Клопп: "Никто от нас не избавится"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил "Манчестер Сити", что его команда не позволит взять титул Премьер-Лиги без боя.
Выйдя на матч против "Бернли" с четырьмя очками отставания от вершины таблицы и пропустив уже на шестой минуте прямым ударом с углового, "красные" нашли в себе силы, чтобы добиться победы со счетом 4:2.
Теперь "Ливерпуль" снова дышит в спину "Сити", и Клопп обещает, что его команда не самоустранится на финише сезона.
"Против "Бернли" всегда сложно играть, в силу различных причин. Сегодня было много обстоятельств, сделавших нашу задачу еще сложнее".
"Мы пропустили ранний гол, который обычно не засчитали бы, будь у рефери лучше обзор. Мне сразу же показалось, что там был фол, а когда я увидел картинку, то лишь убедился, что так нельзя играть против голкипера".
"Хорошая вещь в том, что этот гол случился рано, после восьми сыгранных минут, и у нас было достаточно времени, чтобы отреагировать и изменить ситуацию. Это мы и сделали. Мы практически постоянно владели мячом. Мы созидали и нанесли около 23 ударов против трех у соперника. С другой стороны, они нанесли три удара и забили два гола — неплохое соотношение!"
"Нам лишь требовалось сделать так, что мы продолжим соревноваться за место на вершине таблицы. Если мы будем играть подобным образом, никто от нас не избавится — таков наш посыл сегодня. Сегодня мы сражались против соперника, сражались против обстоятельств и играли в футбол. Это идеальное сочетание, и оно мне очень нравится", — цитирует Клоппа Evening Standard.
10.03.2019 19:25
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блять Матип и Ловрен достали косячить. Когда же уже министр обороны Ливерпуля Джо Гомез вернётся. Заебали эти 2 калича уже, просто кровь из глаз в каждой игре. Даже Ван Дейку уже похуй стало, бесполезно на них орать
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Шарманку по новой типа в гонке
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Надеюсь Бернли вылетит
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вообще 1 банка алиссону ну полный пиздец
куда смотрит боковой уебан
3 человека напрыгнули на алиссона
какой нахуй сухой лист
ну сразу пиздите вратаря толпой
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