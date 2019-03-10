Азар спас "Челси" от поражения против "волков"

Гол Эдена Азара в компенсированное время избавил "Челси" от поражения в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном" — 1:1.

По сравнению с победой над "Фулхэмом" в стартовом составе "синих" появились Давид Луис, Матео Ковачич и Педро, заменив Андреаса Кристенсена, Росса Баркли и Виллиана.



В старте у "волков" появилось пятеро новых лиц: Руй Патрисиу, Мэтт Доэрти, Хонни, Рубен Невеш и Жоау Моутиньо.



Первый тайм матча на "Стэмфорд Бридж" вышел откровенно унылым. Гости более чем в три раза уступали по владению мячом, но оное им и не требовалось, потому что они достаточно комфортно сдерживали соперника и всячески сбивали темп.



Второй тайм начался не в пример живее, но на этом-то "Челси" и попался. На 56-й минуте Диогу Жота и Рауль Хименес организовали контратаку, вдвоем пройдя через центр поля. В завершении комбинации мексиканский нападающий с касанием от Сесара Аспиликуэты поразил ворота — 0:1.



Открыв счет своим первым же моментом, в дальнейшем "Вулверхэмптон" сосредоточился на том, чем занимался весь первый тайм — на сдерживании "синих".



Долгое время "Челси" просто стучался в закрытую дверь — лишь в концовке появились какие-то удары, и когда уже шло компенсированное время Эден Азар выстрелом с дистанции прошил Патрисиу — 1:1.



Несмотря на упущенную победу, "Вулверхэмптон" подтвердил свой статус грозы больших команд, набрав четыре очка против "Челси" за сезон. "Синие" чудом избежали поражения, но едва ли будут этому сильно рады.



"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче