Сульшер: "Эта работа всегда была моей секретной мечтой"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что работа на "Олд Траффорд" всегда была его "секретной мечтой".

В минувшую среду против ПСЖ Сульшер одержал свою 14-ю победу в 17 матчах в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "Юнайтед". В данный момент не остается почти никаких сомнений, что Оле Гуннар получит постоянный контракт.



46-летний норвежец убежден, что ему самой судьбой было предначертано тренировать "Юнайтед". Когда Сульшеру предоставилась эта возможность, он ухватился за нее обеими руками.



"Думаю, я всю свою жизнь готовил себя к этой работе. Даже когда я был ребенком и играл в компьютерные игры, у меня с друзьями было досье на все команды. То были хорошие времена — я мог покупать Зико, Марадону и Марко Ван Бастена".



"Думаю, я всегда тайно желал делать работу, которую делаю сейчас. Наверное, я даже верил, что больше гожусь быть тренером, чем игроком. Будучи игроком, мне потребовалось несколько лет, чтобы достичь желаемого уровня", — цитирует Сульшера The Telegraph.