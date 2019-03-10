Давид Луис: "Мы верим в футбол Сарри"

Защитник "Челси" Давид Луис заявил, что его команда сохраняет веру в своего главного тренера Маурицио Сарри и надеется сделать этот сезон успешным, финишировав в топ-4 и выиграв Лигу Европы.

Свою английскую карьеру Сарри начал с 12-матчевой беспроигрышной серии в Премьер-Лиге, а затем и игру, и результаты "синих" стало лихорадить.



На одном из матчей болельщики "Челси" даже принялись скандировать "F**k Sarriball", явно демонстрируя свое пренебрежение философией итальянского специалиста.



Однако тремя победами подряд с учетом всех соревнований "синим" удалось слегка стабилизировать ситуацию, и в данный момент в раздевалке команды, как уверяет Давид, позитивное настроение.



"У нас позитивное настроение, и результаты этому очень способствуют. Мы по-прежнему верим в то, что начали со старта сезона".



"В начале сезона у людей было ощущение: "О, "Челси" очень быстро учится философии тренера, это удивительно". Спустя несколько месяцев это превратилось: "О, "Челси" ничему не научился, Саррибол недостаточно хорош".



"Много лет люди не было рады, потому что "Челси" побеждал, не играя в очень хороший футбол. Теперь "Челси" играет в очень хороший футбол и иногда не побеждает, поэтому люди не рады".



"Мы становимся лучше, а приезжать в Англию и менять стиль клуба, менять стиль команды никогда не бывает легко. Наша задача — сохранять веру и сражаться до конца".



"Мы все еще сражаемся за попадание в зону Лиги Чемпионов и сражаемся за большой трофей (Лигу Европы)", — цитирует Луиса The Telegraph.