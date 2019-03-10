Джек Грилиш был атакован фанатом "Бирмингема" во время матча

Джек Грилиш Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш был атакован агрессивным болельщиком в матче Чемпионшипа против "Бирмингема".

Данный инцидент случился уже на 10-й минуте воскресного матча. Вторгшийся на поле болельщик подбежал к Грилишу и ударил того сзади по голове.

Нарушитель порядка был обезврежен стюардами, которые буквально спасли его от разъяренных футболистов "Астон Виллы". Сам Джек не пострадал и смог продолжить игру.

Как сообщает The Guardian, задержанный был передан полиции. Меж тем, эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал наказать "Бирмингем" снятием очков или 10 матчами на пустом стадионе за этот отвратительный поступок своего фаната.


Метки Астон Вилла, Бирмингем, видео, Грилиш, происшествия, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2416

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. xin 10.03.2019 18:10 # xin
    Земля ему пухом

    (ответить)

  2. kukuruzzo 10.03.2019 17:37 # kukuruzzo
    безвиз на ватниках натренировался)

    (ответить)

  3. ray-black 10.03.2019 17:28 # ray-black
    Ну не дибил ли? Мало того что в полиции дело заведут, так еще и пожизненный бан на посещение игр схлопочет. Свой клуб подставил до кучи. Вот о чем думают эти долбаебы когда совершают такую хрень?

    (ответить)

  4. blueisthecolor 10.03.2019 17:25 # blueisthecolor
    У каждого клуба куча отморозков болельщиков. Учитывая слабый уровень защиты поля что в ЧШ что в АПЛ (без сеток, близость к полю и один стюард на 20-30 метров), если ты более менее расторопный и терпеливый, выбежать на поле во время матча - как два пальца. Схерали клуб должен страдать снятием очков или игрой перед пустыми трибунами? Штрафа вполне хватает

    (ответить)

  5. keane16 10.03.2019 17:13 # keane16
    Да он же вылитый грит с висячими боками)

    (ответить)

  6. tvinkovod 10.03.2019 17:07 # tvinkovod
    бля за такую хуйню снятие очков минимум нужно давать

    (ответить)

  7. gunars 10.03.2019 16:22 # gunars
    гпенсы они такие, что игроки что фанаты все лохи

    (ответить)

  8. firmino9 10.03.2019 16:03 # firmino9
    Типичный пенс)

    (ответить)

  9. the2pac 10.03.2019 16:03 # the2pac
    Бить не умеет,наверное себе руку сломал...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: