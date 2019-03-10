Дзола уверен, что этот сезон будет самым результативным для Азара за "Челси"

Эден Азар Легенда "Челси" Джанфранко Дзола уверен, что этот сезон будет самым результативным в карьере плеймейкера Эдена Азара.

Пока что самым продуктивным сезоном в карьере Азара является 2016/17, когда Эден отличился 16 раз и отдал пять результативных передач за "синих".

По ходу этого сезона Эдену довелось поиграть в качестве "ложной девятки", и в данный момент 28-летний бельгиец может похвастать 12 голами и 11 результативными передачами в 2018/19.

Как видно, Азар уже перевыполнил план по количеству передач, и теперь Дзола надеется, что в остатке кампании Эден обновит как свой личный рекорд по голам, так и рекорд Джанфранко, который в прощальном сезоне за "Челси" отличился 14 раз.

"Он великолепный игрок, он крайне хорош. Он обладает невероятным потенциалом, и мне кажется, он становится лучше и лучше с каждым сезоном".

"Для меня одно удовольствие находиться на лавке и видеть, как он играет за тебя, потому что он один из тех игроков, которые воплощают замыслы в реальность".

"Я доволен, что он идет на свой личный рекорд в клубе, и я этим не удивлен, потому что я своими глазами вижу, на что он способен", — сообщил Дзола Sky Sports.


Метки Азар, Дзола, рекорды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. trapotony 10.03.2019 14:41 # trapotony
    Был бы топом, Челси был бы на 1 место занял бы в таблице, вангую будут на 5 или 6 месте как последние л..хи!

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  2. manutd-20champ 10.03.2019 14:28 # manutd-20champ
    а сколько обводок, не счесть, как звёзд на небе....
    жуткий топарь

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  3. j-silver 10.03.2019 14:16 # j-silver
    Единственный топарь в эйпиэл
    Портовые обрыганы ожидаемо о6осрались со своим солахом

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