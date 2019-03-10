"Ливерпуль" обыграл "Бернли" и остался в очке от "Сити"

Роберто Фирмино Сполна воспользовавшись ошибками "Бернли", "Ливерпуль" отпраздновал над своим соперником победу 4:2 и сохранил очко отставания о вершины Премьер-Лиги.

Впервые с 24 февраля в стартовый состав "красных" вернулся Роберто Фирмино. Также появился с первых минут Адам Лаллана — всего лишь в пятый раз в этом сезоне с учетом всех соревнований. Джеймс Милнер в заявку не попал.

Главный тренер "бордовых" Шон Дайч выпустил тех же 11 игроков, что и на матч против "Кристал Пэлас", завершившийся домашним поражением 1:3.

Матч начался неожиданно. Уже на шестой минуте Эшли Вествуд прямым ударом с углового поразил ворота Алиссона, который оказался зажат меж двух игроков соперника как котлета промеж булок и не смог добраться до крученого мяча — 0:1.

"Ливерпуль" сразу же помчался отыгрываться, и хотя особых предпосылок к ответному голу не было, на 19-й минуте счет стал равным. Голкипер с защитником "Бернли" не поняли друг друга, прерывая прострел Мохамеда Салаха вдоль ворот, и Фирмино лишь оставалось подставить ногу — 1:1.

На 28-й минуте хозяевам удалось выйти вперед, вновь после ошибки соперника. В отчаянном подкате защитник гостей смог выбить мяч из ног Салаха, однако снарядом тут же завладел Садио Мане и нанес крученый удар из пределов штрафной — 2:1.

В остатке тайма было достаточно много борьбы, но мало острых моментов. "Бернли" уже не доставлял проблем "Ливерпулю".

После перерыва "красные" принялись искать третий гол. "Бордовые" держались, но были вынуждены целиком пожертвовать атакующими действиями.

В итоге третий гол "Ливерпуля" случился — и вновь после ошибки соперника! Том Хитон неудачно ввел мяч в игру от своих ворот, сделав подарок Салаху, и тот немедленно помчался вперед. В последний момент Мохамед был остановлен настигшим его защитником, однако Фирмино тут же сыграл на добивании — 3:1.

После второго в матче гола Фирмино "бордовые" бросили играть, но "Ливерпуль" все свои моменты разбазарил, а когда уже шло компенсированное время, появившийся на замену Йоханн Берг Гудмундссон с линии вратарской расстрелял Алиссона — 3:2.

Гол Гудмундссон не остался без ответа. Когда "Бернли" всей командой решил попытать удачу, Мане убежал на свидание с Хитоном, проскочил мимо Тома и поразил пустые ворота — 4:2.

"Бернли" может винить в этом поражении только себя, пропустив все четыре гола после достаточно грубых ошибок в обороне. Однако этими ошибками еще нужно было воспользоваться, и "Ливерпулю" это удалось — самостоятельно "красные" создали очень мало.

"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. xin 10.03.2019 18:12 # xin
    Первый гол гостей с нарушением. Судья петучь

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  2. meshuggah 10.03.2019 18:09 # meshuggah
    Прочитал Ливерпуль обрыганы дальше можно не читать

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  3. rentv 10.03.2019 18:07 # rentv
    US government debt.

    1998: $5.5 trillion
    2008: $10 trillion
    2018: $21 trillion
    СВЕРХДЕРЖАВА



    US government debt as share of GDP.

    1998: 60%
    2008: 67%
    2018: 107%

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  4. alexomck 10.03.2019 18:01 # alexomck
    Роман должен отпустить Челси, она не стоит всех этих трат и боли. Челси всегда возвращается на своё историческое 6 место и терпит унижения.

    Челси - неудачница.

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  5. the2pac 10.03.2019 17:57 # the2pac
    Мерс или Бэха???

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  6. akado 10.03.2019 17:56 # akado
    Ватокат.

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  7. januzaj00 10.03.2019 17:55 # januzaj00
    Вроде бы и победили, но все равно в очке остались

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  8. alexomck 10.03.2019 17:52 # alexomck
    тренер Волков не доволен, надеялись вести минимум в 2 мяча к перерыву, но Челси упирается

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  9. jesus33 10.03.2019 17:52 # jesus33
    Пропустить 2 гола дома от Бернли.
    Какое же позорище эта портовая помойка.

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  10. electric 10.03.2019 17:50 # electric
    Казалось, что ле - это непосильная ноша для челси. Но сейчас можно усомниться в этом. Красавцы.

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  11. el-tirador 10.03.2019 17:49 # el-tirador
    портовая помойка осталась в очке, чтобы портовые обрыганы нюхали очко.

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  12. ian 10.03.2019 17:46 # ian
    У Челси отличные шансы на непопадание в ЛЧ, да и состав укомплектован под этот уровень, игрочишка на игрочишке.

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  13. alexomck 10.03.2019 17:46 # alexomck
    чистый гол в ворота Челси не засчитали, ясно всё

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  14. jesus33 10.03.2019 17:46 # jesus33
    • Официально: Александр Зинченко - лучший игрок «Манчестер Сити» в феврале!

    Заслужил!

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  15. pistolero-lfc 10.03.2019 17:44 # pistolero-lfc
    Дрогба и Хассельбайнк пришли на матчик. Позорно ьудет проиграть перед ними ))

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  16. firmino9 10.03.2019 17:43 # firmino9
    Шестьнольси хочет остаться на 6 месте

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  17. ry-l 10.03.2019 17:33 # ry-l
    И говорят нет рта сафа. Тут две пенки за минуту поставили бы, играй юнайтед

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  18. monsieurgood 10.03.2019 17:33 # monsieurgood
    в стиле лфк, крч


    https://www.youtube.com/watch?v=-XNFokmDKrE

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  19. gandalf 10.03.2019 17:32 # gandalf
    Типичный страпонпуль.
    1 гол - ошибка гека.
    3 гол ошибка гека.
    4 гол офсайд.

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  20. ian 10.03.2019 17:32 # ian
    Ливерпуль чемпион
    Сити ещё не раз потеряет очки, возможно, уже в следующем туре.

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