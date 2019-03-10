Мерсон: "Проигравший в матче "Арсенала" и МЮ не попадет в топ-4"

Оле Гуннар Сульшер и Унаи Эмери Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что проигравшая сторона в матче между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" не попадет в топ-4 по итогам сезона.

В преддверии воскресного матча на "Эмирейтс" именно "Юнайтед" замыкает первую четверку Премьер-Лиги. "Арсенал" находится одной строчкой и одним очком ниже, однако совсем близко расположился и "Челси", имеющий игру с "Брайтоном" в запасе.

Учитывая эту ситуацию, Мерсону кажется, что на кону в матче между "канонирами" и "красными дьяволами" будут не только три очка, но и возможная путевка в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

"Думаю, судьба мест в топ-4 во многом будет зависеть от этого воскресного матча. Именно поэтому он имеет такое огромное значение — проигравшей команды не будет в первой четверке".

"Но если проиграет "Арсенал", у них все еще есть шанс в Лиге Европы. Люди говорят мне, что "Манчестер Юнайтед" может выиграть Лигу Чемпионов, но насчет этого я не уверен", — сообщил Мерсон.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Мерсон

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 312

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sir-alex-67 10.03.2019 18:08 # sir-alex-67
    а если ничья то оба за 4-кой ?

    (ответить)

  2. alexomck 10.03.2019 18:08 # alexomck
    команды занявшие места ниже четвертого не попадут в топ-4. инфа 100ка.

    (ответить)

  3. the2pac 10.03.2019 18:06 # the2pac
    Всем советую посмотреть сериал "Нарко"лучший сука сериал что я смотер

    (ответить)

  4. the2pac 10.03.2019 18:05 # the2pac
    1-3 или 0-2

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: