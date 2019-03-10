Клопп не понимает, почему "Ливерпуль" играет с "Бернли" в воскресенье
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп недоволен, что свой матч в Премьер-Лиге против "Бернли" его команде приходится играть в воскресенье — всего за трое суток до битвы с "Баварией" в Лиге Чемпионов.
Если "красные" хотят остаться в чемпионской гонке Премьер-Лиги, они не могут позволить себе осечку против "Бернли" — к этому их обязывает победа "Манчестер Сити" накануне.
Однако Клоппу придется поломать голову над тем, чтобы правильно распределить силы, ведь уже в среду вечером "Ливерпулю" играть в Мюнхене с "Баварией". Юрген не ищет в этом оправданий, но явно расстроен, что Премьер-Лига ставит интересы телевидения выше.
"Я не думаю, что кто-либо из руководства Премьер-Лиги думает об этом. Им это просто не интересно".
"Конечно, есть разница, играешь ты в субботу или воскресенье. Будь у нас три дня отдыха, мы бы провели восстановительное занятие в воскресенье утром, в понедельник — легкую тренировку, во вторник — полноценную тренировку, а в среду сыграли бы".
"Но матч поставлен на воскресенье, поэтому в понедельник у нас восстановление, а во вторник мы попытаемся провести какое-то подобие тренировки. Обычно ты тренируешься на стадионе, и там невозможно что-либо сделать — чисто размять ноги. Это другая ситуация".
"По этой причине нам придется поступить иначе и провести тренировку во вторник утром здесь. Но это будет всего лишь второй день после матча, и невозможно, чтобы каждый был в полном порядке".
"Люди думают, что мы ищем оправданий, но это не так. Мы принимаем эту ситуацию, но кое-кому стоит подумать об этом. Кому-то, кто принимает решения".
"Я не совсем понимаю, почему мы играем с "Бернли" в полдень воскресенья, а не в 3 часа дня субботу. Спросите BT (телеканал, который покажет матч с "Энфилда" в прямом эфире)", — цитирует Клоппа Goal.
10.03.2019 10:00
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здорово шкипер подорвал пуканы местных манчестерских обрыганов одним комментарием
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Клопп в своём репертуаре. Начинает плакать даже не начиная играть!!!
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вот и костоломчики подьехали в лице бёрнли
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Но матч поставлен на воскресенье, поэтому в понедельник у нас восстановление
Источник: http://fapl.ru/posts/69327/?c=1
Сначала сыграйте так, чтоб действительно нужно восстановиться, а не катать вдоль и поперек ))
(ответить)
Что опять слезы, в КА не участвует а сейчас еще и ЛЧ сольет по ходу((( Надо было Баварку у себя дома выносить что бы сейчас не напрягаться, то же самое и с отрывом в январе в АПЛ!
(ответить)
если клопп топ пасмотрим как он справится с этми
(ответить)
Если у Клоппа осталось хоть что-то от нормального человека, то он выставит основу и вынесет Бернли 5:0 после позорной ничейки с Эве.
А если режим экономии сил включит, то 100% портовый отмор.
Может сразу на ПМЖ переезжать в бомжацкий лгбтпуль
(ответить)
Просто маты не остались для этих пидоров.
Похоже в мюхен уедит команда без тренировки.
Вот такое отношение к тащеру всей англии
(ответить)
матч еще не начался а клопп уже нюхает бибу
(ответить)
об этом все тренеры топ4 говорят уже из года в год
фа наплевать на свои клубы и их выступления в эвропе
(ответить)
Потому что куплено всё, офк
(ответить)
выставит не самый сильный состав против бернли дабы приберечь игроков на ЛЧ,отсосет у Бернли и следом попробует баварские сосиски до глотки)
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Даже АПЛ и ФА ссут не Лузерку. Что за не пруха то такая...
(ответить)
Потому что лузерка должна страдать
(ответить)
Хороший повод еще одну заяву накатать..))
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потому что ФА и АПЛ хуесосы
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Чем дальше, тем сильнее шкварится. В первом своем сезоне здесь он громче всех орал что приветствует интенсивность лиги и готов рубиться каждые три дня и никаких вопросов к расписанию у него нет. А теперь что? Запазло жареным дак он мигом слил Ка и Кл, играет на 2 фронта и еще ныть умудряется. Просто пошел нахой)
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да АПЛочке похyй)вон у французов стабильно на пятницу выносят, а Ренн так вообще матч перенести разрешил -ради ЛЕ!
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уже готовит отмазку
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