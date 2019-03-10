Дзола уверен, что этот сезон будет самым результативным для Азара за "Челси"
Легенда "Челси" Джанфранко Дзола уверен, что этот сезон будет самым результативным в карьере плеймейкера Эдена Азара.
Пока что самым продуктивным сезоном в карьере Азара является 2016/17, когда Эден отличился 16 раз и отдал пять результативных передач за "синих".
По ходу этого сезона Эдену довелось поиграть в качестве "ложной девятки", и в данный момент 28-летний бельгиец может похвастать 12 голами и 11 результативными передачами в 2018/19.
Как видно, Азар уже перевыполнил план по количеству передач, и теперь Дзола надеется, что в остатке кампании Эден обновит как свой личный рекорд по голам, так и рекорд Джанфранко, который в прощальном сезоне за "Челси" отличился 14 раз.
"Он великолепный игрок, он крайне хорош. Он обладает невероятным потенциалом, и мне кажется, он становится лучше и лучше с каждым сезоном".
"Для меня одно удовольствие находиться на лавке и видеть, как он играет за тебя, потому что он один из тех игроков, которые воплощают замыслы в реальность".
"Я доволен, что он идет на свой личный рекорд в клубе, и я этим не удивлен, потому что я своими глазами вижу, на что он способен", — сообщил Дзола Sky Sports.
10.03.2019 14:00
Просмотров: 699
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Был бы топом, Челси был бы на 1 место занял бы в таблице, вангую будут на 5 или 6 месте как последние л..хи!
(ответить)
а сколько обводок, не счесть, как звёзд на небе....
жуткий топарь
(ответить)
Единственный топарь в эйпиэл
Портовые обрыганы ожидаемо о6осрались со своим солахом
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий