Клопп: "Никто от нас не избавится"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил "Манчестер Сити", что его команда не позволит взять титул Премьер-Лиги без боя.

Выйдя на матч против "Бернли" с четырьмя очками отставания от вершины таблицы и пропустив уже на шестой минуте прямым ударом с углового, "красные" нашли в себе силы, чтобы добиться победы со счетом 4:2.



Теперь "Ливерпуль" снова дышит в спину "Сити", и Клопп обещает, что его команда не самоустранится на финише сезона.



"Против "Бернли" всегда сложно играть, в силу различных причин. Сегодня было много обстоятельств, сделавших нашу задачу еще сложнее".



"Мы пропустили ранний гол, который обычно не засчитали бы, будь у рефери лучше обзор. Мне сразу же показалось, что там был фол, а когда я увидел картинку, то лишь убедился, что так нельзя играть против голкипера".



"Хорошая вещь в том, что этот гол случился рано, после восьми сыгранных минут, и у нас было достаточно времени, чтобы отреагировать и изменить ситуацию. Это мы и сделали. Мы практически постоянно владели мячом. Мы созидали и нанесли около 23 ударов против трех у соперника. С другой стороны, они нанесли три удара и забили два гола — неплохое соотношение!"



"Нам лишь требовалось сделать так, что мы продолжим соревноваться за место на вершине таблицы. Если мы будем играть подобным образом, никто от нас не избавится — таков наш посыл сегодня. Сегодня мы сражались против соперника, сражались против обстоятельств и играли в футбол. Это идеальное сочетание, и оно мне очень нравится", — цитирует Клоппа Evening Standard.