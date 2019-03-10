Сульшер хочет сделать МЮ самой работоспособной командой в лиге

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потребовал от подопечных стать самой работоспособной командой в лиге, заявив, что не потерпит тех, кто будет недостаточно упорно трудиться.

Под руководством Сульшера "красные дьяволы" совершили впечатляющий рывок, поднявшись на четвертое место в Премьер-Лиге и достигнув четвертьфинала Лиги Чемпионов.



Некоторые объясняют преображение "Юнайтед" эмоциональным подъемом от смены тренера, однако Оле Гуннар уверяет, что не позволит команде расслабиться.



"У нас уже есть фундамент. Нам лишь нужно добавить команде кое-какие атрибуты, которые мы наблюдали против ПСЖ. Я говорю о вещах вроде дистанции, которую мы пробежали. Против ПСЖ мы установили свой рекорд в этом отношении. Так должно быть и дальше".



"Нет абсолютно никаких причин, почему "Юнайтед" не должен быть самой работоспособной командой в лиге. Я всегда требовал от своих игроков выполнять большой объем работы, сохранять настрой и форму".



"Поэтому нам нужно продолжать работать над улучшением физической формы. Игроки знают, что от них требуется, если в следующем сезоне они хотят побороться за вершину".



"У них должна быть эта привычка — они должны постоянно совершенствоваться, потому что это делают лучшие команды в лиге. Они бегают больше нас, а это недопустимо".



"Мне нравится работать с командами, которые играют вперед, бегут вперед, преследуют мяч и работают упорнее, чем соперник. В свое время Гиггз и Бекхэм работали за двоих, бороздя свои фланги".



"Они не просто стояли и ждали мяч, они трудились в поте лица. Когда выступаешь за "Манчестер Юнайтед", ты не можешь просто думать: "Я талантлив, и я просто буду делать свою магию, когда получу мяч".



"Этого недостаточно, и этого будет недостаточно, если мы хотим конкурировать с двумя первыми командами", — цитирует Сульшера Daily Mail.