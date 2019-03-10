Грилиш: "Лучший день в моей жизни"

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Уилшир назвал лучшим днем в своей жизни минимальную победу над "Бирмингемом", несмотря на отвратительный поступок выбежавшего на поле фаната.

Напомним, воскресное дерби на "Сент Эндрюс" было омрачено вторжением на поле болельщика домашней команды, который исподтишка ударил Грилиша — сзади по голове.



Этот инцидент случился в самом начале матча, однако 23-летний англичанин не только продолжил игру, но и забил единственный гол на 67-й минуте. Именно на положительных вещах и предпочел заострить внимание Джек в общении с прессой.



"Как я могу описать события сегодняшнего дня? Лучший день в моей жизни".



"Приехать сюда впервые в качестве капитана "Астон Виллы" и затем забить победный гол — ради таких вещей и существуют мечты, особенно для меня как для фаната "Астон Виллы", — сообщил Грилиш Sky Sports.



Добавим, что "Бирмингем уже извинился за поступок своего болельщика, наказав того пожизненным запретом на посещение матчей. В данный момент фанатом, которым оказался Пол Митчелл, работник бара и отец, занимается полиция.



