Джек Грилиш был атакован фанатом "Бирмингема" во время матча

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш был атакован агрессивным болельщиком в матче Чемпионшипа против "Бирмингема".

Данный инцидент случился уже на 10-й минуте воскресного матча. Вторгшийся на поле болельщик подбежал к Грилишу и ударил того сзади по голове.



Нарушитель порядка был обезврежен стюардами, которые буквально спасли его от разъяренных футболистов "Астон Виллы". Сам Джек не пострадал и смог продолжить игру.



Как сообщает The Guardian, задержанный был передан полиции. Меж тем, эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал наказать "Бирмингем" снятием очков или 10 матчами на пустом стадионе за этот отвратительный поступок своего фаната.





Jack Grealish just got dropped by a pitch invader pic.twitter.com/et9S02ns4F