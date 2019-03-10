"Ливерпуль" обыграл "Бернли" и остался в очке от "Сити"

Сполна воспользовавшись ошибками "Бернли", "Ливерпуль" отпраздновал над своим соперником победу 4:2 и сохранил очко отставания о вершины Премьер-Лиги.

Впервые с 24 февраля в стартовый состав "красных" вернулся Роберто Фирмино. Также появился с первых минут Адам Лаллана — всего лишь в пятый раз в этом сезоне с учетом всех соревнований. Джеймс Милнер в заявку не попал.



Главный тренер "бордовых" Шон Дайч выпустил тех же 11 игроков, что и на матч против "Кристал Пэлас", завершившийся домашним поражением 1:3.



Матч начался неожиданно. Уже на шестой минуте Эшли Вествуд прямым ударом с углового поразил ворота Алиссона, который оказался зажат меж двух игроков соперника как котлета промеж булок и не смог добраться до крученого мяча — 0:1.



"Ливерпуль" сразу же помчался отыгрываться, и хотя особых предпосылок к ответному голу не было, на 19-й минуте счет стал равным. Голкипер с защитником "Бернли" не поняли друг друга, прерывая прострел Мохамеда Салаха вдоль ворот, и Фирмино лишь оставалось подставить ногу — 1:1.



На 28-й минуте хозяевам удалось выйти вперед, вновь после ошибки соперника. В отчаянном подкате защитник гостей смог выбить мяч из ног Салаха, однако снарядом тут же завладел Садио Мане и нанес крученый удар из пределов штрафной — 2:1.



В остатке тайма было достаточно много борьбы, но мало острых моментов. "Бернли" уже не доставлял проблем "Ливерпулю".



После перерыва "красные" принялись искать третий гол. "Бордовые" держались, но были вынуждены целиком пожертвовать атакующими действиями.



В итоге третий гол "Ливерпуля" случился — и вновь после ошибки соперника! Том Хитон неудачно ввел мяч в игру от своих ворот, сделав подарок Салаху, и тот немедленно помчался вперед. В последний момент Мохамед был остановлен настигшим его защитником, однако Фирмино тут же сыграл на добивании — 3:1.



После второго в матче гола Фирмино "бордовые" бросили играть, но "Ливерпуль" все свои моменты разбазарил, а когда уже шло компенсированное время, появившийся на замену Йоханн Берг Гудмундссон с линии вратарской расстрелял Алиссона — 3:2.



Гол Гудмундссон не остался без ответа. Когда "Бернли" всей командой решил попытать удачу, Мане убежал на свидание с Хитоном, проскочил мимо Тома и поразил пустые ворота — 4:2.



"Бернли" может винить в этом поражении только себя, пропустив все четыре гола после достаточно грубых ошибок в обороне. Однако этими ошибками еще нужно было воспользоваться, и "Ливерпулю" это удалось — самостоятельно "красные" создали очень мало.



"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче