Дзола уверен, что этот сезон будет самым результативным для Азара за "Челси"

Легенда "Челси" Джанфранко Дзола уверен, что этот сезон будет самым результативным в карьере плеймейкера Эдена Азара.

Пока что самым продуктивным сезоном в карьере Азара является 2016/17, когда Эден отличился 16 раз и отдал пять результативных передач за "синих".



По ходу этого сезона Эдену довелось поиграть в качестве "ложной девятки", и в данный момент 28-летний бельгиец может похвастать 12 голами и 11 результативными передачами в 2018/19.



Как видно, Азар уже перевыполнил план по количеству передач, и теперь Дзола надеется, что в остатке кампании Эден обновит как свой личный рекорд по голам, так и рекорд Джанфранко, который в прощальном сезоне за "Челси" отличился 14 раз.



"Он великолепный игрок, он крайне хорош. Он обладает невероятным потенциалом, и мне кажется, он становится лучше и лучше с каждым сезоном".



"Для меня одно удовольствие находиться на лавке и видеть, как он играет за тебя, потому что он один из тех игроков, которые воплощают замыслы в реальность".



"Я доволен, что он идет на свой личный рекорд в клубе, и я этим не удивлен, потому что я своими глазами вижу, на что он способен", — сообщил Дзола Sky Sports.