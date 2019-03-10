Клопп не понимает, почему "Ливерпуль" играет с "Бернли" в воскресенье

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп недоволен, что свой матч в Премьер-Лиге против "Бернли" его команде приходится играть в воскресенье — всего за трое суток до битвы с "Баварией" в Лиге Чемпионов.

Если "красные" хотят остаться в чемпионской гонке Премьер-Лиги, они не могут позволить себе осечку против "Бернли" — к этому их обязывает победа "Манчестер Сити" накануне.



Однако Клоппу придется поломать голову над тем, чтобы правильно распределить силы, ведь уже в среду вечером "Ливерпулю" играть в Мюнхене с "Баварией". Юрген не ищет в этом оправданий, но явно расстроен, что Премьер-Лига ставит интересы телевидения выше.



"Я не думаю, что кто-либо из руководства Премьер-Лиги думает об этом. Им это просто не интересно".



"Конечно, есть разница, играешь ты в субботу или воскресенье. Будь у нас три дня отдыха, мы бы провели восстановительное занятие в воскресенье утром, в понедельник — легкую тренировку, во вторник — полноценную тренировку, а в среду сыграли бы".



"Но матч поставлен на воскресенье, поэтому в понедельник у нас восстановление, а во вторник мы попытаемся провести какое-то подобие тренировки. Обычно ты тренируешься на стадионе, и там невозможно что-либо сделать — чисто размять ноги. Это другая ситуация".



"По этой причине нам придется поступить иначе и провести тренировку во вторник утром здесь. Но это будет всего лишь второй день после матча, и невозможно, чтобы каждый был в полном порядке".



"Люди думают, что мы ищем оправданий, но это не так. Мы принимаем эту ситуацию, но кое-кому стоит подумать об этом. Кому-то, кто принимает решения".



"Я не совсем понимаю, почему мы играем с "Бернли" в полдень воскресенья, а не в 3 часа дня субботу. Спросите BT (телеканал, который покажет матч с "Энфилда" в прямом эфире)", — цитирует Клоппа Goal.