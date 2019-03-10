"Арсенал" победил "Юнайтед" и поднялся на четвертое место

Гранит Джака "Арсенал" нанес Оле Гуннару Сульшеру его первое поражение в Премьер-Лиге у руля "Манчестер Юнайтед" — 2:0.

Относительно 1:1 в дерби с "Тоттенхэмом" в стартовом составе "канониров" появились Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Сеад Колашинац, Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг, заменив Шкодрана Мустафи, Маттео Гендузи, Генриха Мхитаряна и Алекса Ивоби.

По сравнению с триумфальной победой 1:3 над ПСЖ в Лиге Чемпионов тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер убрал из команды Эрика Байи, Скотта Мактоминея и Андреаса Перейру, выпустив вместо них Диогу Далота, Поля Погба и Неманью Матича.

Начало матча осталось за хозяевами — они могли открыть счет уже на второй минуте, но Александр Лакасетт слегка не поспел на прострел Колашинаца с левого фланга.

"Юнайтед" удалось огрызнуться на девятой минуте, когда Люк Шоу как на блюдечке выложил мяч для Ромелу Лукаку, но тот попал в перекладину.

Несмотря на момент Лукаку, игровое преимущество оставалось на стороне "Арсенала", и на 12-й минуте счет был открыт. Гранит Джака смог нанести удар без сопротивления из-за пределов штрафной площади, застав Давида Де Хеа врасплох — 1:0.

На 19-й минуте гости еще раз обстучали каркас ворот Бернда Лено. Это Фред приложился по мячу с дистанции и угодил в штангу.

В дальнейшем шла открытая и обоюдоопасная игра — обе команды устремлялись вперед при первой же возможности, однако голкиперов не напрягали.

Во втором тайме темп стал более рваным. "Дьяволы" начал прибирать инициативу, а "канониры" вскоре перешли на контратаки.

На 68-й минуте Лакасетт на скорости ворвался в штрафную площадь и был лишен равновесия Фредом. Рефери Джонатан Мосс назначил пенальти, который был реализован Обамеянгом — 2:0.

На 71-й минуте Лакасетт упустил шанс сделать счет крупным, пробив мимо из выгодной позиции. Гости уже были просто без сил, чтобы попытаться переломить игру.

Достаточно постыдное поражение от "Ренна" в Лиге Европы разозлило "Арсенал", тогда как "Манчестер Юнайтед", напротив, оказался опустошен — морально и физически — своим матчем на европейской арене.

"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2019 21:30

Количество просмотров Просмотров: 5635

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 10.03.2019 23:03 # gerrard08
    Не всегда же отскакивать скаму

    (ответить)

  2. liverpo0ol 10.03.2019 22:57 # liverpo0ol
    Сарри: Вулвз не зоетли играть в футбол

    10.03.2019 22:49 #
    xin

    Зато МС поиграли в футбол 6-0. Ахаха, ну что за довнич

    Источник: http://fapl.ru/posts/69340/?c=1#c6839772

    (ответить)

  3. contrario 10.03.2019 22:50 # contrario
    слушайте настоящую музыку детки
    https://youtu.be/nmF0mZPvUmY?t=3798

    (ответить)

  4. chr1s8rown 10.03.2019 22:47 # chr1s8rown
    Бред жжег как я предсказал.
    Гол из его зоны и заработал пенальти
    За сколько купили негра

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  5. el-tirador 10.03.2019 22:44 # el-tirador
    Yo no se lo que dice marico contrario, pero su culo esta ardiendo.

    La verdad

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  6. ska-skvo 10.03.2019 22:44 # ska-skvo
    Ну наконец то ебнули МУМУ, молорики Арс, Сульшер суши весла)))))))

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  7. griezmann 10.03.2019 22:41 # griezmann
    • «Манчестер Сити» приготовил 172 млн. фунтов на трио из «Реала»: Иско, Ассенсио и Одриосола.

    [Don Balon]

    (ответить)

  8. griezmann 10.03.2019 22:41 # griezmann
    • «Манчестер Сити» готов выкупить 19-летнего крайнего защитника «Норвич Сити» Макса Ааронса, несмотря на то, что у него действует долгосрочный контракт, сообщает TeamTalk.

    Скауты «горожан», которые наблюдали за футболистом, остались под большим впечатлением от его игры, и считают, что он может закрепиться на Этихаде.

    В 33-х матчах этого сезона, Ааронс забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

    Нужен?

    (ответить)

  9. novocaine 10.03.2019 22:40 # novocaine
    рано или поздно должны были проиграть. Важнее было пройти в 1/4 лч, много сил отдано. Адекватных гуннеров с победой, заслужено.

    (ответить)

  10. el-tirador 10.03.2019 22:37 # el-tirador
    Especialista en huevos contrario вскукарекал на латыни, типа он юрист, ор. Юрист по хохляцкому праву блять)) оно кому-то нужно, кроме типичного marico contrario?

    (ответить)

  11. frisby 10.03.2019 22:37 # frisby
    ну что скамовские гавноглататели? с почином..осткоки закончились и левые пенальти не прокатили..не помогла сморщенному хоббиту и жувачка которую маслал весь матч думая что это и есть главный секрет успеха красноносого алкаша..пукаку сдулся, фред закрылся обратно, похба сбрил свой белый петушковый гребень, марсиаль вылечил яйца, янг глотнул голубиного как всегда, лучий в мире вОрОтарь пропустил 40 мячей..наслаждайтесь жёлтенькой кукареки)) ща шестьнольси возьмёт три очка в пропущенном и вернётесь на своё законное 6 место..

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  12. skychnie-oboi 10.03.2019 22:37 # skychnie-oboi
    Никогда Не Женись На Японке. А То Кончишь как Кит Флинт.

    https://www.youtube.com/watch?v=TADar6l1lnc

    (ответить)

  13. leon-britton 10.03.2019 22:32 # leon-britton
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ
    КОЛБАСА НА СТРАПОНЕ
    СКРИНЬТЕ

    (ответить)

  14. vasya-mu 10.03.2019 22:32 # vasya-mu
    ГГМУ!!!

    (ответить)

  15. slash-lfc 10.03.2019 22:32 # slash-lfc
    Стоит сказать, что скумеры в этом матче создали не меньше чем гг, если не больше. За такое поражение не стыдно. Гогого, кто бы-то не был, но ШЕСТЬНОЛЬСИ нужно опрокинуть с четверкой.

    (ответить)

  16. el-tirador 10.03.2019 22:28 # el-tirador
    contrario, estoy mirando, tambien especialista en huevos..
    T&#237;pico marico...

    (ответить)

  17. el-tirador 10.03.2019 22:18 # el-tirador
    Только один вопрос, нахуя sraptan хочет смотреть на яйца? А то он в детстве не насмотрелся. Его дядя Ошот всегда перд сном его спрашивал - отсосешь или так уснешь? Стоит ли говорить, что просто так он уснуть никогда не мог?

    La historia

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  18. contrario 10.03.2019 22:16 # contrario
    глянул расписание скама, молотки, ириски, ситюки, пенсы, кроме ирисок всё играется дома, плюс ЛЧ, но там всего 2 матча. в общем низзя было проигрывать сегодня.

    (ответить)

  19. mixmaster 10.03.2019 22:11 # mixmaster
    После 38 туров:
    МС
    ЛФК
    Арсенал
    МЮ
    Тоттех*й
    Челси

    (ответить)

  20. progressive 10.03.2019 22:09 # progressive
    Теперь понятно, почему Мосс, не стал арбитром УЕФА (с) Елагин

    КЕК)

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