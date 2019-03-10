Гвардиола: "Не потерять очки будет практически невозможно"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что его команда еще потеряет очки в остатке сезона Премьер-Лиги.

После победы 3:1 над "Уотфордом" в субботу подопечным Гвардиолы остается провести только восемь матчей в Премьер-Лиги. Если они выиграют все восемь, титул будет их, независимо от результатов "Ливерпуля".



Однако выступление в Премьер-Лиге "горожане" совмещают с выступлениями в Кубке Англии и Лиге Чемпионов, поэтому Гвардиола считает осечки вполне вероятными.



"Полагаю, мы будем терять очки, потому что, если мы продолжим выступать во всех соревнованиях, не потерять очки будет практически невозможно".



"Мы должны сохранять спокойствие и подготовиться к следующей неделе", — цитирует Гвардиолу BBC.