юрист, ор. Юрист по хохляцкому праву блять)) оно кому-то нужно, кроме типичного marico contrario?
(ответить)
ну что скамовские гавноглататели? с почином..осткоки закончились и левые пенальти не прокатили..не помогла сморщенному хоббиту и жувачка которую маслал весь матч думая что это и есть главный секрет успеха красноносого алкаша..пукаку сдулся, фред закрылся обратно, похба сбрил свой белый петушковый гребень, марсиаль вылечил яйца, янг глотнул голубиного как всегда, лучий в мире вОрОтарь пропустил 40 мячей..наслаждайтесь жёлтенькой кукареки)) ща шестьнольси возьмёт три очка в пропущенном и вернётесь на своё законное 6 место..
(ответить)
Никогда Не Женись На Японке. А То Кончишь как Кит Флинт.
https://www.youtube.com/watch?v=TADar6l1lnc
(ответить)
КОРОЛИ НА ТРОНЕ
КОЛБАСА НА СТРАПОНЕ
СКРИНЬТЕ
(ответить)
ГГМУ!!!
(ответить)
Стоит сказать, что скумеры в этом матче создали не меньше чем гг, если не больше. За такое поражение не стыдно. Гогого, кто бы-то не был, но ШЕСТЬНОЛЬСИ нужно опрокинуть с четверкой.
(ответить)
contrario, estoy mirando, tambien especialista en huevos..
Típico marico...
(ответить)
Только один вопрос, нахуя sraptan хочет смотреть на яйца? А то он в детстве не насмотрелся. Его дядя Ошот всегда перд сном его спрашивал - отсосешь или так уснешь? Стоит ли говорить, что просто так он уснуть никогда не мог?
La historia
(ответить)
глянул расписание скама, молотки, ириски, ситюки, пенсы, кроме ирисок всё играется дома, плюс ЛЧ, но там всего 2 матча. в общем низзя было проигрывать сегодня.
(ответить)
После 38 туров:
МС
ЛФК
Арсенал
МЮ
Тоттех*й
Челси
(ответить)
Теперь понятно, почему Мосс, не стал арбитром УЕФА (с) Елагин
КЕК)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий