"Юнайтед" добровольно заплатит "Мольде" 6 миллионов фунтов за Сульшера

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" сделает "жест доброй воли" и заплатит "Мольде" 6 миллионов фунтов компенсации за тренера Оле Гуннара Сульшера.

На текущей неделе Сульшер внес ясность в свои отношения с "Мольде". По словам Оле Гуннара, его ничто не связывает с норвежским клубом, и прямо сейчас у него есть лишь рассчитанный до июня контракт с "Юнайтед".

Также на днях стало известно, что "Мольде" убрал со своего веб-сайта датированную 3 декабря — за пару недель до увольнения Жозе Моуриньо с поста рулевого "красных дьяволов" — новость о заключении с Сульшером нового трехлетнего контракта.

Таким образом, формально у "Юнайтед" не возникнет никаких обязательств перед "Мольде", если на "Олд Траффорд" решат сохранить Сульшера. Однако "дьяволы" понимают, что их норвежские коллеги пошли на значительные уступки, согласившись освободить Оле Гуннара от контракта в декабре.

Как сообщает Daily Mirror, руководство "Юнайтед" собирается добровольно выплатить компенсацию "Мольде" в размере 6 млн. фунтов. При этом Сульшер получит от "дьяволов" постоянный контракт с годовой зарплатой в 7.5 млн. фунтов — в два раза меньше, чем имел Моуриньо.

"Когда Оле пришел, тема компенсации даже не поднималась в переговорах с "Мольде", потому что изначальный план состоял в том, что он вернется к ним по окончании сезона. Когда придет время, мы уладим этот вопрос", — пояснил источник с "Олд Траффорд".


Метки Манчестер Юнайтед, Мольде, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1850

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Последние комментарии:




  1. jack-willsher 10.03.2019 12:12 # jack-willsher
    как сделать так чтобы тебя не называли мешком? сказать что даешь добровольно))&#128512;

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  2. gidro-met 10.03.2019 11:50 # gidro-met
    Торговля людьми процветает..Сульшу по рукам пустили и он естессно выбрао себе господина побогаче.

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  3. pistolero-lfc 10.03.2019 11:11 # pistolero-lfc
    Подкупают будущего соперника по Лиге Европы

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  4. blackbirdofk 10.03.2019 11:04 # blackbirdofk
    Судьям тоже добровольно платят

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  5. the2pac 10.03.2019 11:03 # the2pac
    главный вопрос"Меган Фокс или Ирина Шейк?"
    кто как думает?

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