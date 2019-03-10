Азар спас "Челси" от поражения против "волков"

Эден Азар Гол Эдена Азара в компенсированное время избавил "Челси" от поражения в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном" — 1:1.

По сравнению с победой над "Фулхэмом" в стартовом составе "синих" появились Давид Луис, Матео Ковачич и Педро, заменив Андреаса Кристенсена, Росса Баркли и Виллиана.

В старте у "волков" появилось пятеро новых лиц: Руй Патрисиу, Мэтт Доэрти, Хонни, Рубен Невеш и Жоау Моутиньо.

Первый тайм матча на "Стэмфорд Бридж" вышел откровенно унылым. Гости более чем в три раза уступали по владению мячом, но оное им и не требовалось, потому что они достаточно комфортно сдерживали соперника и всячески сбивали темп.

Второй тайм начался не в пример живее, но на этом-то "Челси" и попался. На 56-й минуте Диогу Жота и Рауль Хименес организовали контратаку, вдвоем пройдя через центр поля. В завершении комбинации мексиканский нападающий с касанием от Сесара Аспиликуэты поразил ворота — 0:1.

Открыв счет своим первым же моментом, в дальнейшем "Вулверхэмптон" сосредоточился на том, чем занимался весь первый тайм — на сдерживании "синих".

Долгое время "Челси" просто стучался в закрытую дверь — лишь в концовке появились какие-то удары, и когда уже шло компенсированное время Эден Азар выстрелом с дистанции прошил Патрисиу — 1:1.

Несмотря на упущенную победу, "Вулверхэмптон" подтвердил свой статус грозы больших команд, набрав четыре очка против "Челси" за сезон. "Синие" чудом избежали поражения, но едва ли будут этому сильно рады.

"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 5308

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 10.03.2019 20:46 # chelsea-69
    Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал ничью команды в матче против "Челси" (1:1) в 30-м туре АПЛ.

    "Мы хорошо сыграли. Это был индивидуальный план против каждого игрока "Челси", который может забить. Команда расстроена, что упустила победу. Они проделали фантастическую работу", - приводит его слова Sky Sports.

    В Челсей этого топаря

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  2. reams 10.03.2019 20:45 # reams
    мосс мразина, это ли не красная ?

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  3. liverfun 10.03.2019 20:45 # liverfun
    сук, в голос просто как елагин выгораживает все грязные приемчики маню

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  4. muchampion 10.03.2019 20:44 # muchampion
    Мдааам, Мю обязан побеждать этих немощей

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  5. dragonishka 10.03.2019 20:43 # dragonishka
    С ПСЖ реализовали все что было, тут же все растранжирили

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  6. reams 10.03.2019 20:43 # reams
    офсайд есть но поднимать флажок я конечно же не буду ))

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  7. kukuruzzo 10.03.2019 20:43 # kukuruzzo
    Людоед точно уже на пол Федора мог несколько раз

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  8. bonapaart 10.03.2019 20:43 # bonapaart
    Как же фартит арсу пипец

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  9. muchampion 10.03.2019 20:43 # muchampion
    лукаку уже заебал, мог давно похоронить отскакивающих гуннеров

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  10. the2pac 10.03.2019 20:41 # the2pac
    Косьелни пнх

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  11. van-der-slav 10.03.2019 20:41 # van-der-slav
    Сук лукаку уже треху мог забить

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  12. slash-lfc 10.03.2019 20:41 # slash-lfc
    Каков пас от Маркуса. Пздц гений.

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  13. reams 10.03.2019 20:41 # reams
    Ёзиль вообще не вошел в игру

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  14. the2pac 10.03.2019 20:41 # the2pac
    Макака забей заеба&#769;аааааал

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  15. liverfun 10.03.2019 20:39 # liverfun
    абамеянг отвратно играет

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  16. slash-lfc 10.03.2019 20:37 # slash-lfc
    Ленка сегодня топарит.

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  17. seva 10.03.2019 20:36 # seva
    Тренеришка решил угостить Смеагола междуножным пирожным. Вопрос: проглотит или выплюнет?

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  18. seva 10.03.2019 20:35 # seva
    поразил ворота Алиссона, который оказался зажат меж двух игроков соперника как котлета промеж булок и не смог добраться до крученого мяча — 0:1.

    Источник: http://fapl.ru/posts/69334/

    в статье пенсов надо было добавить "как паяльная лампа промеж бритых булок"

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  19. scholes22 10.03.2019 20:31 # scholes22
    Кинка, далбаеб, почему комментарии трешь?

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  20. seva 10.03.2019 20:31 # seva
    6 Челси 29 57

    Источник: http://fapl.ru/posts/69336/

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