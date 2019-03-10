Давид Луис: "Мы верим в футбол Сарри"

Давид Луис Защитник "Челси" Давид Луис заявил, что его команда сохраняет веру в своего главного тренера Маурицио Сарри и надеется сделать этот сезон успешным, финишировав в топ-4 и выиграв Лигу Европы.

Свою английскую карьеру Сарри начал с 12-матчевой беспроигрышной серии в Премьер-Лиге, а затем и игру, и результаты "синих" стало лихорадить.

На одном из матчей болельщики "Челси" даже принялись скандировать "F**k Sarriball", явно демонстрируя свое пренебрежение философией итальянского специалиста.

Однако тремя победами подряд с учетом всех соревнований "синим" удалось слегка стабилизировать ситуацию, и в данный момент в раздевалке команды, как уверяет Давид, позитивное настроение.

"У нас позитивное настроение, и результаты этому очень способствуют. Мы по-прежнему верим в то, что начали со старта сезона".

"В начале сезона у людей было ощущение: "О, "Челси" очень быстро учится философии тренера, это удивительно". Спустя несколько месяцев это превратилось: "О, "Челси" ничему не научился, Саррибол недостаточно хорош".

"Много лет люди не было рады, потому что "Челси" побеждал, не играя в очень хороший футбол. Теперь "Челси" играет в очень хороший футбол и иногда не побеждает, поэтому люди не рады".

"Мы становимся лучше, а приезжать в Англию и менять стиль клуба, менять стиль команды никогда не бывает легко. Наша задача — сохранять веру и сражаться до конца".

"Мы все еще сражаемся за попадание в зону Лиги Чемпионов и сражаемся за большой трофей (Лигу Европы)", — цитирует Луиса The Telegraph.


Метки Луис, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 656

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Последние комментарии:




  1. trapotony 10.03.2019 14:43 # trapotony
    Вангую будет своей прической остаток сезона полировать скамейку...

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  2. ganinilyha 10.03.2019 14:13 # ganinilyha
    После таких речей обычно проёбывают

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  3. spartan 10.03.2019 13:41 # spartan
    напомните пудель играл когда влетели от Германии 1:7? у него шеснольс в крови

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  4. stamford-bridge 10.03.2019 13:35 # stamford-bridge
    доказывайте, далбичи

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  5. tra-hall 10.03.2019 13:17 # tra-hall
    Выкинут как щенка

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  6. sellman 10.03.2019 13:05 # sellman
    Уже достал лизать очело Сарри
    Летом продавать накуй этого привозилу

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