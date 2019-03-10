"Ливерпуль" готов наградить Ван Дейка новым контрактом
"Ливерпуль" готов наградить своего защитника Виргила Ван Дейка новым контрактом с увеличенной до 200 тысяч фунтов в неделю зарплатой.
В январе 2018 Ван Дейк присоединился к "красным" из "Саутгемптона" по сделке стоимостью 75 миллионов фунтов. С тех пор Виргил зарекомендовал себя одним из лучших в мире игроков на своей позиции, а в этом сезоне помогает команде Юргена Клоппа сражаться за титул Премьер-Лиги.
Опубликованные в прошлом году документы Football Leaks свидетельствуют, что "Ливерпуль" платит 27-летнему голландцу только 125 тыс. фунтов в неделю, что совершенно не отражает положение Ван Дейка как в команде, так и в мировом футболе в целом.
Чтобы отметить продемонстрированный Виргилом прогресс и оградить его от интереса клубов вроде "Реала" и "Барселоны", "Ливерпуль" готовит новый контракт для защитника, который с этого сезона вдобавок является вице-капитаном команды.
Как сообщает Daily Mirror, новый контракт позволит Ван Дейку встать в один ряд с самым высокооплачиваемым игроком "Ливерпуля" Мохамедом Салахом, чье недельное жалование составляет 200 тыс. фунтов.
10.03.2019 08:00
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Я конечно все понимаю, но как может тип отыгравший год быть зам Капитана? Такое ток у ливерпуля и у арсенала вижу, когда аршавка вышла на поле с повязкой, хотя в клубе без году неделю была.
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Нищеброды
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Ему и 300 можно, но скузня же нищебродская
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Ван Дейк бесподобный.
Писали что у него зарплата 180к, когда подписывали.
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Король апл
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