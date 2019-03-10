Азар спас "Челси" от поражения против "волков"
Гол Эдена Азара в компенсированное время избавил "Челси" от поражения в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном" — 1:1.
По сравнению с победой над "Фулхэмом" в стартовом составе "синих" появились Давид Луис, Матео Ковачич и Педро, заменив Андреаса Кристенсена, Росса Баркли и Виллиана.
В старте у "волков" появилось пятеро новых лиц: Руй Патрисиу, Мэтт Доэрти, Хонни, Рубен Невеш и Жоау Моутиньо.
Первый тайм матча на "Стэмфорд Бридж" вышел откровенно унылым. Гости более чем в три раза уступали по владению мячом, но оное им и не требовалось, потому что они достаточно комфортно сдерживали соперника и всячески сбивали темп.
Второй тайм начался не в пример живее, но на этом-то "Челси" и попался. На 56-й минуте Диогу Жота и Рауль Хименес организовали контратаку, вдвоем пройдя через центр поля. В завершении комбинации мексиканский нападающий с касанием от Сесара Аспиликуэты поразил ворота — 0:1.
Открыв счет своим первым же моментом, в дальнейшем "Вулверхэмптон" сосредоточился на том, чем занимался весь первый тайм — на сдерживании "синих".
Долгое время "Челси" просто стучался в закрытую дверь — лишь в концовке появились какие-то удары, и когда уже шло компенсированное время Эден Азар выстрелом с дистанции прошил Патрисиу — 1:1.
Несмотря на упущенную победу, "Вулверхэмптон" подтвердил свой статус грозы больших команд, набрав четыре очка против "Челси" за сезон. "Синие" чудом избежали поражения, но едва ли будут этому сильно рады.
"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
10.03.2019 19:00
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Последние комментарии:
Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал ничью команды в матче против "Челси" (1:1) в 30-м туре АПЛ.
"Мы хорошо сыграли. Это был индивидуальный план против каждого игрока "Челси", который может забить. Команда расстроена, что упустила победу. Они проделали фантастическую работу", - приводит его слова Sky Sports.
В Челсей этого топаря
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мосс мразина, это ли не красная ?
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сук, в голос просто как елагин выгораживает все грязные приемчики маню
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Мдааам, Мю обязан побеждать этих немощей
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С ПСЖ реализовали все что было, тут же все растранжирили
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офсайд есть но поднимать флажок я конечно же не буду ))
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Людоед точно уже на пол Федора мог несколько раз
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Как же фартит арсу пипец
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лукаку уже заебал, мог давно похоронить отскакивающих гуннеров
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Косьелни пнх
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Сук лукаку уже треху мог забить
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Каков пас от Маркуса. Пздц гений.
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Ёзиль вообще не вошел в игру
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Макака забей заеба́аааааал
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абамеянг отвратно играет
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Ленка сегодня топарит.
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Тренеришка решил угостить Смеагола междуножным пирожным. Вопрос: проглотит или выплюнет?
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поразил ворота Алиссона, который оказался зажат меж двух игроков соперника как котлета промеж булок и не смог добраться до крученого мяча — 0:1.
Источник: http://fapl.ru/posts/69334/
в статье пенсов надо было добавить "как паяльная лампа промеж бритых булок"
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Кинка, далбаеб, почему комментарии трешь?
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6 Челси 29 57
Источник: http://fapl.ru/posts/69336/
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