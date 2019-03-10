"Юнайтед" добровольно заплатит "Мольде" 6 миллионов фунтов за Сульшера
"Манчестер Юнайтед" сделает "жест доброй воли" и заплатит "Мольде" 6 миллионов фунтов компенсации за тренера Оле Гуннара Сульшера.
На текущей неделе Сульшер внес ясность в свои отношения с "Мольде". По словам Оле Гуннара, его ничто не связывает с норвежским клубом, и прямо сейчас у него есть лишь рассчитанный до июня контракт с "Юнайтед".
Также на днях стало известно, что "Мольде" убрал со своего веб-сайта датированную 3 декабря — за пару недель до увольнения Жозе Моуриньо с поста рулевого "красных дьяволов" — новость о заключении с Сульшером нового трехлетнего контракта.
Таким образом, формально у "Юнайтед" не возникнет никаких обязательств перед "Мольде", если на "Олд Траффорд" решат сохранить Сульшера. Однако "дьяволы" понимают, что их норвежские коллеги пошли на значительные уступки, согласившись освободить Оле Гуннара от контракта в декабре.
Как сообщает Daily Mirror, руководство "Юнайтед" собирается добровольно выплатить компенсацию "Мольде" в размере 6 млн. фунтов. При этом Сульшер получит от "дьяволов" постоянный контракт с годовой зарплатой в 7.5 млн. фунтов — в два раза меньше, чем имел Моуриньо.
"Когда Оле пришел, тема компенсации даже не поднималась в переговорах с "Мольде", потому что изначальный план состоял в том, что он вернется к ним по окончании сезона. Когда придет время, мы уладим этот вопрос", — пояснил источник с "Олд Траффорд".
10.03.2019 11:00
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Последние комментарии:
как сделать так чтобы тебя не называли мешком? сказать что даешь добровольно))😀
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Торговля людьми процветает..Сульшу по рукам пустили и он естессно выбрао себе господина побогаче.
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Подкупают будущего соперника по Лиге Европы
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Судьям тоже добровольно платят
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главный вопрос"Меган Фокс или Ирина Шейк?"
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