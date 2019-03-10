Клопп не понимает, почему "Ливерпуль" играет с "Бернли" в воскресенье

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп недоволен, что свой матч в Премьер-Лиге против "Бернли" его команде приходится играть в воскресенье — всего за трое суток до битвы с "Баварией" в Лиге Чемпионов.

Если "красные" хотят остаться в чемпионской гонке Премьер-Лиги, они не могут позволить себе осечку против "Бернли" — к этому их обязывает победа "Манчестер Сити" накануне.

Однако Клоппу придется поломать голову над тем, чтобы правильно распределить силы, ведь уже в среду вечером "Ливерпулю" играть в Мюнхене с "Баварией". Юрген не ищет в этом оправданий, но явно расстроен, что Премьер-Лига ставит интересы телевидения выше.

"Я не думаю, что кто-либо из руководства Премьер-Лиги думает об этом. Им это просто не интересно".

"Конечно, есть разница, играешь ты в субботу или воскресенье. Будь у нас три дня отдыха, мы бы провели восстановительное занятие в воскресенье утром, в понедельник — легкую тренировку, во вторник — полноценную тренировку, а в среду сыграли бы".

"Но матч поставлен на воскресенье, поэтому в понедельник у нас восстановление, а во вторник мы попытаемся провести какое-то подобие тренировки. Обычно ты тренируешься на стадионе, и там невозможно что-либо сделать — чисто размять ноги. Это другая ситуация".

"По этой причине нам придется поступить иначе и провести тренировку во вторник утром здесь. Но это будет всего лишь второй день после матча, и невозможно, чтобы каждый был в полном порядке".

"Люди думают, что мы ищем оправданий, но это не так. Мы принимаем эту ситуацию, но кое-кому стоит подумать об этом. Кому-то, кто принимает решения".

"Я не совсем понимаю, почему мы играем с "Бернли" в полдень воскресенья, а не в 3 часа дня субботу. Спросите BT (телеканал, который покажет матч с "Энфилда" в прямом эфире)", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Бернли, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1864

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 10.03.2019 12:07 # lfcynwa
    здорово шкипер подорвал пуканы местных манчестерских обрыганов одним комментарием

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  2. silva77 10.03.2019 11:32 # silva77
    Смотрите Как Короли играет каждый 3 дня

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  3. cleverley88 10.03.2019 11:21 # cleverley88
    Клопп в своём репертуаре. Начинает плакать даже не начиная играть!!!

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  4. manutd-20champ 10.03.2019 11:20 # manutd-20champ
    вот и костоломчики подьехали в лице бёрнли

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  5. pistolero-lfc 10.03.2019 11:14 # pistolero-lfc
    Но матч поставлен на воскресенье, поэтому в понедельник у нас восстановление

    Источник: http://fapl.ru/posts/69327/?c=1


    Сначала сыграйте так, чтоб действительно нужно восстановиться, а не катать вдоль и поперек ))

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  6. arhangel777 10.03.2019 11:13 # arhangel777
    Что опять слезы, в КА не участвует а сейчас еще и ЛЧ сольет по ходу((( Надо было Баварку у себя дома выносить что бы сейчас не напрягаться, то же самое и с отрывом в январе в АПЛ!

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  7. myu99 10.03.2019 11:06 # myu99
    если клопп топ пасмотрим как он справится с этми

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  8. sellman 10.03.2019 10:58 # sellman
    Если у Клоппа осталось хоть что-то от нормального человека, то он выставит основу и вынесет Бернли 5:0 после позорной ничейки с Эве.

    А если режим экономии сил включит, то 100% портовый отмор.
    Может сразу на ПМЖ переезжать в бомжацкий лгбтпуль

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  9. chr1s8rown 10.03.2019 10:57 # chr1s8rown
    Просто маты не остались для этих пидоров.
    Похоже в мюхен уедит команда без тренировки.
    Вот такое отношение к тащеру всей англии

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  10. hammersmith 10.03.2019 10:54 # hammersmith
    матч еще не начался а клопп уже нюхает бибу

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  11. melwood-lfc 10.03.2019 10:52 # melwood-lfc
    об этом все тренеры топ4 говорят уже из года в год
    фа наплевать на свои клубы и их выступления в эвропе

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  12. xin 10.03.2019 10:42 # xin
    Потому что куплено всё, офк

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  13. the2pac 10.03.2019 10:39 # the2pac
    выставит не самый сильный состав против бернли дабы приберечь игроков на ЛЧ,отсосет у Бернли и следом попробует баварские сосиски до глотки)

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  14. oldsky 10.03.2019 10:38 # oldsky
    Даже АПЛ и ФА ссут не Лузерку. Что за не пруха то такая...

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  15. meshuggah 10.03.2019 10:30 # meshuggah
    Потому что лузерка должна страдать

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  16. mc-od 10.03.2019 10:16 # mc-od
    Хороший повод еще одну заяву накатать..))

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  17. farot 10.03.2019 10:15 # farot
    потому что ФА и АПЛ хуесосы

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  18. redwhitegun 10.03.2019 10:09 # redwhitegun
    Чем дальше, тем сильнее шкварится. В первом своем сезоне здесь он громче всех орал что приветствует интенсивность лиги и готов рубиться каждые три дня и никаких вопросов к расписанию у него нет. А теперь что? Запазло жареным дак он мигом слил Ка и Кл, играет на 2 фронта и еще ныть умудряется. Просто пошел нахой)

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  19. rap-woiska 10.03.2019 10:06 # rap-woiska
    да АПЛочке похyй)вон у французов стабильно на пятницу выносят, а Ренн так вообще матч перенести разрешил -ради ЛЕ!

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  20. sir-alex-67 10.03.2019 10:01 # sir-alex-67
    уже готовит отмазку

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