Джек Грилиш был атакован фанатом "Бирмингема" во время матча
Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш был атакован агрессивным болельщиком в матче Чемпионшипа против "Бирмингема".
Данный инцидент случился уже на 10-й минуте воскресного матча. Вторгшийся на поле болельщик подбежал к Грилишу и ударил того сзади по голове.
Нарушитель порядка был обезврежен стюардами, которые буквально спасли его от разъяренных футболистов "Астон Виллы". Сам Джек не пострадал и смог продолжить игру.
Как сообщает The Guardian, задержанный был передан полиции. Меж тем, эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал наказать "Бирмингем" снятием очков или 10 матчами на пустом стадионе за этот отвратительный поступок своего фаната.
Jack Grealish just got dropped by a pitch invader pic.twitter.com/et9S02ns4F— Coach (@Spudlago) 10 марта 2019 г.
10.03.2019 16:00
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Последние комментарии:
Земля ему пухом
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безвиз на ватниках натренировался)
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Ну не дибил ли? Мало того что в полиции дело заведут, так еще и пожизненный бан на посещение игр схлопочет. Свой клуб подставил до кучи. Вот о чем думают эти долбаебы когда совершают такую хрень?
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У каждого клуба куча отморозков болельщиков. Учитывая слабый уровень защиты поля что в ЧШ что в АПЛ (без сеток, близость к полю и один стюард на 20-30 метров), если ты более менее расторопный и терпеливый, выбежать на поле во время матча - как два пальца. Схерали клуб должен страдать снятием очков или игрой перед пустыми трибунами? Штрафа вполне хватает
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Да он же вылитый грит с висячими боками)
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бля за такую хуйню снятие очков минимум нужно давать
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гпенсы они такие, что игроки что фанаты все лохи
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Типичный пенс)
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Бить не умеет,наверное себе руку сломал...
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