Мерсон: "Проигравший в матче "Арсенала" и МЮ не попадет в топ-4"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что проигравшая сторона в матче между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" не попадет в топ-4 по итогам сезона.

В преддверии воскресного матча на "Эмирейтс" именно "Юнайтед" замыкает первую четверку Премьер-Лиги. "Арсенал" находится одной строчкой и одним очком ниже, однако совсем близко расположился и "Челси", имеющий игру с "Брайтоном" в запасе.



Учитывая эту ситуацию, Мерсону кажется, что на кону в матче между "канонирами" и "красными дьяволами" будут не только три очка, но и возможная путевка в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



"Думаю, судьба мест в топ-4 во многом будет зависеть от этого воскресного матча. Именно поэтому он имеет такое огромное значение — проигравшей команды не будет в первой четверке".



"Но если проиграет "Арсенал", у них все еще есть шанс в Лиге Европы. Люди говорят мне, что "Манчестер Юнайтед" может выиграть Лигу Чемпионов, но насчет этого я не уверен", — сообщил Мерсон.